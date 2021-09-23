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Ретро фотографии

Ретро фотографии (40 фото)

Автор:
23 сентября 2021 00:20
Метки: история   ретро   фото   
847
40
Подборка интересных фотографий из прошлого. Не только нашего, и не только близкого
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Источник:

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Метки: история   ретро   фото   
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21k
Sergey Timonin 8 часов назад
20 - это не "Просто врач"
Это - Анестезиолог-реаниматолог первой подстанции скорой помощи Александр Розенбаум. Ленинград, 1975- 1980гг
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34k
Антон 11 минут назад
О, Моника, какая у тебя Моника!
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3
Александр Тимофеев 51 минуту назад
8. Парад скаутов???
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507
Дедуля 4 часа назад
Приятно посмотреть на Париж в 70-х, белые люди сидят в кафе, вроде Жан Габен газету читает,покой и безмятежность..еще нет ни негров,ни арабов.
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12k
uutb 8 часов назад
Комментарий к фото
Александр Яковлевич Розенбаум?
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