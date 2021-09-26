Как в древности поступали с постаревшими рабами?

Рабство, несмотря на свою жестокость, сыграло значительную роль в развитии цивилизации.
Невольники были основой сельского хозяйства и строительства. Однако с возрастом они становились слабее, начинали болеть и не могли трудиться как раньше. Больного раба нельзя было продать, он становился бесполезным для своего хозяина. Как поступали с такими людьми?
Рабство в Древнем Риме
О судьбе постаревших рабов в Риме можно судить по запискам древнеримского политика Марка Катона Старшего, жившего во II веке до н.э. Писатель сравнивал невольников с домашним скотом и рекомендовал земледельцам вовремя продавать постаревших работников.
Если же раб начинал болеть и терял трудоспособность, то закон предусматривал вывоз человека на остров Эскулапа – небольшой участок суши площадью 0,018 км² на реке Тибр.
С 293 года до н.э. решением Сената остров стал официально использоваться в качестве карантинной зоны, куда свозили не только рабов, но также больных граждан во время эпидемий чумы.
В 50 году при императоре Клавдии раб, оставленный хозяином на острове, автоматически признавался свободным человеком. Однако возвращаться ему уже не позволялось. Из-за отсутствия каких-либо хозяйств и пищи люди здесь медленно погибали от голода.
Сегодня остров освоен и является частью Рима, здесь построили церковь и несколько памятных зданий
К сожалению, альтернативных вариантов для рабов в Риме почти не существовало. По закону хозяин не мог просто даровать старому рабу свободу. Человеку некуда было идти и он погибал в городе, в таком случае стража находила бывшего хозяина по клейму на трупе и выписывала ему штраф.
Из-за этого от «ненужного имущества» избавлялись по-своему, тихо и без привлечения внимания. Тут участь человека всецело зависела от гуманности и фантазии владельца.
Что делали с больными рабами в мусульманских странах?
Рабство в исламских странах, прежде всего в Османской империи, имело куда меньший масштаб, чем в средневековых Западных державах. Ислам запрещал кабалить единоверцев и поощрял освобождение невольников, принявших мусульманство.
Мало кто знает, но в арабских странах не существовало и крепостного права. Невольники на Востоке работали не в производстве, а в сфере услуг: прислуживали в домах и кофейнях, торговали, служили во флоте и армии, а также работали в администрации. Больше всего среди турецких невольников было женщин – наложниц и разного рода куртизанок.
Согласно заметкам британского историка Рональда Сигала, в исламской работорговле численность женщин в 2 раза превышала численность мужчин. Что же становилось с этими рабынями в старости?
Всё зависело от того, какую религию они исповедовали. Мусульманки в борделях не работали, а прислуживали определенному мужчине-хозяину. Такая наложница признавалась членом семьи и обеспечивалась пищей и кровом до самой смерти.
Часто служанки попадали в гаремы правителей, где им предоставлялись комфортные условия жизни в обмен на покорность. Уйти оттуда было практически невозможно
Иная судьба ждала невольников-иноверцев. Потерявших красоту женщин просто выгоняли на улицу, где те занимались попрошайничеством. В свою очередь, мужчины трудились на господина всю свою жизнь и умирали прямо на рабочем месте.
Рабство в Америке
Официально проблема больных и старых рабов в США никак не решалась. Крупные плантаторы имели собственные больницы для чёрных, куда для работы привлекались профессиональные врачи.
Вышедших из строя работников ставили на ноги и вновь отправляли на работу. Если же здоровье человека оказывалось подорвано окончательно, то его просто передавали общине.
Кормить и заботиться о старике должна была его семья, а если таковой не было, то его соратники. Разумеется, никакой пенсии и особого отношения ему не полагалось. Раб просто доживал свои дни, не выходя из хижины.
Сегодня во всём мире рабство отменено, мир движется к социальной справедливости и равному отношению ко всем людям. Хотя это происходит довольно медленно, а кое-где и вовсе остановилось.
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Очуметь. Невольничий рынок в Кафе снабжал рабами все Средиземноморье, но, как понимаю из текста, делать это им было противно идеологически.
Так оно и сейчас играет значительную роль. Причем очень цивилизованно. Рабы США довольны.