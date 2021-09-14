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Цветное и черно-белое. Просто фото людей, лиц, без сюжета и движения, без динамики. Просто люди. Просто лица и фигуры.
19.
Они были самой красивой парой советского кино. Изящная, женственная, утонченная Ирина Скобцева и сильный, волевой, мужественный Сергей Бондарчук...
27.
Робин Райт
Работать Робин начала еще в школе. С 14 лет она активно участвовала в показах именитых дизайнеров по всему миру. Моделью позволил стать Робин Райт рост — почти 170 сантиметров, а кроме этого — стройная фигура, светлые глаза и длинные пшеничные волосы.
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Метки: знаменитости интересно фото
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А в целом удачная подборка, хорошие, приятные фотографии.
Хотя в этой подборке больше половины вижу впервые и они интересные. Спасибо!