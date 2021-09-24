Фёдор Емельяненко зачислен на учёбу в воронежский ВУЗ

В среду, 22 сентября, на сайте воронежского университета появились списки успешно сдавших экзамены и принятых на обучение абитуриентов, среди которых значилось Ф.И.О. известного российского бойца ММА.
Таким образом, Фёдор Емельяненко поступил и будет учиться на заочном отделении магистратуры Воронежского государственного аграрного университета имени императора Петра I по направлению "Садоводство", сообщается на странице Ren TV.
Ранее спортсмен подал документы в магистратуру по специальности "Садоводство" на заочное отделение факультета агрономии, агрохимии и экологии. Фёдору пришлось, как и остальным поступающими сдавать экзамены по дисциплинам "Виноградарство" и "Плодоводство", по итогам которых он сумел набрать 9 баллов из 10 возможных.
В юности Емельяненко с красным дипломом окончил ПТУ по специальности "электрик", а затем поступил в Белгородский государственный университет на факультет физической культуры и спорта, после чего учился там же в аспирантуре, сообщает издание.
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Садовод и плодовод, значит, скоро будет... А судя по аспирантуре факультета физкультуры - ещё и кандидат "физических" наук, а то и доктор.
Будет потом ухаживать за "овощами", которых сделал такими, отбив им мозги?