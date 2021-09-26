Каким был прокуратор Понтий Пилат, который мог спасти Христа

Супруга Пилата Клавдия Прокула была внучкой Октавиана Августа, через неё он породнился с императором Тиберием. Благодаря своему высокому покровителю, никакие доносы, посылаемые в Рим в огромном количестве, не могли поколебать его положения. Как только император сменился, Пилата немедленно отстранили от должности префекта.



Предполагается, что предком Пилата был Понтий Телезин — вождь самнитов, принявший активное участие в гражданской войне между Суллой и Гаем Марием. А в IV в. до н.э. некий Гай Понтий возглавлял самнитское войско, нанёсшее унизительное поражение римлянам в битве в Кавдинском ущелье. Неизвестно, был ли Телезин его потомком, но и он тоже прославился в битвах против римлян-сулланцев. Римский историк Веллей Патеркул считал его «в высшей степени мужественным, воинственным и столь же враждебным римскому имени человеком». Но Понтий Пилат столь же рьяно укреплял римскую гегемонию, как его предки — сражались против неё.