27.

Работать Робин начала еще в школе. С 14 лет она активно участвовала в показах именитых дизайнеров по всему миру. Моделью позволил стать Робин Райт рост — почти 170 сантиметров, а кроме этого — стройная фигура, светлые глаза и длинные пшеничные волосы.