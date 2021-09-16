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"Не покупайте одежду онлайн": писательница раскритиковала шопинг в сети

"Не покупайте одежду онлайн": писательница раскритиковала шопинг в сети (6 фото)

Автор:
16 сентября 2021 20:23
Сообщество : Истории
Метки: магазины   неудачи   ожидание и реальность   онлайн-магазины   онлайн-шопинг   покупки   фейлы   фото   
625
6
Иногда реальность не оправдывает наши ожидания - и особенно это касается покупки одежды в интернете. На фотографиях может быть красивая одежда, а в жизни - в посылке оказывается нечто, похожее на мешок для картошки. 53-летняя писательница Джейн Грин из Лондона больше не могла молчать, и решила поделиться своими не очень удачными онлайн-покупками, и заодно - предостеречь пользователей.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: магазины   неудачи   ожидание и реальность   онлайн-магазины   онлайн-шопинг   покупки   фейлы   фото   
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8  комментариев
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12k
uutb Час назад
Так, а что она хотела? Чтоб на ней, в ее 53 года, сидела так же, как и на двадцатилетних, длинноногих, стройных моделях?
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67k
Пётровыч 51 минуту назад
Купил как бежевую футболку на ебаи, пришла пришла на 2 размера больше и соски просвечивали, больше никогда одежду не заказывал))
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1k
AVATAR Час назад
Правила покупки в онлайн магазине:
1)выбирать вещь только ту, что подходит по размерам
2)выбирать не сомнительный бренд у сомнительного продавца
Я к примеру всегда покупаю джинсы через интернет. Там можно выбрать хорошие, фирменные вещи. Размер всегда подходит. Главное знать свой размер по международным меркам. На странице продавца можно увидеть таблицу размеров. Если сомневаетесь, то возьмите сантиметровую ленту или рулетку
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580
Mowgley Час назад
Да, да.
"Писательница Джейн Грин из Лондона больше не могла молчать, и решила".. хайпануть, специально покупая одежду не по возрасту и сознательно напяливая на себя все, что ей в принципе не может подойти
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7k
Перст Указующий Час назад
зачем нужно было покупать последний мешок для мусора? он и слева хрень, и справа непонятно что.
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451
Fisher1979 2 часа назад
Этой старой метле уже ничего не поможет, какой крутой дизейнер бы не был она так и останется старой метлой.
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2
Dobraya Feichka 2 часа назад
Некоторые туники выглядят вполне неплохо, как на моделях, так и на бычных женщинах. Конечно, если вещи намерено не растягивать перед камерой и не уродовать ради того, чтобы выразить возмущение в кадре.
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