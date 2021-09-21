Позитивные новости о России 21.09.2021

Об этом сообщили на всероссийском совещании по перспективам развития мелиоративного комплекса. Мелиоративные системы в регионе строят в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт» и ведомственной программы «Развитие мелиоративного комплекса России»:



«План по вводу мелиоративных систем на текущий год уже выполнен — кубанские аграрии построили 4,2 тыс. га мелиоративных систем. Финансирование этих мероприятий из федерального и краевого бюджетов превысило 138 млн рублей. Субсидии уже доводятся до сельхозпроизводителей».



За последние 10 лет в Краснодарском крае построили около 44 тыс. га мелиоративных систем. На эти цели направили более 3,5 млрд рублей.