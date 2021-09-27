Какие существуют виды танцев?

Если вы хотите провести время весело и с пользой, то танцы – это идеальный вариант, они не только помогают мысленно отвлечься от жизненных проблем, но и способствуют улучшению физической формы. Также вы сможете познакомиться с людьми, которые разделяют ваши интересы.
Есть много разных видов танцев. В этой статье все они будут подробно рассмотрены.
Виды танцев: названия
Стрип-пластика и пилон
- Этот вид танца помогает женщинам держать себя в форме и обольщать мужчин. Во время выполнения движений раскрывается женственность, сексуальность и чувственность. Эти качества очень важны, ведь в последние десятилетия женщина не уступает мужчинам не только в плане характера, но и в плане работы. А так важно чувствовать себя женственной.
- Если вы решите заняться стрип-пластикой, то сможете побороть скованность, и научитесь проявлять свои чувства. Танцы на пилоне – это отличный вариант для тех, кто хочет похудеть и подтянуть свою фигуру.
- Недостаток стрип-пластики и занятий на пилоне в том, что требуются умения художественной гимнастики. В процесс танца нужно выполнять движения с растяжкой.
Уличные танцы
- Люди, которые занимаются этим видом танца, считаются настоящими фокусниками. Они сочетают не только резкие движения, но и искусство пантомимы. Очень часто таких танцоров можно встретить на улице, где устраивают между собой соревнования. Но, уличные танцы стали настолько популярными, что ежегодно проходят международные официальные соревнования, где победитель получает не только признание, но и большую сумму денег.
- Нижний брейк называют танцем, который выходит за пределы возможностей человека. Суть его заключается в том, что нужно непрерывно вращаться, даже если меняется положение тела. Нередко танцоры вращаются на голове. Обычному человеку, который никогда таким не занимался, трудно освоить технику. Но, если потратить много времени и запастись терпением, у вас обязательно все получится. Этот вид танца подходит для невысоких людей.
- Брейкеры – так называют танцоров, которые выполняют элементы уличных танцев. Они умеют хорошо контролировать свое тело, выполнять сложные элементы, глядя на которые, обычный человек поражается. Если вы хотите научиться танцевать брейк-данс, потребуется долго и усердно работать над собой. Помните, что этот вид танцев не обойдется без травм. Если вы готовы к этому, то испробуйте свои возможности.
Есть несколько разновидностей уличных танцев:
- верхний Break Dance
- Dup Step
- Popping
- Electric Boogie
Go-Go, Waacking, Vogue
- Этот вид танца идеально подойдет для женщин, которые хотят привлечь к себе внимание. Здесь переплетаются красивые телодвижения с актерским мастерством. Движения направлены на то, чтобы подчеркнуть изгибы женского тела. Выступление осуществляется практически в нижнем белье.
- В стиле Vogue можно заметить элементы, идентичные модельной походке. Стиль Waacking подразумевает выполнение резких махов руками. Если же вы решили заняться танцами в стиле Go-Go, то это лучший вариант. Ежегодно увеличивается его популярность среди танцовщиц, которые выступают в ночных клубах.
- В этом стиле совмещены все вышеперечисленные танцы, а также есть элементы стрип-пластики. Сложность этого танцевального стиля заключается в том, что потребуется большая физическая сила и готовность к тому, что выступать придется в нижнем белье. Если вас это не пугает – смело записывайтесь на занятия.
Jazz Modern, Contemporary Dance
- Движения в этих видах танца напоминают балет, но в более современной интерпретации. То есть, эстетика сохраняется, но появляются свобода и гибкость в движениях.
- В современном мире более востребован стиль Contemporary. Танец должен осуществляться под классическую музыку, а не современную. Сложность этих видов танца в том, что во взрослом возрасте обучиться им довольно трудно. Нужно заниматься с детства.
Классическая хореография
- Если вы занимаетесь классической хореографией, то она вряд ли пригодится вам в обычной жизни. Это лишь сценический танец, который нужно танцевать перед зрителями. Сложность танца в том, что техника исполнения должна быть идеальной.
- Учитывая, что некоторые движения обычный человек, который никогда не занимаются танцевальным искусством, не выполнит. Нередко попытки приводят к разрыву связок, сухожилий и суставов. Лучше всего начинать изучать балет с маленького возраста, когда тело человека еще податливо.
Основные виды балета:
- классический;
- романтичный;
- современный.
Латинские танцы
- Очень популярными и востребованными среди людей являются латинские танцы. Они раскрывают сексуальность и страсть. Такие стили танца подразумевают активное движение бедрами.
- Основная сложность в таких танцах – найти правильного партнера. Ведь движения довольно простые, и их можно изучать в любом возрасте.
Основные направления латинского танца:
- самба
- пасодобль
- румба
- бачата
- макарена
- ламбада
- ча-ча-ча
- сальса
- танго
- фламенко
- капуэйро
Восточный танец, Tribal
- Одним из самых древних направлений является восточный танец. Костюм для танца живота – это настоящее искусство. Он яркий, со звенящими чешуйками. Во время движений они синхронизируются с музыкой.
- Женщины, которые танцуют танец живота, поражают красотой своих пышных форм, изгибами тела и четкими плавными движениями. Опытные танцовщицы имеют танцевать с дополнительными аксессуарами (подсвечники, холодное оружие и т.д.). Это еще сильнее раскрывает женственность и сексуальность.
Импровизация для танцпола
- Базовые движения для танцпола – это идеальный вариант для тех, кто любит посещать ночные клубы. Элементы такого танца подходят для всех музыкальных жанров.
