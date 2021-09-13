Синьор Робинзон и Пятница. Как сложилась судьба соблазнительной африканки, покорившей сердца всех советских мужчин 70-х годов

Родилась Зеуди и выросла в столице Эфиопии Аддис-Абебе, в большой семье из семи детей. Выиграла в юности престижный титул «Мисс Эфиопия». Решила, что пора перебираться в большой мир больших возможностей. То есть, в Италию.

Благо, что образование Зеуди получила в оставшейся в Эфиопии еще с колониальных времен 1930-х итальянской школе. Благодаря чему итальянский язык знала великолепно.

И в начале 1970-х годов отправилась к дяде в Рим делать карьеру в Европе. Начала работать тут моделью, попала на ТВ и в кино. Первой работой Зеуди на итальянском телевидении стала реклама кофе. А уж потом понеслось!