Простые способы распознать грубую подделку древней керамики на примере одного из лотов на Мешке.нет

Нам периодически присылают фотографии различных антикварных предметов и просят дать комментарии, чаще всего спрашивая про аутентичность. Стоит отметить, что распознать подделку по фотографии не всегда возможно, особенно, если ее создавал мастер своего дела хорошо знакомый с технологией производства оригинальных изделий. В то же время на рынке присутствует и множество совершенно грубых фейков, огрехи которых явно видны.
В качестве примера одной из таких подделок приведем якобы древнегреческий сосуд (далее "поддельный сосуд"), который в настоящий момент выставлен на Мешке.
Столь удивительную сохранность сосуда можно было бы объяснить небольшим размером, а уж цена в 95 тыс. руб. в случае аутентичности и вовсе выглядит просто подарком. Однако даже по тем фотографиям, которые разместил продавец, легко распознать подделку.
Черный лак
В целом древнегреческие сосуды можно разделить на две группы: чернофигурные и краснофигурные. На первых черным лаком прорисованы сами объекты, а в качестве фона выступает натуральный цвет глины. На краснофигурных черный лак формирует фон сосуда, а фигуры, например, людей остаются непрокрашенными, рыжими в цвет материала, из которого сосуд сделан. Иногда мастер использует и другие краски, но чаще скорее как дополнение.
Для примера приведем чернофигурный и краснофигурный сосуды из коллекции A-Gallery, Москва.
Т.к. лак наносится на неокрашенную поверхность, то поверхность лака выступает над поверхностью глины, что особенно хорошо видно в местах, где на лак падает свет. Кроме того лак блестит, а глина - нет.
Как видно на фотографиях вся поверхность поддельного сосуда блестит равномерно.
Оранжевая краска
Как мы упоминали ранее, оранжевый цвет на древнегреческих сосудах - ни что иное, как сама глина. Равномерный же блеск, который мы видим на фотографиях поддельного сосуда выше, наводит на мысль о том, что глина, из которой он сформирован, в данном случае покрыта не только лаком, но и оранжевой краской.
Внутренняя поверхность сосуда из коллекции A-Gallery не окрашена. Она того же цвета, что и наружная. На подделке же явно видна оранжевая краска, которой быть не должно: верхняя неокрашенная грань венчика отличается как по текстуре, так и цвету от окрашенной в оранжевый внутренней поверхности сосуда. Четко прослеживается граница между окрашенным и неокрашенным материалом.
Вкрапления
Древнегреческую керамику, как и другие археологические находки, извлекают из земли. Глина столетиями контактирует с почвой. Из нее вымываются соли, иногда наблюдается некоторая деформация изделий, образуются области заисвесткованности.
Кроме того на поверхности керамики неизбежно появляются различные вкрапления, которые глубоко въедаются в саму глину и образуются не только на внешней стороне сосудов, но и на внутренней. Очистить от них керамику без повреждений очень сложно, а зачастую и невозможно. Желание избавиться от этих вкраплений на лицевой стороне иногда вполне понятно, но внутреннюю сторону сосуда идеально вычищать не будет ни один реставратор, в т.ч. и потому, что правильная реставрация должна не скрывать возраст предмета, а подчеркивать его.
Однако в случае поддельного сосуда все эти размышления излишни. Девственно чистая внутренняя его поверхность сразу настораживает. Здесь нет следов реставраций: нет ни каверн, ни сколов, ни даже потертостей. Здесь только абсолютно свежий слой краски.
Сколы
Древняя керамика веками лежит в земле, контактируя с почвой. Очевидно, что сильнее всего страдает поверхностный слой изделия, особенно, если он не покрыт краской или лаком. Глина меняет свой цвет, причем делает это не однородно, а небольшими областями. Образуются своеобразные разводы.
Неизбежно появляются различные царапины и сколы поверхностного слоя, обнажающие внутренние слои глины. Естественно, создатели грубых подделок стараются их имитировать, однако не учитывают, что контакт с почвой оказывает влияние не только на внешний слой, но и на все керамическое изделие в целом. Более того, степень влияния различна и часто зависит от того, на какой глубине от поверхности находится тот или иной слой. Как бы то ни было, глина на сколе не будет идеально чистой, свежей, такой, как на поддельном сосуде.
Стилистические огрехи
Сразу бросаются в глаза искаженные пропорции фигур. Женщина чересчур широкоплеча. Обнаженная грудь и полуобнаженный зад не подчеркивают ее женственность, но выглядят скорее пошло, вульгарно. Рука лежащего мужчины чрезмерно длинная. Позы неестественные, напряженные.
Нарушены правила построения композиции. Изображения на оригинальных сосудах компазиционно очень уравновешенны. Даже когда симметрия невозможна, сюжет или изображение основного объекта довольно равномерно покрывает неокрашенную часть керамики, как бы заполняя собой все свободное пространство. В данном случае все нагромождено в кучу. Ни о какой симметрии речи не идет.
Прочее
В информации о предмете указано, что он был найден в Краснодарском крае и с 1970-х годов находился в "личной коллекции археолога". Т.к. сосуд явно является археологической находкой, то купля-продажа его легальна только с соблюдением множества различных условий, о которых продавец в данном случае вероятно даже не слышал. На нашей практике несоблюдение требований законодательства очень часто свидетельствует о том, что предмет не является аутентичным. Подробнее о том, что требуется для легальной продажи предмета археологии, мы расскажем в одной из следующих публикаций, если тема будет интересна нашим читателям.
P.S. Мы не утверждаем, что продавец с Мешка сознательно продает подделку. Вполне возможно его самого ввели в заблуждение красивой историей про археолога и его личную коллекцию.
Источник: https://www.a-gallery.ru/post/easy-way-to-distinguish-fake
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