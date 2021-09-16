1970-е на фотографиях Сергея Кочерова

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Интересные фотографии 1970-х годов.
Фото из семейного архива Андрея Яночкина.
Фото из семейного архива Андрея Яночкина.
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16.
Девушки фотографируются на память во дворе дома. 1972–1975 годы. Московская область, Красногорск.
28.
Преподаватель английского языка Красногорской школы № 1 Элла Борисовна Королева на Первомайской демонстрации. 1 мая 1977 года. Московская область, Красногорск.
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Метки: СССР интересно люди страна фотографии
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