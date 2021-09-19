Простые способы распознать грубую подделку древней керамики на примере одного из лотов на Мешке.нет

В качестве примера одной из таких подделок приведем якобы древнегреческий сосуд (далее "поддельный сосуд"), который в настоящий момент выставлен на Мешке.

Столь удивительную сохранность сосуда можно было бы объяснить небольшим размером, а уж цена в 95 тыс. руб. в случае аутентичности и вовсе выглядит просто подарком. Однако даже по тем фотографиям, которые разместил продавец, легко распознать подделку.



Черный лак





В целом древнегреческие сосуды можно разделить на две группы: чернофигурные и краснофигурные. На первых черным лаком прорисованы сами объекты, а в качестве фона выступает натуральный цвет глины. На краснофигурных черный лак формирует фон сосуда, а фигуры, например, людей остаются непрокрашенными, рыжими в цвет материала, из которого сосуд сделан. Иногда мастер использует и другие краски, но чаще скорее как дополнение.

Для примера приведем чернофигурный и краснофигурный сосуды из коллекции A-Gallery, Москва.