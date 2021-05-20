Сказочные иллюстрации начала 20-го века от Йона Бауэра

Основные темы работ Бауэра — пейзажи и мифология, но он также писал портреты. Бауэр наиболее известен благодаря иллюстрациям к раннему изданию антологии шведского фольклора и сказок «Среди эльфов и троллей».

Большую часть работ Бауэра составляют акварели или гравюры в монохромных или приглушенных тонах; он также писал картины маслом и создавал фрески. Его иллюстрации и картины значительно расширили понимание и признание шведского фольклора, сказок и пейзажей.

В 1918 году, когда Бауэру было 36 лет, он вместе с женой Эстер и сыном Бенгтом утонул на озере Веттерн на юге Швеции в результате кораблекрушения. Эта подборка сказочных иллюстраций – лишь часть работ, написанных Йоном Бауэром в 1900-1910 годах.