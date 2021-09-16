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1970-е на фотографиях Сергея Кочерова

1970-е на фотографиях Сергея Кочерова (31 фото)

Автор:
16 сентября 2021 21:15
Метки: СССР   интересно   люди   страна   фотографии   
986
31
Интересные фотографии 1970-х годов.
Фото из семейного архива Андрея Яночкина.
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Метки: СССР   интересно   люди   страна   фотографии   
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8  комментариев
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125
Максим Максимов 10 часов назад
фото 8. Когда калькулятор считался немыслимой роскошью, пользовались арифмометром
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93
Foma Kiniaev Полчаса назад
как бы мне туда попасть?..
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−13
министр 3 часа назад
седьмая пророческая ...
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5k
TirAn 7 часов назад
5+++
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17k
babuby 9 часов назад
Дети с санками ...
Те шапки, что на детей надеты, по уровню защиты можно смело приравнять к танковому шлемофону! Если не к строительной каске!
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