Нетрезвый судья устроил шоу на турнире по детскому хоккею

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Трус не играет в хоккей, а уж тем более его не судит. Видимо, для храбрости решил принять на грудь судья перед игрой детских хоккейных команд.
Во время матча клубов «Академия Харламова» и «Спартак-Спорттех», пока юные спортсмены уверенно гоняли шайбу по льду, судья грациозно пытался не упасть. Правда, у него это не всегда получалось, а коварная шайба и вовсе не давалась ему в руки.
Вот только ни родители, ни сами игроки такое шоу по достоинству не оценили.
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На работе был парень-гимнаст 25 лет от роду. Так он после 2/3 пузыря водки разминался и начинал заднее сальто крутить от начала коридора до конца. А это метров 60.
Сейчас ему 35. Про заднее сальто говорит - и не просите даже один кувырок.