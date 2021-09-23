847
40
Подборка интересных фотографий из прошлого. Не только нашего, и не только близкого
×
3.
На британском авианосце; 1942 год
Истребители Hawker Sea Hurricane на полетной палубе британского авианосца HMS Victorious; на дальнем плане виден американский линкор USS Washington (BB-56), июль 1942 года.
5.
Танк Т-55 с десантом морских пехотинцев из состава танкового батальона во время учений 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота; 1980-й год. На заднем фоне большой десантный корабль пр.1171 "Николай Фильченков"
8.
Когда мавзолея еще не было, на его месте был насыпан настоящий курган. 1920 - е
С этого кургана политбюро наблюдало за происходящим на площади. Парад скаутов перед курганом
14.
Американская атомная ракетная подводная лодка USS Stonewall Jackson (SSBN-634) незадолго до спуска на воду на стапеле верфи Mare Island Naval Shipyard, 30 ноября 1963 года
30.
Эраст Павлович Гарин (1902-1980) - советский актёр, режиссёр театра и кино, сценарист, народный артист СССР
34.
Советский линкор «Октябрьская революция» (бывший российский линкор «Гангут») в 1934 году, после модернизации
38.
Акробатка Sky Dancer Бетти Фокс прыгает через скакалку на небольшой платформе высоко над улицами центра Чикаго. Иллинойс, 1955 год
Источник:
Еще крутые истории!
44
Понравилось44
Новости партнёров
Это - Анестезиолог-реаниматолог первой подстанции скорой помощи Александр Розенбаум. Ленинград, 1975- 1980гг
Ну а кто же ещё...