FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 4848 постов • 783 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Жить в России 
Путин обозначил главных врагов России

Путин обозначил главных врагов России (1 фото + 3 видео)

Автор:
27 сентября 2021 21:26
Сообщество : Жить в России
Метки: ynews   Враги страны   Москва   Ново-Огарёво   видео   конференция   политика   путин   
896
1
3

«Нам для того, чтобы уверенно сказать, что мы достигли всех целей, ещё "ура!" кричать рановато. Враг ещё не побеждён», — заявил, после оглашения результатов выборов Путин.

Как сообщают в ТАСС, в понедельник президент РФ Владимир Путин на встрече с вице-премьерами правительства назвал главных врагов России - это, в первую очередь, бедность, а также проблемы в здравоохранении, образовании и инфраструктуре.


"Я только что совещался в таком же онлайн-формате с лидерами списка "Единой России" и сказал им, что слышал после оглашения результатов выборов в некоторых штабах такой боевой клич "ура!" Но нам для того, чтобы уверенно сказать, что мы достигли всех целей, ещё "ура!" кричать рановато. Враг ещё не побеждён", - отметил Путин, проводя в Ново-Огарёво, 27 сентября онлайн-конференцию с правительством РФ. Далее он уточнил, что врагом считает "бедность значительного числа населения, нерешённые проблемы в системе здравоохранения, образования, развития инфраструктуры". .


Ранее на встрече с избранными главами субъектов РФ в режиме видео конференции президент России, в числе прочих поздравил главу Чечни Рамзана Кадырова с результатами выборов, при этом отметив, что их результаты, которые перед этим с улыбкой на лице озвучил лидер Чечни ("Единая Россия" - 96%; КПРФ - 0,75%, а ЛДПР, вообще ниже этого...", - доложил президенту Кадыров), многим могут показаться нереалистичным, но если сравнить город Грозный, каким он был в 20 лет назад, и оглядеть сейчас с высоты птичьего полёта, то станут понятны результаты этого голосования.

С момента заступления на пост главы Чечни "многое под вашим руководством сделано талантом и трудолюбием чеченского народа и я надеюсь, что вы не будете останавливаться на том, что сделано до сих пор, а будете двигаться дальше...", заявил в напутствие Кадырову Владимир Путин и поздравил с успешно прошедшими выборами:


Кроме того, из сообщения ТАСС сегодня стало известно, что Кабмин отклонил инициативу об отмене пенсионной реформы, с возвращением сроков выходов граждан страны на заслуженный отдых, на прежний уровень, внесённую 17 августа депутатами Госдумы от КПРФ. Правительство сослалось на то, что в пояснительной записке к законопроекту отсутствуют объективные, обоснования необходимости возвращения, прежнего пенсионного возраста.


Источник:

