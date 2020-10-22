FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество ФотоМир 5111 постов • 623 подписчика подписаться
Главная > Сообщество ФотоМир 
Чтобы уменьшить загрязнение окружающей среды, Канада запрещает одноразовый пластик

Чтобы уменьшить загрязнение окружающей среды, Канада запрещает одноразовый пластик (8 фото)

Автор:
22 октября 2020 08:51
Сообщество : ФотоМир
Метки: в мире   канада   окружающая среда   пластик   фото   экология   
204
8
В последнее время появляется немного хороших новостей, однако эта новость явно является исключением.
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "ФотоМир"
Метки: в мире   канада   окружающая среда   пластик   фото   экология   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
5
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
728
newegg 12 минут назад
Ладно, стаканы, трубочки и тарелки можно делать из бумаги.
Но чем они собираются заменить одноразовые ложки, вилки и ножи?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
RIZ deadening 24 минуты назад
Всё уже придумано до них !
Всё уже придумано до них !
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Max Lu Полчаса назад
новость преподносится как что-то совсем новое. в европе давно это уже вводят. такие соломинки трудно найти в германии, в мак даке вообще они из бумаги. конечно она со временем слипается и теряет свою форму

идея конечно хорошая, но начинать надо не в странах, где и так к этому относятся с ответственностью,а в странах где по этому повод срач, например в азии
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
ss 38 минут назад
Ну, "Канада"! Канаде можно. У неё вон сколько леса. Им можно, вместо того чтобы разрабатывать более дешёвые способы переработки пластика и людей большими штрафами приучать пластик не разбрасывать, лес уничтожать. Это же нынче так экологично...

Пока они на трубочки все свои леса изведут, не одно десятилетие пройдёт. Россия тоже может себе такое позволить. А что делать Европе, в которой уже вырубать нечего? Или Японии? А ведь эти дуры потянуться за Канадой. Жилы рвать будут, лес закупать и изводить сотнями тонн на бумажные пакеты, и трубочки для питья.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Барт Симпсон 47 минут назад
вот это правильно!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Малоизвестное сражение времен ВОВ, о котором не все помнят Малоизвестное сражение времен ВОВ, о котором не все помнят Шотландская компания делает дорожное покрытие из пластиковых отходов Шотландская компания делает дорожное покрытие из пластиковых отходов Ученые призывают запретить блёстки Ученые призывают запретить блёстки Первая в мире пчела-блогер кричит о помощи Первая в мире пчела-блогер кричит о помощи Крабы-отшельники умирают, приняв пластик за раковины Крабы-отшельники умирают, приняв пластик за раковины Чехия придумала еще один способ спасти планету Чехия придумала еще один способ спасти планету
Snezhinka

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

785841



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Учеба, общага, полный отрыв. Поймут те, кто пытался получить высшее образование
3
68
Учеба, общага, полный отрыв. Поймут те, кто пытался получить высшее образование
Смейтесь, пока не запретили: та самая подборка черного юмора
4
23
Смейтесь, пока не запретили: та самая подборка черного юмора
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Безжалостное время: Сара Джессика Паркер выглядит значительно старше своих лет
0
46
Безжалостное время: Сара Джессика Паркер выглядит значительно старше своих лет
Телевизор: безобидная домашняя техника или высасывающий энергию зомбоящик?
0
22
Телевизор: безобидная домашняя техника или высасывающий энергию зомбоящик?
Девушка решила продать места "крестных родителей" в обмен на новый iPhone (11 фото)
Девушка решила продать места "крестных родителей" в обмен на новый iPhone (11 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
1
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#прикол#дтп#прикольные#автомобили#смешные#авто авария#сша#звезды
#факты#интересно#интересное#кино#авария#в мире#познавательно#новости#авария дня#китай
#юмор#животные#россия#шоу бизнес#знаменитости#природа#на различный вкус#разное#актеры#люди

На что жалуетесь?

Вернуться