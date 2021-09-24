Фёдор Емельяненко зачислен на учёбу в воронежский ВУЗ

Таким образом, Фёдор Емельяненко поступил и будет учиться на заочном отделении магистратуры Воронежского государственного аграрного университета имени императора Петра I по направлению "Садоводство", сообщается на странице Ren TV.

Ранее спортсмен подал документы в магистратуру по специальности "Садоводство" на заочное отделение факультета агрономии, агрохимии и экологии. Фёдору пришлось, как и остальным поступающими сдавать экзамены по дисциплинам "Виноградарство" и "Плодоводство", по итогам которых он сумел набрать 9 баллов из 10 возможных.