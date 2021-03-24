Слышали о домах в Италии за один евро? Испания всех переплюнула: там выставили на продажу множество заброшенных деревень, которые обойдутся покупателю не дороже хорошей московской квартиры.
Например, деревня Хердис в северо-западной Галисии продается всего за 38,5 миллионов рублей. А вот Эль-Морторио в Астурии обойдется уже в 167 миллионов — цена хором в небоскребе «Москва-Сити». Но это всего лишь две деревни из тысяч, пострадавших от “España vacía”, «пустой Испании» — явления, когда молодые люди уезжают в большие города в поисках работы, в результате чего деревни остаются заброшенными. Такое явление также распространено в Италии, где дома начали продавать за один евро в попытке привлечь новых жителей.
Очаровательная деревушка Хердис расположена недалеко от северного побережья Испании, примерно в четырех часах езды от города Леон. Территория площадью пять гектаров включает в себя главное трехэтажное здание площадью 157 кв. метров, а также старую школу, которую переоборудуют под жилые дома; амбар и другие объекты. Из зданий, расположенных в уединенной долине, открывается потрясающий вид на близлежащие горы, а ближайший пляж располагается в 19 километрах.
Хердис идеально подходит для «людей, которые хотят вести тихую и самодостаточную жизнь на лоне природы», — говорится на сайте недвижимости Galician Country Homes. В описании также сказано, что недвижимость можно также использовать для туристического бизнеса, животноводства или гостиничного бизнеса.
В трех часах езды на восток находится деревня Эль-Морторио, которая также выставлена на продажу. Живописная деревня с видом на горы включает 12 зданий и более 20 участков земли под застройку. Многие здания были построены как дома для отдыха, всего здесь 48 спальных мест. Цену на деревню при этом снизили более чем на 20 процентов, до этого она стоила около 210 миллионов рублей.
Деревня находится всего в 10 километрах от торгового городка Инфиесто и в 20 километрах от побережья, и у нее есть отличный потенциал превратиться в место для «превосходного отдыха» — так говорится на веб-сайте недвижимости Iberia North.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Дай вам боже что самим негоже......