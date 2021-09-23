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23 сентября 2021 22:39
Подборка интересных фотографий из прошлого. Не только нашего, и не только близкого
2.
Дженнифер Энистон, 1998 г.
3.
Пабло Пикaccо в образе моряка Попaя, 1957 гoд
4.
Реклама пейджера и рынок, Россия. Омск. 1997 год
5.
Турки впервые выполнили "мёртвую петлю" на вертолёте «Блэкхок». 1983 год
6.
Работа за компьютером, 1967 год
7.
Курт Кобейн и Кортни Лав. 1992 год
8.
Юрий Гагарин со своим подарком от французов - автомобилем. «Matra», СССР 1960-е
9.
Завод Форд. конец 1960-х годов
10.
Шаромобиль, 1970-е годы
11.
Центр Бостона. 1910 год
13.
Бирманские женщины в Лондоне, 1935 год
14.
Сталин в Кремле, 1932 год
15.
Сталин в Кремле, 1932 год
16.
Проводники передают чай для завтрака из одного вагона в другой, Пакистан, 1983 год
17.
Орвилл Райт на своём самолёте Флайер-II, США, около 1904 год
19.
Мужчина моет свой Pontiac Catalina, Флорида, 1953 год
20.
Тестирование пуленепробиваемого жилета созданного Мёрфи. 1923 год
21.
Мальчик впервые смотрит телевизор в окне магазина приборов. Нью-Йорк, 1948 год
22.
На открытии Олимпиады в Токио 1964 года
23.
Сотрудник Национальной полиции МВД ФР во время празднования Дня взятия Бастилии в Париже. Франция,14 июля 2021 года
24.
Брук Шилдс для журнала LIFE, 1983 гг
25.
Колонна немцев вторгается во Францию, май 1940 года. Фото сделано лично генералом Роммелем
26.
Джуди Ли Томерлайн - Мисс Июнь 1958 (журнал Playboy)
27.
Испытания мускулолета Gossamer Albatross II — летательного аппарата, приводимого в действие мускульной энергией пилота, NASA, 1980 год
28.
Грозный, Чечня, 1999 год
29.
Сельская лавка Old Gold, 1939 год
30.
На дороге войны: автобус с матерями военнослужащих, направляющийся в Грозный, 1996 год
31.
Телефон для связи между комнатами
32.
Автомобиль скорой помощи. США, 1967 год
33.
Счастливый обладатель бутылки водки, купленной по талонам во время антиалкогольной кампании. СССР, конец 1980-х.
34.
Вокзал Канадской тихоокеанской железной дороги, 1954 год
35.
Таганка крутится в транспортном потоке, 1981 год
36.
Будущий Корейский военный деятель Ким Чен Ын и его первая учительница, 1990-е
37.
ВМ-Т «Атлант» перевозит топливный бак для ракетоносителя «Энергия», СССР, 1981 год
38.
До 1998 года водку можно было купить практически в любом ларьке
39.
Бытовые детали гастролей известных артистов. Нахим Шифрин, Михаил Жванецкий, Клара Новикова, Евгений Весник и другие в очереди в туалет в поезде. Начало 1990-х
40.
Моника Беллуччи, 90-е
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Как раз в 1981г. у меня появилась моя первая "Копеечка". И я тоже несчётное количество раз крутился по Таганской площади, выезжая или на Рязанский проспект или на Волгоградский.