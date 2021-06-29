FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Автомир 8065 постов • 722 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Автомир 
Executive Flagship 1952 года - самый удивительный передвижной дом в мире

Executive Flagship 1952 года - самый удивительный передвижной дом в мире (11 фото)

Автор:
29 июня 2021 14:54
Сообщество : Автомир
Метки: автодом   вот это да!   дом на колёсах   история авто   кемпер   мобильный дом   
297
11
Производителем дома на колесах Executive Flagship было панамериканское подразделение компании Mid-States Corporation. В 1952 году они создали самый совершенный мобильный дом и офис в мире, который стал идеальной рекламой для компании.
×

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Автомир"
Метки: автодом   вот это да!   дом на колёсах   история авто   кемпер   мобильный дом   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
4
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
11k
Дядя Саша Час назад
Это был идеальный мобильный телефон для вечеринок (и работы).

Вы серьезно?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
965
Гарик 8 минут назад
Вам не кажется что кто-то сейчас свернёт себе шею? Ну или отобъёт пузо. Никого не смущает глубина бассейна?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
29k
turyst 17 минут назад
А вот дом-вертолёт:
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Жена Панина впервые рассказала об отношениях с актером и его дочерью (4 фото) Жена Панина впервые рассказала об отношениях с актером и его дочерью (4 фото) Редкий ретро-кемпер Laverda Paguro, созданный на базе Citroen Acadiane Редкий ретро-кемпер Laverda Paguro, созданный на базе Citroen Acadiane Мечта рыбака: автодом с лодкой на крыше Мечта рыбака: автодом с лодкой на крыше Роскошный дом на колесах с двумя санузлами и тайной спальней Роскошный дом на колесах с двумя санузлами и тайной спальней Ветерану понадобилось 6 месяцев на то, чтобы превратить старый школьный автобус в современный дом на колесах Ветерану понадобилось 6 месяцев на то, чтобы превратить старый школьный автобус в современный... Фюзеляж от самолета превратили в интересный дом на колесах Фюзеляж от самолета превратили в интересный дом на колесах
Ева Тушенкина
нет данных
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

534965



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Стендап-комика Мирзализаде избили за шутку о русских и "об*****ном матрасе"
1
299
Стендап-комика Мирзализаде избили за шутку о русских и "об*****ном матрасе"
Как появилось всё: наглядный и доступный комикс
4
232
Как появилось всё: наглядный и доступный комикс
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Автовсячина
0
0
Автовсячина
Мастерство дизайна
0
15
Мастерство дизайна
Жена Панина впервые рассказала об отношениях с актером и его дочерью (4 фото)
Жена Панина впервые рассказала об отношениях с актером и его дочерью (4 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Снег по версии netflix
0
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#картинки#люди#СССР#в мире#удивительно#Москва#дтп#школа
#интересно#интересное#история#автомобили#фотографии#дети#подборка#красота#позитив#выпускной
#Юмор#факты#Разное#приколы#автомир#шоу бизнес#Россия#аварии#прикольные#gif

На что жалуетесь?

Вернуться