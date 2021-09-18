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Фотографии модных людей, сделанные на улицах Москвы

Фотографии модных людей, сделанные на улицах Москвы (17 фото)

Автор:
18 сентября 2021 10:35
Сообщество : Автомир
Метки: люди   мода   модная одежда   одежда   стиляги   
627
17
WatchingMoscow запустил в июне фотограф Гриша Бесько — он выкладывает в профиле снимки людей, сделанные на улицах Москвы. Возможно, и вы себя там найдете!
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Метки: люди   мода   модная одежда   одежда   стиляги   
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12k
Вася Час назад
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6k
mbr 11 минут назад
Я уверен на 365% что у всех этих "модников" обязательно должна быть наколка на теле где-нибудь, вот это желание выделится, показатель проблем. Психических, психологических, проблем самооценки.
У развитого человека, знающего свою роль в жизни, реально оценивающего свои таланты и возможности, нет необходимости выделоваться, чтобы привлекать внимание.
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3k
aleksander 38 минут назад
За фото без разрешения могут фотоаппарат в жопу засунуть
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2k
Владимир Час назад
а мне-нравится! народ незажатый,раскрепоченный...сейчас не заморачиваются с прикидом...носят,что есть...
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1k
ah3007 Час назад
Прям глаз радуется
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