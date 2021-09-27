Путин обозначил главных врагов России

Как сообщают в ТАСС, в понедельник президент РФ Владимир Путин на встрече с вице-премьерами правительства назвал главных врагов России - это, в первую очередь, бедность, а также проблемы в здравоохранении, образовании и инфраструктуре.

"Я только что совещался в таком же онлайн-формате с лидерами списка "Единой России" и сказал им, что слышал после оглашения результатов выборов в некоторых штабах такой боевой клич "ура!" Но нам для того, чтобы уверенно сказать, что мы достигли всех целей, ещё "ура!" кричать рановато. Враг ещё не побеждён", - отметил Путин, проводя в Ново-Огарёво, 27 сентября онлайн-конференцию с правительством РФ. Далее он уточнил, что врагом считает "бедность значительного числа населения, нерешённые проблемы в системе здравоохранения, образования, развития инфраструктуры". .