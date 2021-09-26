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Каким был прокуратор Понтий Пилат, который мог спасти Христа

Каким был прокуратор Понтий Пилат, который мог спасти Христа (7 фото)

Автор:
26 сентября 2021 11:10
Метки: Понтий Пилат   древний рим   исторический персонаж   прокуратор   рим   
482
7
Понтий Пилат принадлежал к сословию всадников, то есть аристократии. Его настоящее имя неизвестно, Понтий — это фамилия, а Пилат — прозвище, от слова «пилум», то есть тяжелый дротик. Судя по прозвищу, его карьера была связана с римской армией, а не политикой или императорским двором.
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Метки: Понтий Пилат   древний рим   исторический персонаж   прокуратор   рим   
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28k
Антон Час назад
Спас бы: исчезла бы одна из крупнейших авраамических религий мира, пристанище мракобесов всего мира и были бы спасены сотни миллионов людей. Эх, Пилат...
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89k
сапер Водичка 5 минут назад
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22k
Очевидное-Невероятное 41 минуту назад
Однако на самом деле он был всего на 10 лет старше Иисуса (с)
------
Понтий Пилат родился в 12 году до н.э.
В различных исследованиях даты рождения Иисуса находятся в интервале между 12 и 5 годом до н. э., но не позже.
Так что если считать Вифлеемская звезда - это комета Галлея, то они одногодки.
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60k
Опиум для народа Час назад
А что,надо было его спасать? Судя по книжке-задумка была как раз в жертве самому себе и в последующем воскрешении. Хотя какая нах"й жертва,если он всё равно воскрес и даже знал об этом заранее? Балаган да и только.)
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