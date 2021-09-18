Фотографии модных людей, сделанные на улицах Москвы

Живые фотографии незнакомцев на улицах всегда радуют глаз, ведь люди — это главное украшение любого города! Именно так решил профессиональный фотограф Гриша Бесько и создал новый фотопроект WatchingMoscow, главными героями которого стали обычные прохожие с улиц Москвы. И сегодня мы выбрали 16 снимков фотографа, чтобы познакомить вас с уникальным стилем людей, которые точно не затеряются в толпе!