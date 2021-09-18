Минутка экологии. Что экологичней - бумага или пластик?

Но лично мне одно непонятно. Если все эти "зелёные" технологии менее экономичны, менее экологичны и более затратны - то зачем и кому это нужно, если их так усиленно продвигают? Поясните, кто умный, а то я - тупой!



Тут не так давно и отечественная Госдума, в которую идут выборы озаботилась экологической повесткой. И приняла закон о запрете ушных палочек, а впоследствии и пластиковой посуды. Государственные люди! Государственно мыслят! Ушные палочки! От них весь вред и неминуемая экологическая катастрофа! При том, что пластиковыми полторашками все леса загажены (один придурок решил, что нельзя пиво разливать в двушки и трешки а надо максимум в полторашки - что-б мусора в два раза больше производить) - а вот ушных палочек я там и не видел!



А не проще было бы, а главное успешней и эффективней, принять действительно государственное управленческое решение, вернувшись к возвратной таре, как это было в СССР? И не утилизационный сбор вводить на производителей пластиковой тары, который в оконцовке оплатит покупатель, а сделать тару возвратно-платной. Все эти ваши соки-воды, пиво, молоко и пр. прекрасно могут размещаться и в стеклянной возвратно-платной таре. И экономично и экологично и государственный подход!

А за пивом я и с трехлитровой стеклянной банкой сходить могу, только уймите ретивых из роспотребнадзора, которые думают, что я мою эту банку в луже и поэтому в неё запрещено пиво разливать



А как по вашему?