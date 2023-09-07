Купить, чтобы продать: украинка попросила оценить идею путешествия по Европе в трейлере - и получила много неожиданных ответов

Автодом - мечта многих путешественников. Ездишь по странам, при этом не мучаешься вопросом бронирования жилья. Но, оказывается, есть много подводных камней, о которых лучше бы знать, прежде чем пускаться в авантюру.
В соцсетях девушка попросила поделиться опытом тех, кто путешествовал по Европе в трейлере. Ответы оказалис неожиданными.
Выяснилось, что пасторальные мечты не имеют ничего общего с реальностью.
Подобное, к счастью, случается далеко не с каждым. Но и при удачном стечении обстоятельств проблем с автодомом в Европе - выше крыши.
А вы хотели бы отправиться в путешествие в таком трейлере?
Источник:
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