Минутка экологии. Что экологичней - бумага или пластик?

FISHKINET
Красавица, несчастная в любви: личные драмы Натальи Варлей (8 фото + 1 видео) Красавица, несчастная в любви: личные драмы Натальи Варлей (8 фото... Чем отличаются девочки от женщин Чем отличаются девочки от женщин 12 кадров, на которых разыгрывается нешуточная драма 12 кадров, на которых разыгрывается нешуточная драма Колоритные кадры, которые наглядно рассказывают о жизни в России Колоритные кадры, которые наглядно рассказывают о жизни в России Фотографии модных людей, сделанные на улицах Москвы Фотографии модных людей, сделанные на улицах Москвы 20 жизненных подсказок-шпаргалок, которые сделают вас эрудитом 20 жизненных подсказок-шпаргалок, которые сделают вас эрудитом Интересные фотографии 1990 -х Интересные фотографии 1990 -х Подозреваемый в убийстве трех человек и нападении на отдел полиции найден и задержан Подозреваемый в убийстве трех человек и нападении на отдел полиции... Алкопост на вечер этой пятницы Алкопост на вечер этой пятницы Просто гифки, всякие и разные Просто гифки, всякие и разные Google и Apple удалили приложение «Навальный», в котором был блок с «Умным голосованием» Google и Apple удалили приложение «Навальный», в котором был блок... Фотографии с богатым историческим прошлым со всего мира Фотографии с богатым историческим прошлым со всего мира Водяной опоссум: Орущая крыса в ластах. Смешной зверь, который просто обязан стать мемом Водяной опоссум: Орущая крыса в ластах. Смешной зверь, который... Почему Николас Кейдж снимается в плохих фильмах Почему Николас Кейдж снимается в плохих фильмах Озвучили самые популярные имена для новорожденных в Москве Озвучили самые популярные имена для новорожденных в Москве Куда уехал цирк? Ведь клоуны - остались Куда уехал цирк? Ведь клоуны - остались Как носорог с машинками решил поиграть Как носорог с машинками решил поиграть Сегодня 100-летие&nbsp;Зотовой Марии Алексеевны,&nbsp;хирургической сестры легендарной панфиловской дивизии Сегодня 100-летие Зотовой Марии... Опять же в Америке. Девочка-садистка на «Камри» специально задавила мужчину-бегуна Опять же в Америке. Девочка-садистка на «Камри» специально...
Минутка экологии. Что экологичней - бумага или пластик?

Минутка экологии. Что экологичней - бумага или пластик? (3 фото + 1 гиф)

Автор:
18 сентября 2021 12:25
Метки: бумага   пластик   экология   
520
4

Страны Запада окончательно свихнулись на "зелёной" повестке более чем полностью. То электромобили, то "зелёная энергетика", теперь еще и водород! Хотя любой, даже малолетний придурок, способен врубиться, что вся эта "зеленка", если разобраться, не экологичней, а главное не экономичней традиционных технологий.

А на производство того же водорода нужно потратить в 2-3 больше раза энергии, чем можно будет получить потом при его использовании. Но всем - по-барабану! За ВДВ экологию! Электричество течет из розетки!

И у нас - "что крестьяне - то и абизьяне" - нужно производить электромобили (зачем???) и транспорт на водороде! А теперь еще и до пластика добрались. Долой ушные палочки! Там пластик! В этих ваших европах давно уже в супермаркетах предлагают бумажные пакеты, заместо пластиковых. Мне тоже сегодня в нашем сельском гастрономе попытались всучить бумажный пакет - типа он экологичней пластикового.

×

А чтобы разобраться в этом вопросе, как впрочем и со всеми "зелеными" технологиями, нужно рассмотреть всё в комплексе - от производства, эксплуатации и до утилизации.

Производство
На полный цикл производства 1 бумажного пакета нужно затратить в 4 раза больше электроэнергии, в 20 раз больше воды и в 5 раз больше трудозатрат, чем на производство 1 пластикового пакета такого же объёма - это сухая статистика, беспощадная сука. При транспортировке 1 бумажный пакет занимает места столько же, как 5 пластиковых - а это те же расходы топлива для транспорта. И производство вещей из нефтепродуктов - практически безотходное, в отличии от бумажного, где до 50% исходного материала тупо идет в неперерабатываемые отходы - лигнин и всё остальное говно.

