Президент Федерации мигрантов России Вадим Коженов призвал власти и СМИ не освещать преступления мигрантов.
В качестве аргумента он не нашел ничего лучше, чем привести в пример практику замалчивания резонансных событий в СССР.
«Я считаю, что контроль есть, и эти общежития проверяются. Просто возникло настолько резонансное преступление, что пошла такая волна. По мне, самым правильным было бы поступать как во времена Советского Союза — просто об этом никому не говорить, и волны бы не было. Но у нас это вышло в СМИ очень широко. Есть преступление, есть виновный. Надо наказать и обязательно показать, что всех нашли и наказали, чтобы не подставлять правоохранителей, власти, нашу всю систему», - заявил он.
Это не первое странное высказывание Коженова. Так, например, в прошлом году он объяснил большое количество мигрантов в России тем, что россияне ленивее приезжих иностранцев.
Источник:
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Замалчивать? Такими темпами только и растет националистический уклон. Люди перестают верить государству и полиции. Хотите создать хороший имидж мигранта? Содействуйте полиции и помогайте выявлять преступников, а не требовать замалчивать преступления.
Место геноцида русских - Таджикистан
Федерация мигрантов России, созданная в феврале 2007 года по инициативе авторитетных лидеров иностранных диаспор - читай главарей ОПГ - призвала власти и СМИ не освещать преступления мигрантов.
Вот только рано или начнется русский бунт, бессмысленный и беспощадный. Тогда ослоёпов уже ничто спасти не сможет.
Совсем уже страх потеряли.