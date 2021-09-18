Фотографии модных людей, сделанные на улицах Москвы

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WatchingMoscow запустил в июне фотограф Гриша Бесько — он выкладывает в профиле снимки людей, сделанные на улицах Москвы. Возможно, и вы себя там найдете!
Живые фотографии незнакомцев на улицах всегда радуют глаз, ведь люди — это главное украшение любого города! Именно так решил профессиональный фотограф Гриша Бесько и создал новый фотопроект WatchingMoscow, главными героями которого стали обычные прохожие с улиц Москвы. И сегодня мы выбрали 16 снимков фотографа, чтобы познакомить вас с уникальным стилем людей, которые точно не затеряются в толпе!
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Джентльмены в городе
Гриша Бесько запустил свой фотопроект в июне, посвятив его уличной моде Москвы. Тогда же он создал и аккаунт в Инстаграме, чтобы размещать в нём свои снимки. Всего за несколько месяцев на него подписалось более 18 тысяч подписчиков!
Стиль вне возраста
То, что идея фотографа так сильно полюбилась людям, совсем не удивительно, ведь куда забавнее наблюдать за стильными и интересными образами не на страницах модных журналов, а на реальных людях. А приятным бонусом для москвичей стала возможность попасть на снимок Гриши или увидеть на нём своих знакомых.
По дороге домой
Будем надеяться, что Гриша и дальше будет радовать свою публику подобными снимками, и мы увидим ещё больше стильных образов на все времена года!
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Метки: люди мода модная одежда одежда стиляги
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