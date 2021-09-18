Международная федерация гимнастики назвала сальто именем спортсмена Никиты Нагорного

И это самый сложный элемент в мужской гимнастике на сегодняшний день. Впервые Нагорный исполнил его в апреле этого года.
Международная федерация гимнастики (FIG) присвоила сложнейшему элементу имя 24-летнего олимпийского чемпиона Никиты Нагорного. Тройное сальто назад согнувшись теперь официально именуется "элементом Нагорного".
Российский гимнаст исполнил свой исторический прыжок на чемпионате Европы-2021 в Базеле:
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Технический комитет FIG присвоил элементу Нагорного высшую группу сложности I. Теперь в мужской гимнастике три элемента этой категории. И тройное сальто Нагорного считается сложнейшим из них.
«Я знал это, когда сделал на чемпионате Европы. Это просто юридический момент, что долго оформляется. Это просто был вопрос времени. Я его сделал – это уже считается элемент моего имени, но тогда это было не документально оформлено.
Когда я только его сделал, у меня были невероятные эмоции, я радовался, везде об этом говорил. Этот элемент самый сложный в гимнастике, сложнее не существует пока что. Теперь он называется моей фамилией, просто "элемент Нагорного". Конечно, для меня это важно. Конечно, это вызывает бурю эмоций, но сейчас уже время прошло», - прокомментировал новость российский гимнаст.
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Олимпийский чемпион в команде Нагорный пытался показать свой коронный элемент и на Играх в Токио. Он включил тройное сальто в программу вольного упражнения, когда боролся за награды на отдельных снарядах. Но спортсмен не смог продемонстрировать его безошибочного исполнения и в итоге остался без медали в этом виде состязаний.
А что касается командного многоборья, то российская сборная в составе Нагорного, Артура Далалояна, Дениса Аблязина и Давида Белявского завоевала "золото" на Олимпийских играх в Токио. В последний раз первое место в многоборье российские гимнасты занимали в 1996 году.
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