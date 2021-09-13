Бизяев регулярно занимается концептами LEGO — свою серию он назвал OLEG. В неё вошли, например, возможные адаптации «Деревни дураков» и «Клуба весёлых человечков». А проект с Бабой-ягой и избушкой на курьих ножках он выдвинул на рассмотрение в LEGO Ideas — и его идея набрала 10 тысяч голосов меньше чем за сутки.



