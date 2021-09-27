Путин обозначил главных врагов России

«Нам для того, чтобы уверенно сказать, что мы достигли всех целей, ещё "ура!" кричать рановато. Враг ещё не побеждён», — заявил, после оглашения результатов выборов Путин.
Как сообщают в ТАСС, в понедельник президент РФ Владимир Путин на встрече с вице-премьерами правительства назвал главных врагов России - это, в первую очередь, бедность, а также проблемы в здравоохранении, образовании и инфраструктуре.
"Я только что совещался в таком же онлайн-формате с лидерами списка "Единой России" и сказал им, что слышал после оглашения результатов выборов в некоторых штабах такой боевой клич "ура!" Но нам для того, чтобы уверенно сказать, что мы достигли всех целей, ещё "ура!" кричать рановато. Враг ещё не побеждён", - отметил Путин, проводя в Ново-Огарёво, 27 сентября онлайн-конференцию с правительством РФ. Далее он уточнил, что врагом считает "бедность значительного числа населения, нерешённые проблемы в системе здравоохранения, образования, развития инфраструктуры". .
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Ранее на встрече с избранными главами субъектов РФ в режиме видео конференции президент России, в числе прочих поздравил главу Чечни Рамзана Кадырова с результатами выборов, при этом отметив, что их результаты, которые перед этим с улыбкой на лице озвучил лидер Чечни ("Единая Россия" - 96%; КПРФ - 0,75%, а ЛДПР, вообще ниже этого...", - доложил президенту Кадыров), многим могут показаться нереалистичным, но если сравнить город Грозный, каким он был в 20 лет назад, и оглядеть сейчас с высоты птичьего полёта, то станут понятны результаты этого голосования.
С момента заступления на пост главы Чечни "многое под вашим руководством сделано талантом и трудолюбием чеченского народа и я надеюсь, что вы не будете останавливаться на том, что сделано до сих пор, а будете двигаться дальше...", заявил в напутствие Кадырову Владимир Путин и поздравил с успешно прошедшими выборами:
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Кроме того, из сообщения ТАСС сегодня стало известно, что Кабмин отклонил инициативу об отмене пенсионной реформы, с возвращением сроков выходов граждан страны на заслуженный отдых, на прежний уровень, внесённую 17 августа депутатами Госдумы от КПРФ. Правительство сослалось на то, что в пояснительной записке к законопроекту отсутствуют объективные, обоснования необходимости возвращения, прежнего пенсионного возраста.
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Ой, а кто же это всё сделал???
5я колонна предателей - в разброде и деморализована. Глава 5й колонны, Леха Анальный, сидит в тюрьме, и будет сидеть еще долго.
Главный внешний враг России, США, имеет свои внутренние проблемы и ей сейчас не до России. Коронавовирус прошелся по ней тяжело, негры взбунтовались, крайне левая молодежь бузит, из Афганистана пришлось позорно драпать, бросая технику и союзников. Американский национальный долг - почти 29 триллионов баксов. Фактически США - страна-банкрот, которая ниогда не сможет расплатиться со своими кредиторами.
Еще один враг, Британия, тоже не в лучшем состоянии. Магазины пустые, очереди на заправках, газа нет. Премьер - клоун, толпы муслимов на улицах, некоторые районы городов напоминают больше Пакистан, чем Европу.
Ну а остальную мелочь пузатую, типа Польшу, Прибалтику, Украину, Грузию, можно даже не упоминать. Они не в лучшем состоянии и не представляют серьезной угрозу.
Так что главные враги России, сейчас внутри. Это олигархи, которые грабят страну и вывозят все награбленное за бугор, и коррупция на всех уровнях, которая тоже грабит страну. СССР уж какая богатая и мощная была страна, а в конце концов не выдержала, обанкротилась и развалилась. То же самое будет и с Россией.
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