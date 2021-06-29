Executive Flagship 1952 года - самый удивительный передвижной дом в мире

Задняя часть, настоящий мобильный дом, была похожа на шарнирно-сочлененный 5-колесный блок и вот там чего только не было: смотровая площадка, солнечная палуба, которая могла выдержать посадку вертолета, портативный надувной бассейн глубиной 2 метра с трамплином для прыжков в воду, раздвижная солнечная терраса, обеденный уголок с кондиционером и бар. Это был идеальный мобильный телефон для вечеринок (и работы).