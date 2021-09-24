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Фёдор Емельяненко зачислен на учёбу в воронежский ВУЗ

Фёдор Емельяненко зачислен на учёбу в воронежский ВУЗ (1 фото + 1 видео)

Автор:
24 сентября 2021 06:54
Сообщество : Спорт
Метки: ynews   ВУЗ   Емельяненко   Россия   видео   воронеж   поступление   спорт   
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В среду, 22 сентября, на сайте воронежского университета появились списки успешно сдавших экзамены и принятых на обучение абитуриентов, среди которых значилось Ф.И.О. известного российского бойца ММА.

Таким образом, Фёдор Емельяненко поступил и будет учиться на заочном отделении магистратуры Воронежского государственного аграрного университета имени императора Петра I по направлению "Садоводство", сообщается на странице Ren TV.


Ранее спортсмен подал документы в магистратуру по специальности "Садоводство" на заочное отделение факультета агрономии, агрохимии и экологии. Фёдору пришлось, как и остальным поступающими сдавать экзамены по дисциплинам "Виноградарство" и "Плодоводство", по итогам которых он сумел набрать 9 баллов из 10 возможных.


В юности Емельяненко с красным дипломом окончил ПТУ по специальности "электрик", а затем поступил в Белгородский государственный университет на факультет физической культуры и спорта, после чего учился там же в аспирантуре, сообщает издание.


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Метки: ynews   ВУЗ   Емельяненко   Россия   видео   воронеж   поступление   спорт   
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11  комментариев
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bobobo 2 часа назад
Нетипичный спортсмен. Вместо Гос Думы в институт пошел.
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3k
Sunny11 15 минут назад
Пошёл учиться на садовода, когда ему сказали, что самое важное - грамотно овощей разводить.
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21k
Влад 18 минут назад
Молодец. Человек думает чем заняться по завершении карьеры в спорте. Хорошее занятие выбрал.
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919
Оксид Бетона 37 минут назад
- Здравствуйте! Вы ректор? - Да. А Вы Федор Емельяненко? - Да, это я. И я хочу поступить в ваш ВУЗ. - Для этого Вам нужно пройти приемную комиссию, сдать экзамены... - Дыщ! ДЫЩ! - .... Вы приняты!!!
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8k
Андрей А Час назад
Раньше вроде до 35 лет принимали в ВУЗы
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Frank Borman Час назад
Для бесстрашного бойца, закаленного в боях против международных террористов, поступить в какой-то аграрный вуз - это раз плюнуть.
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7k
Фельдъегерь Час назад
учиться никогда не поздно, я сам вуз закончил в 37 лет, может через пару лет и в магистратуру пойду
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14k
Граммар-наци 2 часа назад
Садовод...

Будет потом ухаживать за "овощами", которых сделал такими, отбив им мозги?
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21k
pssst 2 часа назад
Надеюсь, коньяк от Федора в голову бить не будет.
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