Минутка экологии. Что экологичней - бумага или пластик?

Страны Запада окончательно свихнулись на "зелёной" повестке более чем полностью. То электромобили, то "зелёная энергетика", теперь еще и водород! Хотя любой, даже малолетний придурок, способен врубиться, что вся эта "зеленка", если разобраться, не экологичней, а главное не экономичней традиционных технологий.
А на производство того же водорода нужно потратить в 2-3 больше раза энергии, чем можно будет получить потом при его использовании. Но всем - по-барабану! За
ВДВ экологию! Электричество течет из розетки!
И у нас - "что крестьяне - то и абизьяне" - нужно производить электромобили (зачем???) и транспорт на водороде! А теперь еще и до пластика добрались. Долой ушные палочки! Там пластик! В этих ваших европах давно уже в супермаркетах предлагают бумажные пакеты, заместо пластиковых. Мне тоже сегодня в нашем сельском гастрономе попытались всучить бумажный пакет - типа он экологичней пластикового.
А чтобы разобраться в этом вопросе, как впрочем и со всеми "зелеными" технологиями, нужно рассмотреть всё в комплексе - от производства, эксплуатации и до утилизации.
Производство
На полный цикл производства 1 бумажного пакета нужно затратить в 4 раза больше электроэнергии, в 20 раз больше воды и в 5 раз больше трудозатрат, чем на производство 1 пластикового пакета такого же объёма - это сухая статистика, беспощадная сука. При транспортировке 1 бумажный пакет занимает места столько же, как 5 пластиковых - а это те же расходы топлива для транспорта. И производство вещей из нефтепродуктов - практически безотходное, в отличии от бумажного, где до 50% исходного материала тупо идет в неперерабатываемые отходы - лигнин и всё остальное говно.
Эксплуатация
Пластиковый пакет значительно практичней, его можно использовать много раз. У многих наверняка был отдельный "пакет для пакетов". Бумажный же быстрее приходит в негодность, рвется, имеет меньшую грузоподъёмность и занимает много места - его в карман не засунешь. Бумажный пакет как правило одноразовый - его даже под мусор неудобно использовать - особенно под пищевые отходы, ибо промокает и рвется.
Ну, и про главное.
Утилизация
Бытует мнение, что бумага значительно экологичней пластика, потому, как бумага разлагается, а пластик практически нет. Но это полная брехня, так как бумага разлагается только в компостной яме или при доступе воздуха. На свалке же ТБО такого доступа нет и бумага там будет храниться те же тысячи лет, как и пластик - выделяя при этом еще и "парниковый" метан, которого так ссат "зелёные".
На вторичную переработку пластика расходы, включая энергетические, на 90% меньше, чем на переработку бумаги.
Ну, и про главное. Бумажный пакет занимает в 50 раз больше места, чем пластиковый. И при этом, без доступа воздуха точно так же не разлагается. Это значит, что мусорные полигоны будут расти в 50 раз быстрее. А с учетом того, что бумажный пакет, в отличии от пластикового, как правило одноразовый - то и еще быстрее.
В общем, единственный выход из всей этой экологической помойки - Back in the USSR
Но лично мне одно непонятно. Если все эти "зелёные" технологии менее экономичны, менее экологичны и более затратны - то зачем и кому это нужно, если их так усиленно продвигают? Поясните, кто умный, а то я - тупой!
Тут не так давно и отечественная Госдума, в которую идут выборы озаботилась экологической повесткой. И приняла закон о запрете ушных палочек, а впоследствии и пластиковой посуды. Государственные люди! Государственно мыслят! Ушные палочки! От них весь вред и неминуемая экологическая катастрофа! При том, что пластиковыми полторашками все леса загажены (один придурок решил, что нельзя пиво разливать в двушки и трешки а надо максимум в полторашки - что-б мусора в два раза больше производить) - а вот ушных палочек я там и не видел!
А не проще было бы, а главное успешней и эффективней, принять действительно государственное управленческое решение, вернувшись к возвратной таре, как это было в СССР? И не утилизационный сбор вводить на производителей пластиковой тары, который в оконцовке оплатит покупатель, а сделать тару возвратно-платной. Все эти ваши соки-воды, пиво, молоко и пр. прекрасно могут размещаться и в стеклянной возвратно-платной таре. И экономично и экологично и государственный подход!
А за пивом я и с трехлитровой стеклянной банкой сходить могу, только уймите ретивых из роспотребнадзора, которые думают, что я мою эту банку в луже и поэтому в неё запрещено пиво разливать
А как по вашему?
Источник:
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- Пластиковым бутылкам приходит конец!
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То, что бумажный занимает больше места - и ежу понятно. При одинаковой грузоподъемности у бумажного нужно делать усиленное дно, как минимум, а это - несколько дополнительных слоев бумаги. Опять же, ручки крепить у бумажного тоже нужно с усилением, через допслои.
И - да, бумажный пакет хрен сложишь в несколько раз, чтобы засунуть в карман и использовать снова. Есть даже какая-то известная задачка для любителей, сколько раз можно сложить пополам обычный листок формата А4.
Пластиковый пакет, по-любому, удобнее в использовании, чем бумажный.
Мы помниться в 90ые после бурной пьянки , пошли , тару сдали и поправиться денег поимели . Чем плохо то ?
1 - те кто делают на этом бабло.
2 - те чьими руками делают бабло потому что они слишком тупы чтоб думать самим.
Ну, например, «…на свалке же ТБО … бумага будет храниться те же тысячи лет…»
Это ложь!
Простая газета или листовка на обычной бумаге переработается природой за 2-3 месяца. Несколько дольше – до 4-5 месяцев будет разлагаться картон. Офисная бумага для принтера сгниёт на свалке за 2 года, а вот глянцевые журналы проживут до 5 лет.
«На вторичную переработку пластика расходы, включая энергетические, на 90% меньше, чем на переработку бумаги».
Тоже ложь!
Производство пластика из сырой нефти требует от 62 до 108 МДж/кг. Это намного выше, чем энергия, необходимая для производства многих других материалов, например, железа (из железной руды) требует 20-25 МДж/кг энергии, стекла (из песка и т. д.) 18–35 МДж/кг, бумаги (из древесины) 25– 50 МДж/кг.
Это производство из исходного сырья. Если перерабатывать пластик, то энергозатраты возрастают в 1,5 раза.
Тем более, что многие виды пластика невозможно переработать по технологическим причинам. Это и цветной пластик, и те же самые ушные палочки.