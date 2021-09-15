Один против роты фашистов. Как Василий Кисляков в одиночку убил более 100 немцев и чем "Золотая Звезда" спасла ему жизнь?

К началу Великой Отечественной войны Василию Павловичу было 25 лет. Из них 4 года он отслужил на Северном флоте в Мурманской области. Перед войной Кисляков поступил в добровольческий отряд морской пехоты. Им предстояло противостоять подготовленному врагу. На захват стратегически важного порта Мурманск немцы направили горных егерей, имевших опыт войны и прошедших боевую подготовку в австрийских Альпах. Победить численно превосходящего и подготовленного врага помогал героизм таких наших бойцов как Василий Кисляков.

Один на высоте.

17 июля 1941 года отряд старшего сержанта Кислякова десантировался в устье реки Западная Лица в заливе Баренцева моря. Бойцам предстояло взять и удерживать высоту без названия под вражеским огнем до подхода подкрепления. Немецкие минометы били точно. После первого обстрела из 10 человек отряда Кислякова осталось семеро, из которых два бойца были тяжело ранены. Патроны заканчивались, и тогда Василий Павлович приказал своим товарищам отходить за подмогой. Так и остались на безымянной высоте пулемет, пара винтовок и сержант Кисляков. Один.