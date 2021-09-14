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Люди и лица

Люди и лица (40 фото)

Автор:
14 сентября 2021 23:08
Метки: знаменитости   интересно   фото   
414
40
Цветное и черно-белое. Просто фото людей, лиц, без сюжета и движения, без динамики. Просто люди. Просто лица и фигуры.

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Метки: знаменитости   интересно   фото   
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6  комментариев
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9k
Majul 4 часа назад
Дебби Гарри? ) Может все таки Дебби Харри?
А в целом удачная подборка, хорошие, приятные фотографии.
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12k
Вася 3 часа назад
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1k
Yus 3 часа назад
Вот это пара советского кино.
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7k
Прохожий3 3 часа назад
Обычно если пишут "Люди и лица" это означает что там 90% бабы и сиськи)).
Хотя в этой подборке больше половины вижу впервые и они интересные. Спасибо!
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