Сказочные иллюстрации начала 20-го века от Йона Бауэра

Шведский художник и иллюстратор Йон Бауэр родился в городе Йёнчёпинг в 1882 году. В начале своей карьеры художник много путешествовал по Лапландии, Германии и Италии, и местная культура оказала большое влияние на его творчество. Картины и иллюстрации Бауэра выполнены в стиле романтического национализма; также на него повлияли итальянский Ренессанс и культура саамов, коренного народа Северной Европы.
Основные темы работ Бауэра — пейзажи и мифология, но он также писал портреты. Бауэр наиболее известен благодаря иллюстрациям к раннему изданию антологии шведского фольклора и сказок «Среди эльфов и троллей».
Большую часть работ Бауэра составляют акварели или гравюры в монохромных или приглушенных тонах; он также писал картины маслом и создавал фрески. Его иллюстрации и картины значительно расширили понимание и признание шведского фольклора, сказок и пейзажей.
В 1918 году, когда Бауэру было 36 лет, он вместе с женой Эстер и сыном Бенгтом утонул на озере Веттерн на юге Швеции в результате кораблекрушения. Эта подборка сказочных иллюстраций – лишь часть работ, написанных Йоном Бауэром в 1900-1910 годах.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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