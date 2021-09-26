Как в древности поступали с постаревшими рабами?

Рабство в Древнем Риме

О судьбе постаревших рабов в Риме можно судить по запискам древнеримского политика Марка Катона Старшего, жившего во II веке до н.э. Писатель сравнивал невольников с домашним скотом и рекомендовал земледельцам вовремя продавать постаревших работников.

Если же раб начинал болеть и терял трудоспособность, то закон предусматривал вывоз человека на остров Эскулапа – небольшой участок суши площадью 0,018 км² на реке Тибр.

С 293 года до н.э. решением Сената остров стал официально использоваться в качестве карантинной зоны, куда свозили не только рабов, но также больных граждан во время эпидемий чумы.

В 50 году при императоре Клавдии раб, оставленный хозяином на острове, автоматически признавался свободным человеком. Однако возвращаться ему уже не позволялось. Из-за отсутствия каких-либо хозяйств и пищи люди здесь медленно погибали от голода.