Executive Flagship 1952 года - самый удивительный передвижной дом в мире

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Производителем дома на колесах Executive Flagship было панамериканское подразделение компании Mid-States Corporation. В 1952 году они создали самый совершенный мобильный дом и офис в мире, который стал идеальной рекламой для компании.
Executive Flagship был разработан президентом компании Уильямом Б. Макдональдом. Это был 20-метровый кемпер весом 18 тонн с автономным приводом и 10 колесами.
Передний автодом имел 8-метровую колесную базу и вмещал такие важные вещи, как кухня и ванная комната.
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Задняя часть, настоящий мобильный дом, была похожа на шарнирно-сочлененный 5-колесный блок и вот там чего только не было: смотровая площадка, солнечная палуба, которая могла выдержать посадку вертолета, портативный надувной бассейн глубиной 2 метра с трамплином для прыжков в воду, раздвижная солнечная терраса, обеденный уголок с кондиционером и бар. Это был идеальный мобильный телефон для вечеринок (и работы).
Продавался он за 75 000 долларов, что по тем временам было довольно внушительной суммой даже для обеспеченных людей. Но в автодоме Executive Flagship было действительно всё, что душе угодно!
Источник: — переведено специально для fishki.net
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