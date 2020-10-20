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Заработать на блэкфейсе: зачем 100 лет назад белые американцы становились черными

Заработать на блэкфейсе: зачем 100 лет назад белые американцы становились черными (10 фото + 1 видео)

Автор:
20 октября 2020 13:54
Сообщество : Исторические факты
Метки: исторические факты   история   менестрели   негры   рабы   сеграгация   сша   
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Сегодня эта забава всячески преследуется - ты расист, если твое лицо черное не от рождения, а от грима. Ты должен быть изгнан из уважающего себя общества, как негодяй. А когда-то на этом зарабатывали очень приличные деньги...

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Метки: исторические факты   история   менестрели   негры   рабы   сеграгация   сша   
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jonnyD Час назад
Заработать на блэкфейсе: зачем 100 лет назад белые американцы становились черными
Заработать на блэкфейсе: зачем 100 лет назад белые американцы становились черными
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839
Kariya 3 минуты назад
Заработать на блэкфейсе: зачем 100 лет назад белые американцы становились черными
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Corvus Corax Полчаса назад
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Доктор Джонс Час назад
Заработать на блэкфейсе: зачем 100 лет назад белые американцы становились черными
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