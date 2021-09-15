Один против роты фашистов. Как Василий Кисляков в одиночку убил более 100 немцев и чем "Золотая Звезда" спасла ему жизнь?

Порой сама жизнь преподносит настолько невероятные сюжеты, что такие не встретишь даже в кино. История морпеха Василия Кислякова о том, как несколько часов в одиночку противостоять роте отборных немецких егерей. История о том, каким бывает чудо: последнюю гранату Василий Павлович оставил для себя, чтобы не сдаваться врагу живым. Но она ему не пригодилась.
Богатырь Севморфлота.
Василий Павлович Кисляков прославился благодаря подвигу под Мурманском. В каком-то смысле это была для него почти родная земля. Кисляков в Архангельской губернии в 1916 году и прекрасно знал быт русского Севера. В детстве Василий ходил с отцом рыбачить вниз по реке на сотни километров, занимался охотой. Несмотря на маленький рост (162 см), Кисляков был физически крепок. Закаленный в деревенских кулачных боях парень мог без проблем постоять себя. Василий также неоднократно выигрывал военные соревнования по лыжам. В общем, Кисляков был настоящим богатырем.
К началу Великой Отечественной войны Василию Павловичу было 25 лет. Из них 4 года он отслужил на Северном флоте в Мурманской области. Перед войной Кисляков поступил в добровольческий отряд морской пехоты. Им предстояло противостоять подготовленному врагу. На захват стратегически важного порта Мурманск немцы направили горных егерей, имевших опыт войны и прошедших боевую подготовку в австрийских Альпах. Победить численно превосходящего и подготовленного врага помогал героизм таких наших бойцов как Василий Кисляков.
Один на высоте.
17 июля 1941 года отряд старшего сержанта Кислякова десантировался в устье реки Западная Лица в заливе Баренцева моря. Бойцам предстояло взять и удерживать высоту без названия под вражеским огнем до подхода подкрепления. Немецкие минометы били точно. После первого обстрела из 10 человек отряда Кислякова осталось семеро, из которых два бойца были тяжело ранены. Патроны заканчивались, и тогда Василий Павлович приказал своим товарищам отходить за подмогой. Так и остались на безымянной высоте пулемет, пара винтовок и сержант Кисляков. Один.
Василий Павлович занял удобное положение на высоте. Он умело менял одну огневую позицию за другой, а скальный "козырек" не давал немцам просто так остановить пулемет. В течение семи часов Кисляков отбивался от егерей. С опустевшим боекомплектом и последними силами он взял гранату, которую берег для себя. Боец уже поднялся для последней атаки, как вдруг увидел подоспевшую подмогу. Уже после боя на склонах безымянной высоты насчитали более сотни вражеских тел. Полроты немцев бравый сержант Кисляков уложил в одиночку.
"Золотая Звезда" спасла жизнь.
О подвиге морпеха скоро узнала вся страна. Историю сержанта Кислякова печатали в газетах и на листовках. А те, кто воевал с ним бок о бок, знали о нем как о добродушном, компанейском парне. В свои 25 он уже поступил как настоящий "отец солдатам", отправив молодых и менее опытных бойцов отступать. 13 августа 1941 года Василию Павловичу Кислякову было присвоено звание Героя Советского Союза. Он стал первым человеком на Северном флоте, кто удостоился высшей награды страны. Но мало кто знает, что она однажды спасла жизнь Василию Павловичу.
В ноябре 1941 года взвод морской пехоты сражался за высоту 314 в Заполярье. Младший лейтенант Кисляков поднялся, поднимая своих в атаку. Но рядом разорвалась немецкая мина. От ранения Василий Павлович рухнул на землю. Перевязывающие его товарищи не нашли на нем звезду Героя. Искореженную медаль нашли в госпитале в складках одежды. Оказалось, что осколок мины мог попасть Кислякову прямо в сердце, но угодил в "Золотую Звезду". Так награда спасла своего героя.
"Хатико" морпеха Кислякова.
На Северном флоте Василий Кисляков стал настоящей живой легендой. В 1943 году командование наградило бойца длинным отпуском и поездкой домой. Из родных краев Кисляков привез на фронт боевого товарища - овчарку по кличке Север. С псом Василий Павлович вместе жил и вместе ходил в атаку. В одном из боев, когда Кислякова остановил пулеметный огонь, Север сломя голову понесся на амбразуру. Ценой своей жизни пес отвлек немцев, а морпехам в это время удалось прорваться вперед. История этого подвига боевого друга Василия Кислякова описана в советской книге "Север, фас!". Без комка в горле её трудно прочесть.
За своего Севера Василий Кисляков мстил немцам до победного. Война в Заполярье была выиграна, но Кисляков попросил о переводе на другой фронт. В составе Дунайской флотилии он освобождал те места, откуда в прибыли те отборные немецкие егеря - Австрию. Весной 1945-го Кисляков удерживал Имперский мост в Вене. Героическая десантная операция дунайцев позволила советским войскам вскоре взять австрийскую столицу. Там же Герой Советского Союза встретил Победу.
Долгие четыре года войны для Василия Павловича закончились. Он прожил долгую и счастливую жизнь, став отцом 4 детей и дедом 6 внуков. Свое героическое имя Василий Павлович оставил не только в истории нашей страны, но и на географической карте. Безымянная высота, где сражался наш герой, теперь зовется Кисляковской.
Источник:
- Вещи, которые прослужат вам всю жизнь и останутся вашим потомкам
- Ночные кошмары сисадмина, ставшие реальностью
- Неизвестные факты о "Звездных войнах"
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