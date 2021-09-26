Каким был прокуратор Понтий Пилат, который мог спасти Христа

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Понтий Пилат принадлежал к сословию всадников, то есть аристократии. Его настоящее имя неизвестно, Понтий — это фамилия, а Пилат — прозвище, от слова «пилум», то есть тяжелый дротик. Судя по прозвищу, его карьера была связана с римской армией, а не политикой или императорским двором.
Актёр Кирилл Лавров в роли Понтия Пилата в сериале «Мастер и Маргарита», 2005
В сериале Владимира Бортко «Мастер и Маргарита» по одноимённому роману Михаила Булгакова Понтий Пилат показан глубоким стариком. Однако на самом деле он был всего на 10 лет старше Иисуса, то есть к моменту суда над Христом Пилату было 43 года. К этому времени он уже 7 лет был римским префектом Иудеи. Про его правление в этой провинции известно довольно много, о нём писали античные историки Иосиф Флавий, Корнелий Тацит и Филон Александрийский. Но вот о происхождении и молодости Понтия Пилата почти ничего неизвестно.
Бюст императора Тиберия. I в. н.э.
Супруга Пилата Клавдия Прокула была внучкой Октавиана Августа, через неё он породнился с императором Тиберием. Благодаря своему высокому покровителю, никакие доносы, посылаемые в Рим в огромном количестве, не могли поколебать его положения. Как только император сменился, Пилата немедленно отстранили от должности префекта.
Предполагается, что предком Пилата был Понтий Телезин — вождь самнитов, принявший активное участие в гражданской войне между Суллой и Гаем Марием. А в IV в. до н.э. некий Гай Понтий возглавлял самнитское войско, нанёсшее унизительное поражение римлянам в битве в Кавдинском ущелье. Неизвестно, был ли Телезин его потомком, но и он тоже прославился в битвах против римлян-сулланцев. Римский историк Веллей Патеркул считал его «в высшей степени мужественным, воинственным и столь же враждебным римскому имени человеком». Но Понтий Пилат столь же рьяно укреплял римскую гегемонию, как его предки — сражались против неё.
Предполагается, что предком Пилата был Понтий Телезин — вождь самнитов, принявший активное участие в гражданской войне между Суллой и Гаем Марием. А в IV в. до н.э. некий Гай Понтий возглавлял самнитское войско, нанёсшее унизительное поражение римлянам в битве в Кавдинском ущелье. Неизвестно, был ли Телезин его потомком, но и он тоже прославился в битвах против римлян-сулланцев. Римский историк Веллей Патеркул считал его «в высшей степени мужественным, воинственным и столь же враждебным римскому имени человеком». Но Понтий Пилат столь же рьяно укреплял римскую гегемонию, как его предки — сражались против неё.
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Памятник Понтию Телезину в Пьетраббонданте, Италия
Все античные историки описывают Понтия Пилата как грубого солдафона, не склонного вникать в тонкости иудейской веры. Своё правление в Иудее Пилат начал с провокации, внеся штандарты императора в Иерусалим. Местные жрецы и население города выразило резкие протесты против языческих символов в их священной столице и через неделю штандарты вернули в Кесарию. Возможно, Пилат тем самым демонстрировал, что не намерен потакать местным суевериям. В дальнейшем его позиция лишь ужесточалась.
Камень с надписью «Понтий Пилат, префект Иудеи», найденный в 1961 г. в Кесарии
Ярким свидетельством тому его последняя акция перед отставкой. О ней писал в «Иудейских древностях» Иосиф Флавий. По его словам, в Самарии, то есть даже не самой Иудее, а близлежащей к ней области, жители одной деревни отправились на священную гору Гаризим, где якобы были найдены сосуды, скрытые там пророком Моисеем. Посчитав это сборище опасным, Пилат отправил вооружённый отряд. Многие из собравшихся были убиты на месте, главарей взяли в плен и казнили. Самаряне обратились к наместнику Сирии Вителлию и их жалоба стала поводом для отзыва Пилата в Рим.
Пилат. Фотоиллюстрация к «Мастеру и Маргарите»
Все годы, проведённые им в Иудее, Пилат занимался активным цивилизаторством. Он пытался построить в Иерусалиме акведук, взяв для этого деньги в храмовой сокровищнице, что привело к всеобщему восстанию, жестоко подавленному римскими войсками. Акведук так и не построили, зато благодаря Пилату появилась отличная мощёная дорога, ведущая к Храмовой горе. Она была найдена европейскими археологами в 1894 году. Аллея шириной 8 и протяженностью в 600 метров имела покрытие из каменных плит.
Силоамский источник, с которого начинается дорога к Храмовой горе. Современное фото
Эта прямая трасса прошла через древние кварталы Иерусалима, на её пути должны были снести немало жилых строений. Возможно, Пилат строил планы переустройства всего города, но не успел или не смог их осуществить. Переселение части горожан, которое потребовалось при строительстве широкой прямой улицы, не прибавило Пилату любви местного населения. Но он на неё и не рассчитывал, ведь главным для префекта было внедрение передовых достижений римской цивилизации, чего бы это ни стоило аборигенам.
Иисус и Пилат. Кадр из мини-сериала «Иисус из Назарета», 1977
Действительно ли Пилат судил и приговорил Иисуса? Религиозными делами Иудеи римская администрация не занималась. Этим объясняется описанный в Евангелиях демонстративный отказ Пилата судить приведённого к нему Христа. Но вот обвинение в мятеже против римских властей и в самом деле должно было разбираться префектом. Распятие — разновидность казни, практикуемая римлянами, но не иудеями. Приговорить к нему мог только глава римской администрации. И этот роковой приговор навсегда вписал имя Понтия Пилата в мировую историю.
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Понтий Пилат родился в 12 году до н.э.
В различных исследованиях даты рождения Иисуса находятся в интервале между 12 и 5 годом до н. э., но не позже.
Так что если считать Вифлеемская звезда - это комета Галлея, то они одногодки.