"Не покупайте одежду онлайн": писательница раскритиковала шопинг в сети

625
6
Иногда реальность не оправдывает наши ожидания - и особенно это касается покупки одежды в интернете. На фотографиях может быть красивая одежда, а в жизни - в посылке оказывается нечто, похожее на мешок для картошки. 53-летняя писательница Джейн Грин из Лондона больше не могла молчать, и решила поделиться своими не очень удачными онлайн-покупками, и заодно - предостеречь пользователей.
53-летняя писательница Джейн Грин - американка английского происхождения, чьи художественные произведения продаются по всему миру. Недавно она поделилась своей болью о том, как ей надоели красивые картинки в онлайн магазинах, и полное несовпадение с ними в реальности. Женщина рассказала, что во время карантина она начала заниматься онлайн-шопингом. Она любит купить что-нибудь красивое - и часто попадается на уловки маркетологов в сети, заказывая очередную вещицу.
"Несмотря на сильное подозрение, что эти вещи на самом деле не будут выглядеть так, как на картинке, иногда я все равно их заказываю. Когда посылка мне приходит, чаще всего случается так: зелено-белое платье на самом деле оказывается не из шифона, а из потрепанного кусочка полиэстера с гигантскими рукавами. То, что в интернете выглядело как льняной свободный топ, на самом деле будет нейлоновым и крохотным по размеру," - пишет Джейн.
×
Джейн также раскритиковала рекламные объявления, которые то и дело появляются в сети. По ее словам, они значительно влияют на людей и буквально ослепляют их: "Реклама безжалостна. Каждый раз, когда я клянусь, что больше никогда ничего не куплю, я оказываюсь под обстрелом объявлений... Несмотря на все неудачи и катастрофы, я все еще продолжаю жить надеждой, что не все владельцы магазинов такие обманщики".
Оценивая свои недавние фейлы из этой подборки, Джейн зарекается не покупать онлайн, и не советует другим. По ее словам, сейчас в сети представлены многие бренды с известными именами, но перед покупкой всегда стоит проверить описания и отзывы: "Я должна наконец прекратить покупать онлайн, а особенно из рекламы в социальных сетях. Эти же деньги лучше потратить на один, но красивый и качественный предмет одежды, чем какую-то синтетическую тряпочку".
Источник: — переведено специально для fishki.net
Ссылки по теме:
- 19 примеров того, как производители нагло врут покупателям
- Покупки в интернете: ожидание и реальность
- Законы физики никто не отменял: скейтбордист совершил жуткий наезд на толстый шланг
- 16 путешественников, которые хотели запечатлеть великолепный вид, но столкнулись с законом подлости
- Девушка развеселила интернет из-за обнажающего ее грудь платья
12
Понравилось12
Новости партнёров
1)выбирать вещь только ту, что подходит по размерам
2)выбирать не сомнительный бренд у сомнительного продавца
Я к примеру всегда покупаю джинсы через интернет. Там можно выбрать хорошие, фирменные вещи. Размер всегда подходит. Главное знать свой размер по международным меркам. На странице продавца можно увидеть таблицу размеров. Если сомневаетесь, то возьмите сантиметровую ленту или рулетку
"Писательница Джейн Грин из Лондона больше не могла молчать, и решила".. хайпануть, специально покупая одежду не по возрасту и сознательно напяливая на себя все, что ей в принципе не может подойти