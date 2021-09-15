В качестве аргумента он не нашел ничего лучше, чем привести в пример практику замалчивания резонансных событий в СССР.

«Я считаю, что контроль есть, и эти общежития проверяются. Просто возникло настолько резонансное преступление, что пошла такая волна. По мне, самым правильным было бы поступать как во времена Советского Союза — просто об этом никому не говорить, и волны бы не было. Но у нас это вышло в СМИ очень широко. Есть преступление, есть виновный. Надо наказать и обязательно показать, что всех нашли и наказали, чтобы не подставлять правоохранителей, власти, нашу всю систему», - заявил он.

Это не первое странное высказывание Коженова. Так, например, в прошлом году он объяснил большое количество мигрантов в России тем, что россияне ленивее приезжих иностранцев.