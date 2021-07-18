15 человек, у которых день сегодня - хуже некуда

Все знают, что не каждый день бывает безоблачным, и совершенно нормально, когда многое идёт не по плану. Поэтому, зрелище чужих неурядиц немного успокаивает, и появляется чувство, что у вас ещё не всё так плохо. Посмотрите на этих невезучих...