Позитивные новости о России 21.09.2021

Траулер «Норвежское море» передан заказчику
Силовые машины завершили модернизацию энергоблока 10 крупнейшей ТЭС в Средней Азии
В Костроме открылся новый корпус онкодиспансера
Новый центр оборудован по последнему слову техники. В арсенале врачей новейшие аппараты, позволяющие проводить ультразвуковую диагностику, а также сложнейшие процедуры: плазмаферез, процедура ЭКМО и другие.
В Зауралье на Хохловском месторождении начата цифровая добыча урана
Основная цель внедрения цифровой технологии управления разработкой месторождений урана методом скважинного подземного выщелачивания — повысить экономическую эффективность добычи. Проект реализуется специалистами Уранового холдинга «АРМЗ» совместно с учеными Северского технологического института НИЯУ «МИФИ» в рамках единой цифровой стратегии Госкорпорации «Росатом».
На строительную площадку Курской АЭС-2 доставлен корпус реактора ВВЭР-ТОИ для первого энергоблока
Туймазинский завод автобетоновозов запустил новое производство полуприцепной техники
ЦНИИТОЧМАШ восстанавливает производство спортивных патронов и активизирует научный потенциал
В Челябинск поступила первая партия автобусов на газомоторном топливе в рамках нацпроекта «Экология»
15 сентября пришла первая партия из 15 автобусов, всего в рамках программы «Чистый воздух» Челябинск получит 157 автобусов. За несколько лет планируется полностью обновить парк автобусов. Небольшая доля частного транспорта останется.
В Челябинске официально открыли новую набережную
В селе Казачинское Иркутской области открылся новый спортивно-оздоровительный комплекс
В Краснодарском крае с начала года введено 4,2 тыс. га мелиоративных систем
«План по вводу мелиоративных систем на текущий год уже выполнен — кубанские аграрии построили 4,2 тыс. га мелиоративных систем. Финансирование этих мероприятий из федерального и краевого бюджетов превысило 138 млн рублей. Субсидии уже доводятся до сельхозпроизводителей».
За последние 10 лет в Краснодарском крае построили около 44 тыс. га мелиоративных систем. На эти цели направили более 3,5 млрд рублей.
В Тверской области открыт новый путепровод над главным ходом ОЖД
Высокоскоростные поезда сети Российских железных дорог «Сапсан»
https://sdelanounas.ru/blogs/143428/#cut
Крупнейшая сельская школа-интернат России открылась на Ямале
В Воронежском центре ракетного двигателестроения запущено производство гражданской продукции
На Барнаульском заводе АТИ открыли новое производство
Тысячные станки. Тверь и Пенза
На Сахалине запустили домостроительный комбинат
В Тульской области дан старт строительству завода электротехнического оборудования
В Тульской области начали строительство нового завода по производству ванадия
Российско-китайское предприятие CRAIC приступило к производству первого опытного самолёта CR929
КМЗ запустил в производство рядный дизель серии ТМ-300
В Удмуртии открыт новый молочный комплекс на 800 голов КРС
В Оренбургской области начал работу новый элеваторно-мельничный комплекс
ВКС России выполнили успешный испытательный пуск новой противоракеты системы ПРО
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В Челябинске открыт новый логистический центр для замороженной продукции
В Татарстане компания «Позис» ввела в эксплуатацию крупный логистический центр
В Татарстане спущен на воду МРК «Град»
В Москве открылись новые поликлиники для детей и взрослых
«Сегодня в Щербинке мы открываем после завершения строительства детско-взрослую поликлинику. Новая поликлиника отвечает всем требованиям нового московского стандарта. Светлое, современное здание площадью более 11 тысяч квадратных метров, где медицинскую помощь смогут получать и взрослые, и дети, рассчитана на 750 посещений в смену — 500 взрослых и 250 детей», — сообщила главный врач Щербинской городской больницы Елена Лисицина.
Детский сад на 500 мест открылся в Тюмени
Боеприпас для защиты от высокоточного оружия принят на вооружение российской армии
Омсктрансмаш передал российской армии партию ТОС-1А
Уникальные тактико-технические характеристики ТОС-1А делают ее непревзойденной при выполнении боевых задач. Несмотря на это, Омсктрансмаш продолжает заниматься модернизацией тяжелых огнеметных систем.
