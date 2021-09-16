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Подборка гифок на различный вкус.
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Авторский пост
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Метки: Юмор гифки на различный вкус прикольные смешные
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Су-25 в момент инцидента готовился к взлету с базы Коссей в Нджамене. Кадры фатального инцидента в Twitter разместила Ребекка Рамбар.
На видео видно, что произошел несанкционированный пуск ракеты, подвешенной к штурмовику, находившему на стоянке.
Боеприпас пробил автоцистерну, стоявшую перед воздушным судном, разминулся с военно-транспортным самолетом C-130 Hercules, по некоторым данным, принадлежащим ВВС Франции, и вылетел за пределы базы в квартал, где проживают силовики вместе со своими семьями.
После этого ракета попала в жилой дом, который, как утверждается, принадлежит генералу из охраны президента страны. Строение не подлежит восстановлению.
Начаты следственные мероприятия, направленные на установление деталей инцидента.
тперь этих пендосов только только терпеть остается)))