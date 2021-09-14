«Забили в лесополосе»

Убийство пенсионерки в деревне Бужаниново Сергиево-Посадского городского округа Подмосковья, совершенное гастарбайтерами, спровоцировало массовые волнения. Местные жители в понедельник вечером вышли к общежитию ООО "Эко окна" с требованием выселить мигрантов. Мы выяснили подробности страшного преступления.

Сын погибшей 67-летней пенсионерки Натальи Ивановны из деревни Бужаниново Сергиево-Посадского городского округа негативно настроен к таджикам после трагедии с мамой, хотя раньше не обращал на мигрантов внимание. Мужчина, сотрудник водоканала, рассказал правозащитникам про тот роковой день, 13 сентября.

- Мама шла с дачи домой...не дошла всего 400 метров. В лесополосе ее забили. Звонили, писали - телефон не отвечал.

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- Кто ее нашел?

- Сначала я сам ходил искать, а потом приехал батюшка из храма Бужаниново с ребятами. Мама была набожной, часто посещала церковь, поэтому ее все знали. И тогда мы еще раз все вместе пошли, в ночь. В районе 23:00 нашли. Случайно. Нашли баночку, туфельку, пакет, вещи, колготки, потом тело мамы.

- Там глухой лес?

- Не особо. Около железной дороги одна тропинка идет, по которой ходят все местные жители. И дети там мои все лето ходили. И я ходил на дачу. От тропинки ее оттащили метров на 30, чтобы в глаза не бросалась.

- Когда Наталья Ивановна выходила в последний раз на связь?

- В 17:40-17:45, по нашим предположениям, она выходила с дачи. Племянник звонил в 18:18 — телефон уже был выключен. До того места, где на нее напали, идти 6-7 минут.

- Раньше она жаловалась на мигрантов - не дают прохода, следят?

- Не было такого. Просто к ним уже все привыкли, то, что они ходят везде, как у себя дома. Это случай резонансный. Надо что-то корректировать в миграционной политике.

Как сообщила старший помощник руководителя ГСУ СКР по Московской области Ольга Врадий, по уголовному делу следователями и криминалистами проведен осмотр места происшествия, выемка, изъяты вещи, в которых мужчины были в момент совершения преступления. У обвиняемых получены биологические образцы, необходимые для проведения экспертиз. Назначены судебно-медицинская, генетическая, дактилоскопическая, психолого-психиатрические экспертизы, проведен допрос свидетелей. должностных лиц, контролирующих порядок пребывания иностранных граждан на территории Российской Федерации.