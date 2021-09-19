Нетрезвый судья устроил шоу на турнире по детскому хоккею

Во время матча клубов «Академия Харламова» и «Спартак-Спорттех», пока юные спортсмены уверенно гоняли шайбу по льду, судья грациозно пытался не упасть. Правда, у него это не всегда получалось, а коварная шайба и вовсе не давалась ему в руки.