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Время Ивлеевых. На дне

Время Ивлеевых. На дне (1 фото)

Автор:
12 сентября 2021 16:27
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: единая россия   ивлеева   общество   собчак   
1948
1

Тут народ удивился: мол, чего это Настя Ивлеева такая… ну, не умная, в общем. Мягко скажем. Вообще почему она такая – никакая. Это после того, как Ивлеева дала насколько долгое, настолько и пустое интервью Ксении Собчак.

Тут народ удивился: мол, чего это Настя Ивлеева такая… ну, не умная, в общем. Мягко скажем. Вообще почему она такая – никакая. Это после того, как Ивлеева дала насколько долгое, настолько и пустое интервью Ксении Собчак.

Ксения Анатольевна, к слову, мастер красоваться на фоне других. Помните, как она к себе скопинского маньяка пригласила? И одежду в тон обоев подобрала. Сидит, рисуется. Не сработало. Ведь часто выходит наоборот: Ксения Анатольевна опускается на дно вслед за дном.

А вот Ивлеевой чего удивляться? Это как стоять и охать, ахать: зима, снег идёт. Настя совершенно в духе своего времени, от и до, что называется.

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Вот она «блистает» отсутствием знаний. Не имеет базовых школьных понятий, кто «Отцы и дети», к примеру, написал. Вот она рассказывает, чем ее бывший муж был хороший – дарил подарки и возил в путешествия. Красавец! А вот Ивлеева размышляет о матери, на которую ей, в общем-то…

Ну, разве это не идеальный портрет современного человека? Того человека, кто есть плоть от плоти этого времени, зацикленного на деньгах и успехе любой ценой?

Это мир пустой и мир бесчувственный. Настолько гадостный, что жить в нем можно, только отключив все моральное, отстранившись ото всего. Как «Посторонний» Альбера Камю. Только тот не монетизировал свою каличность. Сейчас же время пустышек. Сила Ивлеевой – в ее образцовой посредственности.

Понимаете, в чем фокус. Однако не в Ивлеевой корень зла. Он в том, как функционирует эта система, это общество вокруг. Оно делает запрос на таких вот Ивлеевых. И доказательством того, что это правильно, становятся заработки, сумасшедшие заработки.

Если ты умный, то чего такой бедный? Слышали, знаем. Но трагедия в том, что умный и не может чего-то добиться. Посредственности захватили этот мирок, сделали его убогим и гнусным. И они тщательно оберегают его, не пропуская в него ни каплю мудрости, а, следовательно, блокируя перемены.

Что делать с этим? Ломать, шатать. Но кто даст? Ждать команды сверху тоже не стоит – их все устраивает. Ведь стадо, так им кажется, легче держать в подчинении. Они не понимают в своём высокомерии, что это дикое стадо рано или поздно затопчет их, а после кинется к обрыву.
И вот тогда мир перезагрузится. Может быть. Я надеюсь.

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Метки: единая россия   ивлеева   общество   собчак   
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158
Глазастый Пью 2 часа назад
Автор, вот честно. Непонятно, ругаешь ты эту тупую п*зду или пиаришь.
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1k
Moon24 4 минуты назад
Полное днище . А ведь есть умственно непоноценные которые считают подобное чуть ли не нормой . Это позор и даже слышать о таких как она неприятно
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18k
Robin Hood 22 минуты назад
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158
Глазастый Пью 39 минут назад
Все, что вам нужно знать об Ивлеевой.
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6k
dikijjim Час назад
зажралась,поехала бы в деревню в коровник поработать,и мир заплясал бы другими красками,а то постоянно омары,устрицы да черная икра с винишком утомляют и развивают жуткий депресняк,поработать ей надо и всё пройдет ,вкус и цвет вернутся.
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2k
ых Час назад
Любое упоминание в сети об этих персонах - это им пиар. Поэтому минус посту.
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7k
Позитив Час назад
что за суета, авто, ты первый день на этой планете?)
есть предложение - значит есть спрос на это!
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1k
-(0)_(0)- Час назад
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1k
-(0)_(0)- Час назад
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34k
Гёз Уленшпигель Час назад
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18
Nata Час назад
Эрнста выгнали.. Самое время навести на ТВ порядок повышвыривать всю эту гомосятину , всех этих тупых дур вроде Собчак , Бyзовой и всякий мусор..
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145
Ally 2 часа назад
я вот как раз на днях задалась вопросом: ведь всегда на Руси шуты да циркачи никогда не имели большой славы! над ними всегда смеялись, потешались, потом гнали взашей... Когда успело все перевернуться с ног на голову, что их возвели в ранг святых и настолько обожают, что готовы "целовать песок, по которому они ходили"???!!!
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158
Глазастый Пью Ally Час назад
Ну ты еще сравни великих артистов (шутов) и циркачей типа "Карандаша", Олега Попова, Юрия Никулина с это нечистью в зомбоящике - малаховых, ургантов, малышевых, собчачек, бузовых...
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33k
Опаньки 2 часа назад
это все надо было читать?
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1k
Гур 2 часа назад
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2k
Умница-красавица 2 часа назад
Настя туфли с копытами надела, чтобы соответствовать образу Ксении Анатольевны?
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