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Позитивные новости о России 21.09.2021

Позитивные новости о России 21.09.2021 (70 фото + 1 видео)

Автор:
21 сентября 2021 09:01
Метки: Россия   новости   факты   
786
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Некоторые новости о России за последние дни.

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Метки: Россия   новости   факты   
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54k
Алекс Юстасов 3 часа назад
Позорное шоу под названием "выборы" уже прошло. Нахера и дальше эти "достижения вываливать"?
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827
сеньор Леонсио 3 часа назад
Хорошие новости всегда радуют!
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26k
Татьяна Юсова 3 часа назад
Очень радуют новые детские сады, спортивные, общеобразовательные школы и школы искусств!
Такие красивые, нарядные, светлые!
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⛔ Александр ⛔ 4 часа назад
Очень "позитивные" новости.

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⛔ Александр ⛔ 4 часа назад
Очень "позитивные" новости.

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⛔ Александр ⛔ 4 часа назад
Видели уже! :))))
Ссылка youtu.be


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