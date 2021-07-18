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15 человек, у которых день сегодня - хуже некуда

15 человек, у которых день сегодня - хуже некуда (16 фото)

Автор:
18 июля 2021 12:20
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Безоблачный   День   Некуда   Неурядицы   плохо   хуже   человек   
3004
16

Все знают, что не каждый день бывает безоблачным, и совершенно нормально, когда многое идёт не по плану. Поэтому, зрелище чужих неурядиц немного успокаивает, и появляется чувство, что у вас ещё не всё так плохо. Посмотрите на этих невезучих...

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Метки: Безоблачный   День   Некуда   Неурядицы   плохо   хуже   человек   
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295
korney Час назад
Контрабандный товар!
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107
Улыбака 47 минут назад
Стеклянный мост в Китае поймал в ловушку туриста. На нём неожиданно лопнули некоторые стёкла

Стёкла не лопнули, они, оказывается, не закреплены были и внезапный ураган их сдул. На фото видны некоторые поднятые квадраты стекла
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28k
ACU900 Час назад
От чего это "что-то укусило" на кулак похоже.
От жениха прилитело или от любовника?
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107
Улыбака ACU900 46 минут назад
От любовника жениха
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3k
Mimik Час назад
Будьте оптимистами, есть куда
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1k
Vladimirs Orlovskis Час назад
Через пять минут мне читать лекцию студентам... Вот беда. Взял и сделал такое же пятно на рубашке. Я тоже преподавал после ухода на пенсию, так я однажды перед уроками на велике классно навернулся, так что шкуру с носа снял. Ничего, пришел в класс, отшутился про коварный велосипед и про то, что уже не умею на нем запрыгивать на бордюр, как умел это лет 40 назад.
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3k
Protivogaz 2 часа назад
Повезло, что "укусило в глаз" до свадьбы))
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