«Лежачий небоскреб» на Варшавском шоссе

История строительства здания относится к 1969 году, когда для возведения комплекса зданий на Варшавском шоссе выделили 76 га земли. Уже в 1970 году здесь в очень короткие сроки были построены котельная, снабжающая теплом всю промзону «Чертаново», и два стандартных школьных здания.



Спустя два года был возведен корпус опытного производства, а позднее введены в эксплуатацию энергоблок и корпус столовой. В конце 1975 года состоялся пуск двух первых секций основного лабораторного корпуса.