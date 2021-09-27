Как появились скотч и изолента: самые прочные вещи в мире

Есть люди, которые считают, что мир стоит на трёх китах, нескольких слонах и огромной черепахе. Вот только это не совсем правда. С подобной конструкции наша планета давно бы укатилась, как только один из слонов отвлёкся, почесался или просто отошёл до ветру. На самом деле прочность всей китово-слоновой конструкции придаёт скотч — именно за счёт него всё так классно держится.



А как вообще появились эти самые замечательные для ремонта и хозяйства вещи — прозрачный скотч, олдовая синяя изолента и венец творения — серебристая армированная лента, способная скрепить вообще всё на свете (ну, разве что, кроме отношений с бывшей)?





Всё началось с лейкопластыря

«Вот, я приложу ему пластырь и целебные средства, и уврачую их, и открою им обилие мира и истины». Ветхий завет. Книга пророка Иеремии 33:6.





Если у человека течёт кровь, то рану нужно заткнуть или заклеить. Это врачи знают с самых древнейших времён. Подойдёт любая масса, лишь бы липкая была и держалась хорошо — смола какая-нибудь, например. Издавна такую заплатку на человека называли пластырем — от латинского слова emplastrum. Каждый уважающий себя медик хранил свой состав пластыря — липкой и часто ужасно вонючей жидкости, о лекарственных свойствах которой можно только догадываться.



Всё изменилось в 1880 году, когда германский химик Карл Пауль Байерсдорф из лёгкой газовой ткани и смолы гуттаперчевого дерева (эта штука ужасно похожа на натуральный каучук) собрал лейкопластырь. Кусочек ткани, с двух концов — липкая жидкость, а посредине — льняная тряпочка, пропитанная лечебным веществом.



Ура! Лейкопластырь — да не простой, а бактерицидный.



Увы, химиком Байерсдорф был отличным, а бизнесмен из него не получился. Когда он, уже отчаявшись, продавал бизнес, на него наткнулся молодой и предприимчивый фармацевт еврейского происхождения Оскар Тропловиц. Он не только рассказал Байерсдорфу о необходимости рекламы, но и выкупил всё производство и битком набитый плохо продающимися лейкопластырями склад. Оскар быстро наладил сбыт, а также доработал созданный недавно лейкопластырь — в том числе создал его хозяйственную версию Citoplast.



Кстати, «Байерсдорф» — до сих пор одно из очень крупных немецких предприятий, именно они создали известный по всему миру бренд NIVEA.



