Например, деревня Хердис в северо-западной Галисии продается всего за 38,5 миллионов рублей. А вот Эль-Морторио в Астурии обойдется уже в 167 миллионов — цена хором в небоскребе «Москва-Сити». Но это всего лишь две деревни из тысяч, пострадавших от “España vacía”, «пустой Испании» — явления, когда молодые люди уезжают в большие города в поисках работы, в результате чего деревни остаются заброшенными. Такое явление также распространено в Италии, где дома начали продавать за один евро в попытке привлечь новых жителей.