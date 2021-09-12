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Просто гифки, разнообразные...
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Новости партнёров
После рабочего дня закрываются глухие жалюзи. Сотрудники по разным причинам остаются внутри (делают отчёт, принимают товар, ждут поставщиков и пр.) Через глухие жалюзи мягко говоря трудно что-то увидеть, если кто-то пришёл.
беговую дорожку надо.. Такую....