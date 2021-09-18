Международная федерация гимнастики назвала сальто именем спортсмена Никиты Нагорного

Технический комитет FIG присвоил элементу Нагорного высшую группу сложности I. Теперь в мужской гимнастике три элемента этой категории. И тройное сальто Нагорного считается сложнейшим из них.





«Я знал это, когда сделал на чемпионате Европы. Это просто юридический момент, что долго оформляется. Это просто был вопрос времени. Я его сделал – это уже считается элемент моего имени, но тогда это было не документально оформлено.





Когда я только его сделал, у меня были невероятные эмоции, я радовался, везде об этом говорил. Этот элемент самый сложный в гимнастике, сложнее не существует пока что. Теперь он называется моей фамилией, просто "элемент Нагорного". Конечно, для меня это важно. Конечно, это вызывает бурю эмоций, но сейчас уже время прошло», - прокомментировал новость российский гимнаст.