Эксплуатация
Пластиковый пакет значительно практичней, его можно использовать много раз. У многих наверняка был отдельный "пакет для пакетов". Бумажный же быстрее приходит в негодность, рвется, имеет меньшую грузоподъёмность и занимает много места - его в карман не засунешь. Бумажный пакет как правило одноразовый - его даже под мусор неудобно использовать - особенно под пищевые отходы, ибо промокает и рвется.

Ну, и про главное.

Утилизация
Бытует мнение, что бумага значительно экологичней пластика, потому, как бумага разлагается, а пластик практически нет. Но это полная брехня, так как бумага разлагается только в компостной яме или при доступе воздуха. На свалке же ТБО такого доступа нет и бумага там будет храниться те же тысячи лет, как и пластик - выделяя при этом еще и "парниковый" метан, которого так ссат "зелёные".

На вторичную переработку пластика расходы, включая энергетические, на 90% меньше, чем на переработку бумаги.

Ну, и про главное. Бумажный пакет занимает в 50 раз больше места, чем пластиковый. И при этом, без доступа воздуха точно так же не разлагается. Это значит, что мусорные полигоны будут расти в 50 раз быстрее. А с учетом того, что бумажный пакет, в отличии от пластикового, как правило одноразовый - то и еще быстрее.

В общем, единственный выход из всей этой экологической помойки - Back in the USSR

Но лично мне одно непонятно. Если все эти "зелёные" технологии менее экономичны, менее экологичны и более затратны - то зачем и кому это нужно, если их так усиленно продвигают? Поясните, кто умный, а то я - тупой!

Тут не так давно и отечественная Госдума, в которую идут выборы озаботилась экологической повесткой. И приняла закон о запрете ушных палочек, а впоследствии и пластиковой посуды. Государственные люди! Государственно мыслят! Ушные палочки! От них весь вред и неминуемая экологическая катастрофа! При том, что пластиковыми полторашками все леса загажены (один придурок решил, что нельзя пиво разливать в двушки и трешки а надо максимум в полторашки - что-б мусора в два раза больше производить) - а вот ушных палочек я там и не видел!

А не проще было бы, а главное успешней и эффективней, принять действительно государственное управленческое решение, вернувшись к возвратной таре, как это было в СССР? И не утилизационный сбор вводить на производителей пластиковой тары, который в оконцовке оплатит покупатель, а сделать тару возвратно-платной. Все эти ваши соки-воды, пиво, молоко и пр. прекрасно могут размещаться и в стеклянной возвратно-платной таре. И экономично и экологично и государственный подход!


А за пивом я и с трехлитровой стеклянной банкой сходить могу, только уймите ретивых из роспотребнадзора, которые думают, что я мою эту банку в луже и поэтому в неё запрещено пиво разливать

А как по вашему?

