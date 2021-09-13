Синьор Робинзон и Пятница. Как сложилась судьба соблазнительной африканки, покорившей сердца всех советских мужчин 70-х годов

Вы удивитесь, но эта красотка практически не изменилась внешне!
В 1979-м году в советский прокат вышла знаменитая итальянская комедия «Синьор Робинзон», что посмотрело более 50 млн наших кинозрителей.
Но советские любители кино восхищались не только уморительной игрой комика Паоло Вилладжио. Но и сыгравшей в ним в дуэте соблазнительной мулатки Зеуди Араии. Мужчины ходили на фильм по десятку раз, лишь бы увидеть снова темнокожую Зеуди...
Все наши мужчины тогда завидовали искренне синьору Робинзону и мечтали однажды оказаться на необитаемом острове с вот такой симпатичной стройняшкой!
Итак, кем же была эта прекрасная африканка, и как сложилась ее судьба?
Итак, героиня наша родом из Эфиопии, дочь губернатора одной из провинции государства, племянница посла этой страны в Италии 60-х годов. Имя ее в переводе с амхарского языка означает «Царская корона».
Родилась Зеуди и выросла в столице Эфиопии Аддис-Абебе, в большой семье из семи детей. Выиграла в юности престижный титул «Мисс Эфиопия». Решила, что пора перебираться в большой мир больших возможностей. То есть, в Италию.
Благо, что образование Зеуди получила в оставшейся в Эфиопии еще с колониальных времен 1930-х итальянской школе. Благодаря чему итальянский язык знала великолепно.
И в начале 1970-х годов отправилась к дяде в Рим делать карьеру в Европе. Начала работать тут моделью, попала на ТВ и в кино. Первой работой Зеуди на итальянском телевидении стала реклама кофе. А уж потом понеслось!
Необычная экзотическая внешность Зеуди быстро сделала ее звездой итальянского шоу-бизнеса той поры. Правда в кино роли режиссеры ей давали все же специфичные - чаще всего в комедиях "только для взрослых".
Снималась Зеуди и в мужским журналах. На радость всему сильному полу Италии той поры.
Такие смелые съемки, ясное дело, очень злили консервативную семью нашей героини. Мать и отец Зеуди не желали, чтоб их дочь появлялась в откровенных сценах. Как так можно: дочь губернатора и племянница посла в таком снимается! Но девушка оставалась непреклонной.
Кроме того, Зеуди прославилась в Италии еще и как певица - записала в 1973-е году целую 45-минутную пластинку собственных песен к кинофильмам.
Самой крупной ролью Зеуди, прославившей ее на полмира, стала роль туземной девушки Пятницы в том самом «Синьоре Робинзоне». Актриса мастерки сыграла аборигенку, что влюбляется по сюжету в потерпевшего кораблекрушение итальянского бизнесмена - нового Робинзона.
После «Синьора Робинзона» Зеуди продолжила сниматься в итальянском кино. Снялась еще в нескольких фильмах, впрочем, не принесших ей уже такого успеха. В 1983-м мечта советских мужчин вышла замуж за бывшего мужа Клаудии Кардинале, итальянского продюсера Франко Кристальди, которого не стало в 1992-м.
Зато Зеуди тогда получила в наследство весь бизнес покойного супруга. И продолжила его дело. А вот от карьеры киноактрисы как-то отошла - последний фильм с ней датируется аж 1987-м годом.
Новый супруг экзотической Зеуди - тоже итальянский деятель кино, Массимо Спано. Ему наша героиня в 1995-ом, на 45-м году своей жизни, подарила сына - своего первенца Микеланджело.
Сегодня уж 70-летняя актриса практически не изменилась. Все также прекрасна. Трудится сама продюсером, помогает юным дарованием найти свое место под киносолнцем.
Однако все мы отлично помним Зеуди Арайя, как ту самую темнокожую Пятницу, забавную и красивую подружку синьора Робинзона.
Журналисты отмечают: вокруг Зеуди всегда было много мужчин, искавших ее расположения. Но сама актриса никогда не была замечена ни в одной порочащей ее связи, не была замешана ни в одном скандале.
Источник:
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а еще у нее есть красивая и похожая на нее дочь, так что ждем "Леон киллер 2" и "6-й элемент" ...