Материал поста имеет новостной характер. Мы уважаем мнение каждого пользователя. Однако просим воздержаться от комментариев, противоречащих правилам сайта. Таких, как разжигание вражды и ненависти, мат, оскорбления и переход на личности. В противном случае к такому пользователю будут применены санкции. От аннулирования кармы, до бана аккаунта. Для более "свободных" бесед на сайте открыт раздел Антифишки.
Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: ynews   Враги страны   Москва   Ново-Огарёво   видео   конференция   политика   путин   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
15
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
15  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
14k
dimitr 2 часа назад
"это, в первую очередь, бедность, а также проблемы в здравоохранении, образовании и инфраструктуре"
Ой, а кто же это всё сделал???
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Moon24 3 минуты назад
Главные враги в Кремле и среди элиты
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
22k
Тигран Саркисян Час назад
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19k
Ego sum qui sum 2 часа назад
стоило разок побыть честным и себя назвать
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Вадим 2 часа назад
Ой, а я сначала подумал что он про чиновников скажет.. какой наивный! Хотя как можно не замечать очевидных вещей. Ну да ладно, проехали, бедность так бедность, хотя, стоп. Не ранее как сегодня же совещались те самые чиновники о повышении тарифов на жкх в скором времени доведя их до " экономически обоснованных" то есть если ранее они не могли превышать уровень инфляции, то теперь вполне смогут. Мм а как же бедность? Как то одни в одну сторону смотрят другие в другую..ну проще говоря запи..делись!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Frank Borman 2 часа назад
Главный враг капиталистической России, коммунисты - побеждены и стали ручными. КПРФ в Госдуме ведет себя так же, как и остальные партии. Коммунисты никогда больше не возьмут власть в России, ни в результате выборов, ни в результате революции. С ними покончено, раз и навсегда.
5я колонна предателей - в разброде и деморализована. Глава 5й колонны, Леха Анальный, сидит в тюрьме, и будет сидеть еще долго.
Главный внешний враг России, США, имеет свои внутренние проблемы и ей сейчас не до России. Коронавовирус прошелся по ней тяжело, негры взбунтовались, крайне левая молодежь бузит, из Афганистана пришлось позорно драпать, бросая технику и союзников. Американский национальный долг - почти 29 триллионов баксов. Фактически США - страна-банкрот, которая ниогда не сможет расплатиться со своими кредиторами.
Еще один враг, Британия, тоже не в лучшем состоянии. Магазины пустые, очереди на заправках, газа нет. Премьер - клоун, толпы муслимов на улицах, некоторые районы городов напоминают больше Пакистан, чем Европу.
Ну а остальную мелочь пузатую, типа Польшу, Прибалтику, Украину, Грузию, можно даже не упоминать. Они не в лучшем состоянии и не представляют серьезной угрозу.
Так что главные враги России, сейчас внутри. Это олигархи, которые грабят страну и вывозят все награбленное за бугор, и коррупция на всех уровнях, которая тоже грабит страну. СССР уж какая богатая и мощная была страна, а в конце концов не выдержала, обанкротилась и развалилась. То же самое будет и с Россией.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
140
⛔ Александр ⛔ 2 часа назад
https://turbo.gazeta.ru/army/news/2021/09/27/16600477.shtmlhttps://turbo.gazeta.ru/army/news/2021/09/27/16600477.shtml
____________________________________________

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
140
⛔ Александр ⛔ figny Час назад
Почему?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
545
Карл Такойто 3 часа назад
Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
kotkot 3 часа назад
Ха.. Проблемы в здравоохранении... Да ты тупой что-ли? Здравоохранения в подмосковье нет ВООБЩЕ... Всë уничтожено...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Что стало с вундеркиндом из СССР Полиной Осетинской (2 фото + 4 видео) Что стало с вундеркиндом из СССР Полиной Осетинской (2 фото + 4 видео) "Юношеская наглость": директор школы дала оценку ученику, указавшему Путину на его ошибку "Юношеская наглость": директор школы дала оценку ученику, указавшему Путину на его ошибку Лукашенко встал в позу и демонстративно отодвинулся от Путина при возложении цветов Лукашенко встал в позу и демонстративно отодвинулся от Путина при возложении цветов Владимир Путин наградил обезвредившего Бекмансурова полицейского Владимир Путин наградил обезвредившего Бекмансурова полицейского Кремль опубликовал фотографии Путина из сибирской тайги Кремль опубликовал фотографии Путина из сибирской тайги Путин обратился к россиянам в преддверии последнего дня голосования по поправкам Путин обратился к россиянам в преддверии последнего дня голосования по поправкам
Редька с хреном

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

161891



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
15 вещей, которые мало кто видел в жизни
4
40
15 вещей, которые мало кто видел в жизни
10 интересных фактов о фильме «Пираты XX века»
0
59
10 интересных фактов о фильме «Пираты XX века»
Что стало с вундеркиндом из СССР Полиной Осетинской (2 фото + 4 видео)
Что стало с вундеркиндом из СССР Полиной Осетинской (2 фото + 4 видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Рассказы путешественника и следопыта
0
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#интересно#фото#автомобили#кино#автомир#ynews#дети#gif#еда#путин
#Юмор#картинки#животные#новости#Разное#познавательно#СССР#аварии#комментарии#авто аварии
#факты#история#люди#фотографии#Россия#прикол#прикольные#дтп#позитив#как приготовить

На что жалуетесь?

Вернуться