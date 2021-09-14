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«Забили в лесополосе»

«Забили в лесополосе» (1 фото + 1 видео)

Автор:
14 сентября 2021 12:48
Сообщество : Жить в России
Метки: Россия   криминал   мигранты   общество   
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Рассказ сына пенсионерки, убитой гастарбайтерами в Бужаниново

Убийство пенсионерки в деревне Бужаниново Сергиево-Посадского городского округа Подмосковья, совершенное гастарбайтерами, спровоцировало массовые волнения. Местные жители в понедельник вечером вышли к общежитию ООО "Эко окна" с требованием выселить мигрантов. Мы выяснили подробности страшного преступления.

Сын погибшей 67-летней пенсионерки Натальи Ивановны из деревни Бужаниново Сергиево-Посадского городского округа негативно настроен к таджикам после трагедии с мамой, хотя раньше не обращал на мигрантов внимание. Мужчина, сотрудник водоканала, рассказал правозащитникам про тот роковой день, 13 сентября.

- Мама шла с дачи домой...не дошла всего 400 метров. В лесополосе ее забили. Звонили, писали - телефон не отвечал.

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- Кто ее нашел?

- Сначала я сам ходил искать, а потом приехал батюшка из храма Бужаниново с ребятами. Мама была набожной, часто посещала церковь, поэтому ее все знали. И тогда мы еще раз все вместе пошли, в ночь. В районе 23:00 нашли. Случайно. Нашли баночку, туфельку, пакет, вещи, колготки, потом тело мамы.

- Там глухой лес?

- Не особо. Около железной дороги одна тропинка идет, по которой ходят все местные жители. И дети там мои все лето ходили. И я ходил на дачу. От тропинки ее оттащили метров на 30, чтобы в глаза не бросалась.

- Когда Наталья Ивановна выходила в последний раз на связь?

- В 17:40-17:45, по нашим предположениям, она выходила с дачи. Племянник звонил в 18:18 — телефон уже был выключен. До того места, где на нее напали, идти 6-7 минут.

- Раньше она жаловалась на мигрантов - не дают прохода, следят?

- Не было такого. Просто к ним уже все привыкли, то, что они ходят везде, как у себя дома. Это случай резонансный. Надо что-то корректировать в миграционной политике.

Как сообщила старший помощник руководителя ГСУ СКР по Московской области Ольга Врадий, по уголовному делу следователями и криминалистами проведен осмотр места происшествия, выемка, изъяты вещи, в которых мужчины были в момент совершения преступления. У обвиняемых получены биологические образцы, необходимые для проведения экспертиз. Назначены судебно-медицинская, генетическая, дактилоскопическая, психолого-психиатрические экспертизы, проведен допрос свидетелей. должностных лиц, контролирующих порядок пребывания иностранных граждан на территории Российской Федерации.


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Метки: Россия   криминал   мигранты   общество   
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5k
Ya 2 часа назад
И когда уже черножопые начнут отвечать перед законом? А диаспоры нахер будут ликвидированы? Раньше был хороший обычай, привязывали к березам и отпускали и каждая половина летела в свою сторону.
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4k
Wadim 17 минут назад
найти всех родственников женского пола у этих [мат] и публично, на видео, перерезать горло, а потом им показать
всех, мам, сестёр, бабушке и прочих, всех. И так делать со всеми косорылыми.
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8k
*Сергей* Час назад
Всех, абсолютно всех нафих из страны и больше не пускать.
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12k
Михалыч Час назад
Первое зло - диаспоры! Всех руководителей диаспор надо судить как руководителей ОПГ! Они отмазывают, запугивают и всячески нарушают закон. Мигрантов без высшего образования, фанатиков, с уголовным прошлым, плохо знающих русский язык - домой!
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2k
Оль́гъ, Ѡль́гъ Час назад
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27k
lem02 2 часа назад
И общежитие и гатарбайтеры не появились там "вдруг". Все прекрасно знали чем это может закончится рано или поздно. Теперь следственный комитет и прочие службы "возбудились".
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11k
кира 2 часа назад
Подобный случай был в Ленинградской области несколько лет назад. Мигранты изнасиловали и убили женщину 72 лет. История не получила огласки, но в 24 часа территорию оцепили, всех мигрантов независимо от участия в преступлении погрузили в автобусы и под охраной депортировали без права пересечения Российской границы.
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3k
Иван 2 часа назад
Постоят постоят и разойдутся.
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3k
Максим 2 часа назад
В свое врем с восхищением читал, как ОАЭ принимают рабочих, понимая, что найти низкоквалифицированную дешевую рабочую силу у себя нельзя. Они стали звать всех, обеспечивая жильем, но... но под строгим контролем и на охраняемой территории, откуда выйти можно только на работу. Приезжают же не отдыхать, верно? Приехали на работу вахтой. Поработал и домой, тратить деньги, кутить и чем там еще занимаются в подобных случаях. Но нет, мы толерантны и готовы предоставить не только рабочие места, но и гражданство и потом пожинаем подобные плоды.
Я не спорю, останавливать миграцию нельзя. Необходимо звать к себе учиться и работать, но отбирать, а не просто радушно принимать любого, вне зависимости от цели приезда.
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