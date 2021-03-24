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В Испании теперь можно купить целую деревню по цене московской квартиры

В Испании теперь можно купить целую деревню по цене московской квартиры (11 фото)

Автор:
24 марта 2021 20:42
Сообщество : Путешествия
Метки: деревня   испания   недвижимость   покупки   цены на недвижимость   
1230
11

Слышали о домах в Италии за один евро? Испания всех переплюнула: там выставили на продажу множество заброшенных деревень, которые обойдутся покупателю не дороже хорошей московской квартиры.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: деревня   испания   недвижимость   покупки   цены на недвижимость   
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13  комментариев
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9k
K7OO 2 часа назад
В свое время немало идиотов клюнуло на это разводилово, купившись на дешевизну. А потом эту недвигу захватывали сквоттеры, которых по местным законам нельзя выселить, если у них нет другого жилья. И владельцу оставалось только платить за них бешеную коммуналку и еще более конские налоги. В итоге человеку приходилось отдавать свою собственность за символические копейки, а то и вовсе забить на нее болт, т.к. это было намного проще и дешевле, чем пытаться вернуть ее себе назад. Там на этом нехилый бизнес вырос. Видать, сейчас он захирел в виду исчерпания легковерных дураков, вот его и решили по новой рекламировать.
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609
Миша 12 минут назад
Жалко что заброшенные продают, будет с селянами - напиши. За последние 20 лет в России исчезло 37 тысяч деревень. Соответственно, огромное количество заброшенных пахотных земель.
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3k
Lola Полчаса назад
Возьмите в Ивановской области. Обойдется по цене коврика от московской квартиры.
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2k
Mellivora Час назад
У нас тоже Дальневосточный гектар раздают.....
Дай вам боже что самим негоже......
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42
Anna 2 часа назад
Я бы купила такую деревеньку) Только вот ее содержание будет дороже обходиться
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22k
Владимир 2 часа назад
Мне бы водки речушку, да баб деревеньку..
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