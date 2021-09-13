Художник из Санкт-Петербурга Артем Бизяев, который прославился благодаря концепту набора LEGO с Бабой-Ягой , порадовал пользователей сети новой забавной работой. Он показал, как мог бы выглядеть набор по мотивам передачи «Поля чудес».
Концепт набора LEGO по «Полю чудес» предложил Артём Бизяев, иллюстратор комиксов из Санкт-Петербурга. В виде моделей для конструктора он представил все основные элементы телепередачи: барабан, табло, зрительный зал, тройку игроков, их подарки ведущему и самого ведущего — Леонида Якубовича.
Бизяев регулярно занимается концептами LEGO — свою серию он назвал OLEG. В неё вошли, например, возможные адаптации «Деревни дураков» и «Клуба весёлых человечков». А проект с Бабой-ягой и избушкой на курьих ножках он выдвинул на рассмотрение в LEGO Ideas — и его идея набрала 10 тысяч голосов меньше чем за сутки.
Ниже вы можете увидеть авторские концепты LEGO, вдохновленные сказками.
Источник:
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