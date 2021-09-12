Время Ивлеевых. На дне

Тут народ удивился: мол, чего это Настя Ивлеева такая… ну, не умная, в общем. Мягко скажем. Вообще почему она такая – никакая. Это после того, как Ивлеева дала насколько долгое, настолько и пустое интервью Ксении Собчак.

Ксения Анатольевна, к слову, мастер красоваться на фоне других. Помните, как она к себе скопинского маньяка пригласила? И одежду в тон обоев подобрала. Сидит, рисуется. Не сработало. Ведь часто выходит наоборот: Ксения Анатольевна опускается на дно вслед за дном.



А вот Ивлеевой чего удивляться? Это как стоять и охать, ахать: зима, снег идёт. Настя совершенно в духе своего времени, от и до, что называется.

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Вот она «блистает» отсутствием знаний. Не имеет базовых школьных понятий, кто «Отцы и дети», к примеру, написал. Вот она рассказывает, чем ее бывший муж был хороший – дарил подарки и возил в путешествия. Красавец! А вот Ивлеева размышляет о матери, на которую ей, в общем-то…

Ну, разве это не идеальный портрет современного человека? Того человека, кто есть плоть от плоти этого времени, зацикленного на деньгах и успехе любой ценой?

Это мир пустой и мир бесчувственный. Настолько гадостный, что жить в нем можно, только отключив все моральное, отстранившись ото всего. Как «Посторонний» Альбера Камю. Только тот не монетизировал свою каличность. Сейчас же время пустышек. Сила Ивлеевой – в ее образцовой посредственности.

Понимаете, в чем фокус. Однако не в Ивлеевой корень зла. Он в том, как функционирует эта система, это общество вокруг. Оно делает запрос на таких вот Ивлеевых. И доказательством того, что это правильно, становятся заработки, сумасшедшие заработки.

Если ты умный, то чего такой бедный? Слышали, знаем. Но трагедия в том, что умный и не может чего-то добиться. Посредственности захватили этот мирок, сделали его убогим и гнусным. И они тщательно оберегают его, не пропуская в него ни каплю мудрости, а, следовательно, блокируя перемены.

Что делать с этим? Ломать, шатать. Но кто даст? Ждать команды сверху тоже не стоит – их все устраивает. Ведь стадо, так им кажется, легче держать в подчинении. Они не понимают в своём высокомерии, что это дикое стадо рано или поздно затопчет их, а после кинется к обрыву.

И вот тогда мир перезагрузится. Может быть. Я надеюсь.