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Нетрезвый судья устроил шоу на турнире по детскому хоккею

Нетрезвый судья устроил шоу на турнире по детскому хоккею (1 фото + 1 видео)

Автор:
19 сентября 2021 13:54
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   видео   дети   судья   хоккей   
1086
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Трус не играет в хоккей, а уж тем более его не судит. Видимо, для храбрости решил принять на грудь судья перед игрой детских хоккейных команд.

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Метки: Юмор   видео   дети   судья   хоккей   
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1k
Пихайло Час назад
Когда физрук взял выходной и попросил помочь трудовика
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1k
Hallo FreeSpace Полчаса назад
блин это же как надо было нажраться ??? обычно когда прибухнешь на покатушках организм наоборот мобилизуется , страха нет - фигачешь как не в себя )) а тут просто кома
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84
Nane First NameLast Hallo FreeSpace 23 минуты назад
Прибухнуть - это иллюзия безопасности. До 30 немного бухла может и не помешать борзеть. Но вестибюлярный аппарат, адреналин, и главное, реакция уже не то.

На работе был парень-гимнаст 25 лет от роду. Так он после 2/3 пузыря водки разминался и начинал заднее сальто крутить от начала коридора до конца. А это метров 60.

Сейчас ему 35. Про заднее сальто говорит - и не просите даже один кувырок.
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5k
Свирепый Бамбр Час назад
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1k
Андрей Еделькин Час назад
Судью на мыло!
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84
Nane First NameLast Час назад
Походу, что с родителями, которые снимали, он и нарезался перед матчем.
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17k
Vital Idol Час назад
он из футбола перешёл...ещё не научился кататься...
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89k
сапер Водичка Час назад
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