«Вертолеты России» передали вертолет Ми-8МТВ-1 компании «ПСБ Лизинг»
В Челябинской области запущено новое брикетное производство компании ROCKWOOL
В Якутии открыли новую сельскую школу-детский сад
В Белгородской области открыли детскую школу искусcтв
В Тюменской слободе открыли новый корпус школы искусств
Новый детский сад Оренбургская область пос. Имени Ленина
Новый детский сад Республика Ингушетия пос. Сагопши
Новый детский сад Челябинская область с. Долгодеревенское
Новый детский сад Республика Алтай село Чемал
Новый детский сад Брянская область г.Брянск
Новый детский сад Республика Крым г.Симферопль
Новый детский сад Астраханская область г.Астрахань
Новый детский сад рассчитан на детей от двух до семи лет. Он оснащён современным оборудованием, регулируемой по росту мебелью. Во дворе установлены теневые навесы, игровые комплексы и спортплощадка с прорезиненным покрытием.
«Росатом» завершил испытания ядерного «топлива будущего»
РЕМИКС-топливо призвано снизить потребление природного урана в атомной энергетике и повторно использовать компоненты уже облучённого топлива. Основное преимущество замкнутого ядерного топливного цикла — возможность использования плутония, образующегося при облучении урана-238.
Строительство терминала «Лавна» Мурманского транспортного узла началось в Заполярье
В период пиковой нагрузки на стройке будет задействовано до 1000 человек. Плановая численность персонала самого порта — 665 человек.
Спецавтомобиль групп разминирования на базе пикапа УАЗ-2363 поступил на вооружение ТОФ
Новое водноспортивное сооружение Республика Чувашия г.Чебоксары
Новый баскетбольный центр г.Чебоксары
Новый бассейн Брянская область г. Жуковка
Обновленный ледовый дворец г.Брянск Бежицкий район
Новый ФОК Ярославская область г.Ярославль
Новый баскетбольный стадион Мурманская область г. Полярные Зори
Cпортивный комплекс борьбы открылся в Красноярске
Возведение объекта велось за счет средств краевого и городского бюджетов. Площадь сооружения составляет 1,3 тыс. кв. метров. Появился зал на три ковра, раздевалки, подсобные и технические помещения, восстановительный центр, медицинский кабинет, тренерская комната и административные помещения. До открытия спорткомплекса у самбистов не было своего зала, приходилось тренироваться в арендованных помещениях.
Спортивный объект сможет принимать более 600 детей и подростков.
В Челябинске открылся новый корпус Детской художественной школы искусств
Благодаря переезду учреждение допобразования сможет принять 1200 учеников. Это намного больше, чем до модернизации.
В Самаре заложили два промерных судна проекта RDB 66.62
Новый инфекционный больничный комплекс открылся в Новокузнецке
В Башкирии запустили новое серийное производство рессор
В Приморье открыли новый холодильный комплекс для рыбной продукции
В Самаре открылся ледовый Дворец спорта.
В Тюмени открылись новые детские сады
В Монголию отправлен подвижной состав для первой в стране ДЖД
Завод изготовил узкоколейный тепловоз ТУ10 № 033 и пассажирские вагоны ВП750. Они будут эксплуатироваться на учебном полигоне детской железной дороги в городе Дархан.
Газпром нефть открыла высокотехнологичный топливный терминал в Свердловской области
На Сахалине ввели шесть новых железнодорожных мостов
На участке Корсаков — Ноглики за 8 месяцев 2021 года были сданы в эксплуатацию 6 мостов и 3 железобетонные водопропускные трубы. Все мостовые сооружения были построены на участке Корсаков — Ноглики через реки Лесная, Горная, Рогатка и др. Общая длина введенных в эксплуатацию мостов составила 202,53 м.
Трансмашхолдинг поставил в Египет первые пассажирские вагоны с системами кондиционирования воздуха
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Такие красивые, нарядные, светлые!