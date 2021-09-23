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Ретро фотографии

Ретро фотографии (40 фото)

Автор:
23 сентября 2021 22:39
Метки: история   ретро   фото   
364
40
Подборка интересных фотографий из прошлого. Не только нашего, и не только близкого

Источник:

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Метки: история   ретро   фото   
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8  комментариев
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3k
RALEXXX 3 часа назад

Как раз в 1981г. у меня появилась моя первая "Копеечка". И я тоже несчётное количество раз крутился по Таганской площади, выезжая или на Рязанский проспект или на Волгоградский.
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2k
Гур 45 минут назад
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9k
Andrei Час назад
Ну вот и дождались. Вот и 14 июля 2021г уже ретро.
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64k
Viktor Час назад

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50k
stabskapitan 2 часа назад
Ага, комитет нерожавших матерей

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127
racus1 2 часа назад
Нахим Шифрин - это круто!
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15k
Corvus Corax 3 часа назад
Комментарий к фото
А не бочку? ))) Если вообще смог... Чота на петлю непохоже... и аппарат вряд ли потянет...
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3k
kappaneed 3 часа назад
Поправочка, до 98-го года, в любом ларьке можно было купить паленую водку))
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