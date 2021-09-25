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«Лежачий небоскреб» на Варшавском шоссе

«Лежачий небоскреб» на Варшавском шоссе (7 фото)

Автор:
25 сентября 2021 19:04
Метки: Варшавское шоссе   Москва   лежачий небоскреб   факты   
871
7
«Лежачий небоскреб» на Варшавке - самый длинный дом в Москве. Его длина составляет почти 736 метров. Чтобы миновать этот дом, потребуется проехать три остановки на общественном транспорте!
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Метки: Варшавское шоссе   Москва   лежачий небоскреб   факты   
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16k
Денис 2 часа назад
народ, это всё хрень.
Вот зацените, самый большой дом в Воркуте на фотке ниже.
Называли эту хрень "Китайская стена".
Там ОДИН подъезд. Дальше вразные стороны лишь бесконечные коридоры, неработающие лифты и внезапные лестницы в самых неожиданных местах.
Я когда в Воркуте работал в ментуре в 99-00, то по приказу туда на ЛЮБОЙ вызов посылали два-три наряда по три чела в каждом и без стволов не ходить, потому что там нариков было как гороха на поле.
И хз что они начнут делать внезапно.
Я к тому, что сам факт большого здания ещё не повод для гордости. :)
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328
Вася 43 минуты назад
Бессмысленная статья: сколько этажей, площадь, другие характеристики, ничего этого нет, так какой был смысл затевать пост?
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6k
Administrator Час назад
На ютубе есть неплохие сюжеты про этот дом
Статья же какая то куцая
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3k
Viejo Borracho Dikobraz Час назад
Тот случай,когда гордиться особенно и не чем.
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4k
Ыукп Час назад
Спасибо, Оч-ч-ч-ень содержательный.
И это скорее землеполз, чем небоскрёб.
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9k
Cornho 2 часа назад
А это фото к чему? Автор, что вы хотели на нём показать?

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7k
Тудаблин 2 часа назад
каждые 200 метров по остановке?
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13k
Алексей 2 часа назад
Самый длинный дом?
Не слишком ли громкое заявление?
https://zen.yandex.ru/media/112/domagiganty-4-samyh-dlinnyh-jilyh-doma-v-moskve-5eb3e107cbbbe856be5dc451https://zen.yandex.ru/media/112/domagiganty-4-samyh-dlinnyh-jilyh-doma-v-moskve-5eb3e107cbbbe856be5dc451
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4k
Fishki_surfer 2 часа назад
>>> Во времена СССР для передовых институтов создавали выдающиеся здания, в которых архитекторы сумели отразить неповторимый дух времени, монументальность и все величие Союза Советских Социалистических Республик.

Угу, пафосная цитата и эта уныло-серая безликая кишка - лучшая иллюстрация разницы между тем, что в СССР было на словах и тем, как обстояли дела в реальности.
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