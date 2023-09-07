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Купить, чтобы продать: украинка попросила оценить идею путешествия по Европе в трейлере - и получила много неожиданных ответов

Купить, чтобы продать: украинка попросила оценить идею путешествия по Европе в трейлере - и получила много неожиданных ответов

Автор:
07 сентября 2023 17:46
Сообщество : Путешествия
Метки: Твиттер   автодом   аренда трейлера   дом на колесах   опыт путешественников   путешествия   трейлер   
1647
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Автодом - мечта многих путешественников. Ездишь по странам, при этом не мучаешься вопросом бронирования жилья. Но, оказывается, есть много подводных камней, о которых лучше бы знать, прежде чем пускаться в авантюру.

В соцсетях девушка попросила поделиться опытом тех, кто путешествовал по Европе в трейлере. Ответы оказалис неожиданными.


Выяснилось, что пасторальные мечты не имеют ничего общего с реальностью.



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Подобное, к счастью, случается далеко не с каждым. Но и при удачном стечении обстоятельств проблем с автодомом в Европе - выше крыши.



А вы хотели бы отправиться в путешествие в таком трейлере?

Источник:

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Метки: Твиттер   автодом   аренда трейлера   дом на колесах   опыт путешественников   путешествия   трейлер   
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GROMOZEKA Час назад
Чет не все спокойно в райском саду

Жопез Бордель, шо с ипаллом?
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734
Шурман 56 минут назад
Нельзя это дерьмо ставить где угодно и сливать свой био , ответы нормальные . Цены на стоянку можно и обговорить но там должен быть слив и подключение . Стоит эта херня не так дорого , да внутри это дом а на деле это гимор . Бесплатно ей хрен что дадут даже с словами ВИ АР ЮКРЭЙИН ( не работает больше ) , у местных на вас больше нет бабок . Просто так машину на кемпинге кинуть это 20 евро сутки , а вот дальше фантастика пойдет , и это я самые хреновые описал . Мне легче дом снять или отель , c домом сложней так же все и не думаю что их кредитки кто то еще хочет брать . Мы и мои знакомые больше украинские не принимаем и в самолете видел что тоже . Если есть вопросы почему я отдельно отвечу и скину листы с тем что они якобы оплатили и как меня банки отшили .
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