Куда уехал цирк? Ведь клоуны - остались

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Шведский священник отказался венчать традиционные пары новобрачных.
Он заявил, что это противоречит его убеждениям.
Он заявил, что это противоречит его убеждениям.
1 мая 2009 года шведское брачное законодательство было изменено так, чтобы однополые пары могли вступать в брак. При этом священники Шведской церкви получили право отказывать в венчании однополых пар, если это противоречит их убеждениям.
Возмущенный этим священник-гомосексуал Ларс Гордфельдт заявил, что он будет венчать только однополые пары, а мужчин с женщинами - нет. И это он делает в знак протеста, что некоторые шведские священники до сих пор не признают однополые браки.
«Я не признаю отношений между мужчинами и женщинами. Я говорю «нет» гетеросексуальным парам», - заявил Ларс Гордфельдт в интервью Шведскому радио.
Возмущенный этим священник-гомосексуал Ларс Гордфельдт заявил, что он будет венчать только однополые пары, а мужчин с женщинами - нет. И это он делает в знак протеста, что некоторые шведские священники до сих пор не признают однополые браки.
«Я не признаю отношений между мужчинами и женщинами. Я говорю «нет» гетеросексуальным парам», - заявил Ларс Гордфельдт в интервью Шведскому радио.
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Метки: вера государство люовь религия
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В Швеции церковь не подчиняется никому только себе. От сюда "что хочу, то и ворочу" хоть и зовутся лютеранами.
А нормальные люди к нормальному священнику пойдут...
Поэтому упаси боже такого "священника" отказать мне
1) К такому п"дарасу;
2) Вообще к попу.
Если баба и так дает, а зп ей отдавать жаба душит.
Президент Филиппин, могу ошибиться с Индонезиеей, отправил в тюрьму двух гомосеков, с условием освобождения, если один из них забеременеет!
Отправить гомосеков на один необитаемый остров, лесбиянок - на другой!
Лет на 100!
Пусть размножаются!
Библия
Книга Левит:
«Если кто ляжет с мужчиною, как с женщиною, то оба они сделали мерзость: да будут преданы смерти, кровь их на них»....