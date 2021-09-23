Что стало с теми сенаторами, которые убили Цезаря?

Смерть Цезаря в постановке театра Модерн. Москва, 2018 г.

После ожесточённых споров сложился некоторый консенсус: убийцы соглашались с тем, что их не будут славить публично, а цезарианцы признавали, что служили покойному из страха перед тираном, а не по собственной воле. Собрание склонялось к осуждению Цезаря как узурпатора. Тем бы всё и решилось, если бы не Марк Антоний. Он заявил, что признав Цезаря тираном, сенат тем самым аннулирует все его решения, в том числе весьма популярные (о понижении квартплаты в Риме, реструктуризации долгов и т.д.).