- Особенность импровизации в том, что вам не нужно изучать сложные постановочные элементы. Для начала нужно пройти 2-3 месячные тренировки, чтобы изучить основные элементы танца. После вы сможете импровизировать под любую музыку, и впечатлять окружающих. От вас потребуется лишь чувствовать ритм музыки и координировать свои движения, чтобы не упасть.
Молодежные стили танца
- Такие танцевальные стили подходят для молодых и современных людей. В процессе танца нужно выполнять много махов и прыжков. Эти виды танца требуют много энергии и сильно привлекают внимание окружающих. Поэтому старайтесь выбрать просторное место, чтобы никого не зацепить и не травмировать.
- Особенность таких техник в том, что они завлекают окружающих. Но, танцорам трудно танцевать на протяжении долгого времени. Буквально через 30-40 минут энергия заканчивается.
Самые известные направления:
- Shuffle
- House
- ElectroDance
- Tecktonik
- C-walk
R’n’B и Хип-Хоп
- Когда только появился стиль R’n’B, он совмещал в себе фанк, джаз и соул. Благодаря ему появилось новое направление – рок-н-ролл. Сейчас стили R’n’B и Хип-Хоп смешиваются, т. к. имеют много схожих элементов. Для таких танцев подойдет модна и свободная одежда, которая не сковывает движения.
- Если вы любите быть в центре внимания – то стиль R’n’B идеально вам подойдет. Ему отдают предпочтение молодые люди, которые желают избавиться от неуверенности и закомплексованности. В стиле хип-хоп можно увидеть элементы брейк-данса.
Бальные танцы
- Такие танцы обязательно выполняются в паре. Если мужчина и женщина долго танцуют вместе, то уже не могут работать с другим партнером. Поэтому нужно сразу найти ответственного человека, с которым вы будете выполнять все элементы.
- Каждый год проходят международные соревнования по бальным танцам. Если кто-то из партнеров уходит или получает сильную травму, то карьерный крах ожидает и второго танцора. В танце важно научиться взаимодействовать со своим партнером.
Самые известные направления:
- вальс
- румба
- фокстрот
- джайв
- квикстеп
Top break dance
В этом виде танца совмещены несколько направлений:
- пластика
- слайды
- робот
- кинг-тат
Танец довольно яркий и запоминающийся. Изначально его танцевали уличные танцоры, а в современном мире он является неотъемлемой частью международных соревнований.
Стиль Go-Go
- Этот вид танца позволяет завести зрителей. При взгляде на движения, невозможно устоять. Ноги и так и просятся танцевать.
- В танце переплетены актерское мастерство и плавные движения, которые выполняются по определенной амплитуде. При выполнении движений развивается сексуальность, ведь они выполняются с минимальным количеством одежды.
Slide man (Moon Walk)
- Этот вид танца обучает всевозможным техникам лунной походки. Здесь важна пластика и артистичность. Если записаться на этот вид танца, вы сможете делать движения, напоминающие скольжение по полу.
- Лунная походка – это визитная карточка Майкла Джексона, который и сделал ее такой популярной. Движения, в основном, выполняются ногами. Зрителям может показаться, что вы движетесь в одном направлении, но вы будете идти совершенно в другом. Такая иллюзия создается за счет пантомимы.
Trance
- Основная особенность стилистики Транса – мягкие движения, для которых не требуется усиленная подготовка. Танцоры в движениях выражают свои чувства. К сожалению, не всегда их можно понять.
- Стиль Транс – это идеальный вариант для людей, которые хотят быстро научиться танцевать.
Robot
- В этом виде танца человек выполняет элементы, которые напоминают движение робота. Нужно научиться правильно фиксировать свое тело, чтобы все выглядело гармонично. В этом стиле также используются элементы, взятые из пантомимы.
- Все элементы, которые выполняются, напоминают механические движения. Но, важно их совершать под темп музыки, иначе, представление будет провальным. Все движения начинаются с толчка, который выполняется суставами и мышцами самого человека.
King tut (Egyptian)
- Этот вид танца чем-то напоминает брейк-данс. Но, геометрические движения выполняются четко под прямым углом.
- Внешне может показаться, что танцор создает геометрическую мозаику. В танце раскрываются сцены, которые нарисованы на архитектурных достопримечательностях Египта. Этот вид танца принято сочетать с техникой The Tick, которая заключается в выполнении телом круговых движений.
Пластичная волна
- Ваше тело будет выполнять мягкие движения, напоминающие волну. Если вы будете и дальше заниматься танцами, а также изучать более сложные элементы, то сможете выполнить более сложные движения.
- Эффект волны пригодится и для других видов танца, которые сейчас распространены. Он встречается не только в уличных танцах, но и в классических.
House dance
Впервые это направление появилось в 1988 году. Известный танцор Ejoe Willson уверен, что Хаус – это нечто новое, хоть и напоминает элементы Хип-хопа. Если человек танцует Хип-хоп, то он свое тело подчиняет музыкальным битам. В то время как Хаус – позволяет подчинять свое тело красивой и плавной мелодии.
Сейчас стиль Хаус распространен в современных танцевальных клубах. Основные особенности танца:
- высокая скорость движений
- резкие элементы, выполняемые руками
Итак, теперь вы знаете самые известные виды танца. Теперь вам намного легче выбрать то направление, которое соответствует вашим возможностям и желаниям. Если вы давно хотели научиться красиво и современно танцевать, не откладывайте мечту на потом. Уже сейчас запишитесь на танцы, и исполните свое заветное желание.
Источник:
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