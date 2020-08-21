Дети, лица которых просто обязаны стать самыми популярными мемами

Детишки - это цветы нашей жизни. Однако гримасы этих цветочков могут повергнуть вас в шок, или просто рассмешить. Что с них взять - они наше продолжение. И быть нам всем мемасиками...
И никакого праздника!
Практически Маконахи
Карантин продлили. Я к концу месяца...
Не в тот район зашел ты, фраерок
Новый мем про повара
Всем стоять! Кунг-фу мастер в деле
Опять понедельник?
Когда осознал, что родился у родителей-идиотов
Надо его добавить в той четверке
Солдат спит, служба идет
Ты втираешь мне какую-то дичь
Я устал, поэтому я злой
Вызывайте экзорциста!
Брат за брата
Неужели это все мое
Запрет на ругань матом Машеньку не пугал, она умела матом смотреть
И где ты, милый, шлялся?
Каждую ночь одно и тоже - иди и сожри половину холодильника
Ублюдок, твою мать, а ну иди сюда
Для тех, кому не понравилось
Ваши предложения по мемам? А то мои как-то не очень получились, признаю...
Авторский пост
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