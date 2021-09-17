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Куда уехал цирк? Ведь клоуны - остались

Куда уехал цирк? Ведь клоуны - остались (3 фото)

Автор:
17 сентября 2021 16:59
Метки: вера   государство   люовь   религия   
1058
3
Шведский священник отказался венчать традиционные пары новобрачных.
Он заявил, что это противоречит его убеждениям.

Источник:

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Метки: вера   государство   люовь   религия   
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7k
Ivan 6 часов назад
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7k
Serjio 2 часа назад
Перестаньте удивляться традициям других стран.
В Швеции церковь не подчиняется никому только себе. От сюда "что хочу, то и ворочу" хоть и зовутся лютеранами.
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29k
ACU900 3 часа назад
Все правильно, "священник" пид@рас вот он пусть и венчает себе подобных пид@расов.
А нормальные люди к нормальному священнику пойдут...
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1k
Сидор Матрасыч Кадыков 3 часа назад
Автор, исподволь смакунюешь тему про педерастов? Сам такой или сочувсивующий или мразотный писаришка?
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714
Mowgley 3 часа назад
Люблю женщин и женюсь на них.
Поэтому упаси боже такого "священника" отказать мне
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19k
Юрий 4 часа назад
Какая паства - такие и пастыри... Если на службу к такому содомиту никто ходить не будет, вышестоящий епископ поневоле задумается. Хотя вряд ли...
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455
one 4 часа назад
Куда смотрит святая инквизиция?
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455
one Serjio Час назад
тогда гранату
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2k
a_komolow 4 часа назад
Куда Мир катится?

Президент Филиппин, могу ошибиться с Индонезиеей, отправил в тюрьму двух гомосеков, с условием освобождения, если один из них забеременеет!
Отправить гомосеков на один необитаемый остров, лесбиянок - на другой!
Лет на 100!
Пусть размножаются!
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17k
KOSTELLO 4 часа назад
Это такой же священник, как Волочкова ядерный физик

Библия
Книга Левит:
«Если кто ляжет с мужчиною, как с женщиною, то оба они сделали мерзость: да будут преданы смерти, кровь их на них»....
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37k
Андрей 5 часов назад
Потихоньку-помаленьку сатанисты отвоёвывают место под солнцем. Скоро они натуралов поставят в такие рамки, что выбора будет только два - либо перекрашиваться, либо в петлю. Вот сатанисты уже натуралов и из церкви начали выгонять. Пока ещё единично и за границей, но время не стоит на месте. Интересно, а как новоявленные попы-сатанисты будут объяснять пастве про случай с Содомом и Гоморрой? Как вам такое?
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6k
hairov 5 часов назад
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1k
Sam 5 часов назад
Куда уехал цирк? Ведь клоуны - осталисьПосмотреть
Куда уехал цирк? Ведь клоуны - остались
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208
svarog19692007 5 часов назад
Лавров , цитата..... Дебилы бл...
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42k
Максим Т. 5 часов назад
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1k
докладчик в угол 6 часов назад
Да как он смеет,сейчас его толерантные гомосеки на костре сожгут,и люстрируют посмертно!
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5k
ValdemarNaftulievich 6 часов назад
нет слов
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