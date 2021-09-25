«Лежачий небоскреб» на Варшавском шоссе

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«Лежачий небоскреб» на Варшавке - самый длинный дом в Москве. Его длина составляет почти 736 метров. Чтобы миновать этот дом, потребуется проехать три остановки на общественном транспорте!
Здание расположено на Варшавском шоссе, д. 125. Здесь находится Научно-исследовательский центр электронно-вычислительной техники (НИЦЭВТ).
Во времена СССР для передовых институтов создавали выдающиеся здания, в которых архитекторы сумели отразить неповторимый дух времени, монументальность и все величие Союза Советских Социалистических Республик. Таким уникальным сооружением стал и дом на Варшавке.
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В годы советской власти в НИЦЭВТ занимались разработкой бортовых цифровых вычислительных машин (ЦВМ) для космических кораблей (комплекс «Аргон»). Также на него была возложена координация всей деятельности по разработке единой системы электронных вычислительных машин (ЭВМ) на предприятиях Советского Союза. В середине 1990-х годов здесь были разработаны последние модели российских ЭВМ: ЕС-1181 и супер-ЭВМ ЕС-1195.
История строительства здания относится к 1969 году, когда для возведения комплекса зданий на Варшавском шоссе выделили 76 га земли. Уже в 1970 году здесь в очень короткие сроки были построены котельная, снабжающая теплом всю промзону «Чертаново», и два стандартных школьных здания.
Спустя два года был возведен корпус опытного производства, а позднее введены в эксплуатацию энергоблок и корпус столовой. В конце 1975 года состоялся пуск двух первых секций основного лабораторного корпуса.
Спустя два года был возведен корпус опытного производства, а позднее введены в эксплуатацию энергоблок и корпус столовой. В конце 1975 года состоялся пуск двух первых секций основного лабораторного корпуса.
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Вот зацените, самый большой дом в Воркуте на фотке ниже.
Называли эту хрень "Китайская стена".
Там ОДИН подъезд. Дальше вразные стороны лишь бесконечные коридоры, неработающие лифты и внезапные лестницы в самых неожиданных местах.
Я когда в Воркуте работал в ментуре в 99-00, то по приказу туда на ЛЮБОЙ вызов посылали два-три наряда по три чела в каждом и без стволов не ходить, потому что там нариков было как гороха на поле.
И хз что они начнут делать внезапно.
Я к тому, что сам факт большого здания ещё не повод для гордости. :)
Статья же какая то куцая
И это скорее землеполз, чем небоскрёб.
Не слишком ли громкое заявление?
https://zen.yandex.ru/media/112/domagiganty-4-samyh-dlinnyh-jilyh-doma-v-moskve-5eb3e107cbbbe856be5dc451https://zen.yandex.ru/media/112/domagiganty-4-samyh-dlinnyh-jilyh-doma-v-moskve-5eb3e107cbbbe856be5dc451
Угу, пафосная цитата и эта уныло-серая безликая кишка - лучшая иллюстрация разницы между тем, что в СССР было на словах и тем, как обстояли дела в реальности.