Чтобы уменьшить загрязнение окружающей среды, Канада запрещает одноразовый пластик

В последнее время появляется немного хороших новостей, однако эта новость явно является исключением.
Представьте себе: каждый год канадцы выбрасывают около 3 миллионов тонн пластиковых отходов, только 9% из которых перерабатываются. Большая часть этого пластика оказывается на свалке, тогда как ошеломляющие 29 тысяч тонн попадают в окружающую среду.
Но начиная со следующего года в этом государстве вы больше не увидите в продаже пластиковых пакетов, соломинок, палочек для перемешивания напитков, столовых приборов и другой сложноперерабатываемый пластик.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо впервые объявил о запрете пластика в июне, но недавно правительство предложило список из конкретных пластиковых предметов, от которых страна собирается отказаться.
Но начиная со следующего года в этом государстве вы больше не увидите в продаже пластиковых пакетов, соломинок, палочек для перемешивания напитков, столовых приборов и другой сложноперерабатываемый пластик.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо впервые объявил о запрете пластика в июне, но недавно правительство предложило список из конкретных пластиковых предметов, от которых страна собирается отказаться.
Это решение является частью плана правительства Канады по достижению нулевого уровня пластиковых отходов к 2030 году.
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Правительство предложило запретить пластиковые пакеты, весящие возле магазинных касс, соломинки, палочки для перемешивания напитков, столовые приборы и пластиковую посуду.
Премьер-министр Джастин Трюдо впервые объявил о запрете пластика в июне. Эта инициатива является частью всеобъемлющего плана Канады по достижению нулевого уровня пластиковых отходов к 2030 году.
«Загрязнение пластиком угрожает нашей окружающей среде. Он наполняет наши реки или озёра, и особенно наши океаны, подавляя проживающую там дикую природу. Канадцы наблюдают то, какое влияние оказывает загрязнение от побережья до побережья», — заявил на своей пресс-конференции Джонатан Уилкинсон, министр окружающей среды.
«Загрязнение пластиком угрожает нашей окружающей среде. Он наполняет наши реки или озёра, и особенно наши океаны, подавляя проживающую там дикую природу. Канадцы наблюдают то, какое влияние оказывает загрязнение от побережья до побережья», — заявил на своей пресс-конференции Джонатан Уилкинсон, министр окружающей среды.
«Правительство представило комплексный план по сокращению количества пластиковых отходов. Наш план включает переход к экономике замкнутого цикла, переработку, соответствующую стандартам, и направленность на скорость утилизации.»
Правительство Канады считает, что данный запрет на одноразовый пластик поможет простимулировать развитие инноваций по всей стране, после чего уже новые предметы, которые можно будет проще перерабатывать, займут своё место в экономике государства.
План Канады по отказу от пластиковых отходов до 2030 года направлен на защиту дикой природы и водоёмов, сокращение выбросов парниковых газов и создание рабочих мест.
Правительство Канады считает, что данный запрет на одноразовый пластик поможет простимулировать развитие инноваций по всей стране, после чего уже новые предметы, которые можно будет проще перерабатывать, займут своё место в экономике государства.
План Канады по отказу от пластиковых отходов до 2030 года направлен на защиту дикой природы и водоёмов, сокращение выбросов парниковых газов и создание рабочих мест.
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Но чем они собираются заменить одноразовые ложки, вилки и ножи?
идея конечно хорошая, но начинать надо не в странах, где и так к этому относятся с ответственностью,а в странах где по этому повод срач, например в азии
Пока они на трубочки все свои леса изведут, не одно десятилетие пройдёт. Россия тоже может себе такое позволить. А что делать Европе, в которой уже вырубать нечего? Или Японии? А ведь эти дуры потянуться за Канадой. Жилы рвать будут, лес закупать и изводить сотнями тонн на бумажные пакеты, и трубочки для питья.