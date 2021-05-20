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Сказочные иллюстрации начала 20-го века от Йона Бауэра

Сказочные иллюстрации начала 20-го века от Йона Бауэра (41 фото)

Автор:
20 мая 2021 19:02
Сообщество : Искусство
Метки: детские книги   иллюстрации   йон бауэр   сказки   скандинавия   художник   
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Шведский художник и иллюстратор Йон Бауэр родился в городе Йёнчёпинг в 1882 году. В начале своей карьеры художник много путешествовал по Лапландии, Германии и Италии, и местная культура оказала большое влияние на его творчество. Картины и иллюстрации Бауэра выполнены в стиле романтического национализма; также на него повлияли итальянский Ренессанс и культура саамов, коренного народа Северной Европы.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: детские книги   иллюстрации   йон бауэр   сказки   скандинавия   художник   
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Corvus Corax Час назад
Идеи хорошие, исполнение... Иллюстратор - отличнай! Плюс. Адназначна. Картин не увидел.
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