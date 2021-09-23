Путешествие мечты: как бесплатно съездить из Москвы во...

20 фотографий, которые порадуют любого перфекциониста на земле

Водитель перепутал газ с тормозом и снёс полдюжины человек

В Красноярском крае мужчина обиделся на банкомат и... Сокрушил его...

Осторожно, такие огромные штуки могут вызвать приступ мегалофобии

Атмосферные фотографии лихих 90-х, которые переносят в ту Россию

Позитивная бабушка пытается угадать напиток

40 фотографий всякой всячины, которая вас развлечет

Владимир Путин наградил обезвредившего Бекмансурова полицейского

Жительницу Новосибирска оштрафовали за избиение и оскорбление...

Героиновые гетто, страшные земли, бездомные кошмары и прочие ужасы...

Крымские татары и чеченцы устроили массовую драку со стрельбой в...

Идеальная капсула времени: ГАЗ-24 "Волга" 1985 года без пробега

"Х*** ты плачешь, встань!": парень показал в Инстаграм, как...

Рашлотанки и стартперы без пездецыдов и фискалий

Собаки, которые проводили много времени с котами и переняли их...

Мужчина застал рабочих в крайне интересном состоянии

Переводчики смеются - Ду ю спик инглиш?