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: бумага   пластик   экология   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
13
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
13  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
3k
Горожанин 2 часа назад
Самое главное забыли - для бумажных пакетов нужно рубить лес. Ау! "Зелёные"! Ну, как же так?!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Vacony Час назад
откуда цифры взяты ? с его это бумажный пакет занимает места в 50 раз больше пластикового ? ....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
745
klklkl Час назад
Одни лишь бабосы правят миром, и ничего тут не сделаешь... Но что то вдруг пошло не так - и гарвардам надо срочно пересчитать свои программы. Газ в европе вдруг стоит так что за зл.энергию простые бюргеры офигевают от счетов. Не взлетела ветро-солнечная теория.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
a_komolow Час назад
Будем бутылки опять сдавать?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Гур 2 часа назад
Да пластик нужно ограничивать, уже много стран ввели ограничения, даже в Африке! Китай ввел запрет на пакеты толщиной сколько то микрон, вообщем тоненькие, в которых шаурму подают( чтоб было понятней), а это самые загаживающие природу пакетики. Будет проблема? Нет. Берем опыт того же Мака- бумажные пакетики. Если брать советский опыт- авоська!!! Места занимает минимум, опять же были и стаканчики и тарелочки бумажные. ...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Prospector 2 часа назад
Знаю один заводик, по переработке пластика. В дробилку влетает всё! Канистры, мешки,полога,пэтбутылки да много чего. На выходе гранулы для пластика. Это я к чему, заводик то зарабатывает не плохие денежки.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
51k
alertol 2 часа назад
И да, возвратная тара не только в "совке" была, в Европе она давно была есть и будет. Сама идея выкинуть бутылку кажется некоторым неожиданной ересью, но если кто-то всёж оставил бутылки после попойки на лавочке, секунды не пройдёт как прибежит бомж и будет очень благодарен за то что спасает планету. Почему ушли от этой концепции в России, я понять не могу.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
51k
alertol 2 часа назад
Любой хоть немного дружащий с головой, понимает что есть два вида "зелёных"
1 - те кто делают на этом бабло.
2 - те чьими руками делают бабло потому что они слишком тупы чтоб думать самим.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
25k
Татьяна Юсова 2 часа назад
Как всегда правда в перемешана с ложью.
Ну, например, «…на свалке же ТБО … бумага будет храниться те же тысячи лет…»
Это ложь!
Простая газета или листовка на обычной бумаге переработается природой за 2-3 месяца. Несколько дольше – до 4-5 месяцев будет разлагаться картон. Офисная бумага для принтера сгниёт на свалке за 2 года, а вот глянцевые журналы проживут до 5 лет.

«На вторичную переработку пластика расходы, включая энергетические, на 90% меньше, чем на переработку бумаги».
Тоже ложь!
Производство пластика из сырой нефти требует от 62 до 108 МДж/кг. Это намного выше, чем энергия, необходимая для производства многих других материалов, например, железа (из железной руды) требует 20-25 МДж/кг энергии, стекла (из песка и т. д.) 18–35 МДж/кг, бумаги (из древесины) 25– 50 МДж/кг.
Это производство из исходного сырья. Если перерабатывать пластик, то энергозатраты возрастают в 1,5 раза.
Тем более, что многие виды пластика невозможно переработать по технологическим причинам. Это и цветной пластик, и те же самые ушные палочки.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Трагедия и одиночество актрисы Натальи Фатеевой (24 фото) Трагедия и одиночество актрисы Натальи Фатеевой (24 фото) Чтобы уменьшить загрязнение окружающей среды, Канада запрещает одноразовый пластик Чтобы уменьшить загрязнение окружающей среды, Канада запрещает одноразовый пластик В национальных парках США обнаружили следы пластиковых дождей В национальных парках США обнаружили следы пластиковых дождей Экспедиторы выловили из океана рекордное количество мусора Экспедиторы выловили из океана рекордное количество мусора Пластиковым бутылкам приходит конец! Пластиковым бутылкам приходит конец! Морская трава поможет очистить океан от пластика Морская трава поможет очистить океан от пластика
Иван Кемеров

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1810390



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
50 странных фотографий из серии "Ничего не понятно, но очень интересно"
4
70
50 странных фотографий из серии "Ничего не понятно, но очень интересно"
Единственный генерал, получивший высший военный орден СССР. Кто он?
4
24
Единственный генерал, получивший высший военный орден СССР. Кто он?
Набирающие популярность
Владимир Путин ушел на самоизоляцию из-за ситуации с ковидом в его ближнем окружении
1
298
Владимир Путин ушел на самоизоляцию из-за ситуации с ковидом в его ближнем окружении
Продолжения фильмов и кинофраншиз, в которых на роль главного героя выбрали новых актеров
0
11
Продолжения фильмов и кинофраншиз, в которых на роль главного героя выбрали новых актеров
Красавица, несчастная в любви: личные драмы Натальи Варлей (8 фото + 1 видео)
Красавица, несчастная в любви: личные драмы Натальи Варлей (8 фото + 1 видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
2
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#прикол#животные#картинки#автомир#Москва#дтп#прошлое#Разное#истории
#интересно#подборка#Россия#факты#СССР#в мире#позитив#авто аварии#аварии#кино
#люди#фото#автомобили#фотографии#история#полиция#приколы#прикольные#город#новости

На что жалуетесь?

Вернуться