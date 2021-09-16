"Не покупайте одежду онлайн": писательница раскритиковала шопинг в сети

"Несмотря на сильное подозрение, что эти вещи на самом деле не будут выглядеть так, как на картинке, иногда я все равно их заказываю. Когда посылка мне приходит, чаще всего случается так: зелено-белое платье на самом деле оказывается не из шифона, а из потрепанного кусочка полиэстера с гигантскими рукавами. То, что в интернете выглядело как льняной свободный топ, на самом деле будет нейлоновым и крохотным по размеру," - пишет Джейн.