Заработать на блэкфейсе: зачем 100 лет назад белые американцы становились черными

Сегодня эта забава всячески преследуется - ты расист, если твое лицо черное не от рождения, а от грима. Ты должен быть изгнан из уважающего себя общества, как негодяй. А когда-то на этом зарабатывали очень приличные деньги...
Джордж Вашингтон Диксон (1801–1861) первый американский актер, построивший себе карьеру на перевоплощении в чернокожего парня
Правда таким образом он всячески издевался над чернокожими, создавая сценки подшучивания и разных гадостей по отношению к ним. На этом он делал большие деньги - люди любили смотреть на издевательства над неграми
Его песня «Zip Coon» стала очень популярной. На долгие годы Coon (енот) стало оскорбительным прозвищем чернокожих. Слово coon впоследствии стало синонимом расовой карикатуры в принципе - всех картинок где так или иначе издевались, вплоть до убийства,
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Джоэл Уокер Суини (1810–1860) - музыкант, который виртуозно научился играть на банджо, наблюдая за рабами на отцовской фермсе
Джоэл ездил по всей стране с гастролями, очень часто одеваясь как негр и рисуя себе черный грим на лице
Уильям Генри Лейн (1825–1862) - талантливый танцор, его танец на манер чечетки был весьма популярен. Уильям так выкладывался, что умер от истощения
Чарльз Диккенс в «Американских записках»: «…он танцует, словно у него две левых ноги, две правых ноги, две деревянных ноги, две проволочных ноги, две пружинных ноги — всякие ноги и никаких ног, — и всё ему нипочем».
Джордж Кристи (1827–1868) один из самых успешных менестрелей того времени.
Участник Christy Minstrelts - выступления, где зрители сидят полукругом, а на сцене выступают с песенками два артиста. Пели, в основном, о жизни рабов, рассказывая какие они ленивые. Заработал состояние на одной ставшей популярной песне (500.000 по нынешнему курсу) и своем умении перевоплощаться в негра
Томас Дартмут Райс (1808–1860). Придумал образ несносного, несобранного и откровенно глупого слуги и на это заработал состоянип
Он был настолько популярен со своим непутевым. но оптимистичным персонажем, что законы о расовой сегрегации получили неофициальное название «законов Джима Кроу» (сценическое имя актера). Со своими выступлениями он посещал известные театры мира, включая Лондонские подмостки. Газета Boston Post назвала Джима Кроу одним из двух самых известных людей в мире (на первом месте оказалась королева Виктория).
Томас Дилвард (1840–1902). Единственный из менестрелей который на самом деле был чернокожим, но скрывал это. намазывая лицо пробкой и даже после отмены рабства скрывающий свой цвет кожи
Онбыл карликом (90см рост) , выступал на сцене вместе с белыми актерами, также выкрашенными в черный цвет и весьма преуспел в это м деле
Билли Керсандс (1842–1912) был высок (192 см и около 100 кило веса). Помимо этого он был очень большерот и ему не составило труда копировать большеротых негров, на чем он и заработал свое состояние
Эл Джолсон (1886–1950) - эмигрант из Литвы, сын раввина, безмерно популярный персонаж в США
Яша Рабинович из фильма «Певец джаза» - его рук дело. В фильмах он рассказывает о жизни менестрелей, не забыв хорошо намазать лицо черной краской
Авторский пост
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