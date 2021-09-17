Куда уехал цирк? Ведь клоуны - остались

1 мая 2009 года шведское брачное законодательство было изменено так, чтобы однополые пары могли вступать в брак. При этом священники Шведской церкви получили право отказывать в венчании однополых пар, если это противоречит их убеждениям.

Возмущенный этим священник-гомосексуал Ларс Гордфельдт заявил, что он будет венчать только однополые пары, а мужчин с женщинами - нет. И это он делает в знак протеста, что некоторые шведские священники до сих пор не признают однополые браки.

«Я не признаю отношений между мужчинами и женщинами. Я говорю «нет» гетеросексуальным парам», - заявил Ларс Гордфельдт в интервью Шведскому радио.