Место геноцида русских - ТаджикистанСлегка перевалило за полночь, но, благо, магазин, расположенный недалеко от станции метро «Шоссе Энтузиастов», работает круглые сутки. Передо мной у кассы стоят темноволосые, хорошо одетые и, судя...