Чтобы уменьшить загрязнение окружающей среды, Канада запрещает одноразовый пластик

Представьте себе: каждый год канадцы выбрасывают около 3 миллионов тонн пластиковых отходов, только 9% из которых перерабатываются. Большая часть этого пластика оказывается на свалке, тогда как ошеломляющие 29 тысяч тонн попадают в окружающую среду.



Но начиная со следующего года в этом государстве вы больше не увидите в продаже пластиковых пакетов, соломинок, палочек для перемешивания напитков, столовых приборов и другой сложноперерабатываемый пластик.



Премьер-министр Канады Джастин Трюдо впервые объявил о запрете пластика в июне, но недавно правительство предложило список из конкретных пластиковых предметов, от которых страна собирается отказаться.