FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 4787 постов • 780 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Жить в России 
Томские МЧСники спасли местного человека-паука

Томские МЧСники спасли местного человека-паука (1 фото + 2 видео)

Автор:
11 сентября 2021 12:18
Сообщество : Жить в России
Метки: видео   водосточная труба   мчс   томск   человек паук   
614
1
2
Этому городу нужен новый герой, решил житель Томска и отправился на подвиги, но что-то пошло не так и мужчина оказался в весьма непростой ситуации.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: видео   водосточная труба   мчс   томск   человек паук   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
6
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
6  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
−1
VasyaN 2 часа назад
человек-паук: пробуждение после запоя
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
468
Бвлад Брюховецкий Час назад
Что-то у них спасти своего шефа не удалось - человека нырка.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
813
Андрей Ы. Час назад
Обычно такие челопуки появляются, когда муж не вовремя приходит.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
31k
turyst 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Летучий Мыш 2 часа назад
Полчаса его уговаривали, пффф.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Личный город для американского миллиардера (4 фото) Личный город для американского миллиардера (4 фото) Тульского Пряника приняли в МЧС, чтобы научить детей правилам безопасности Тульского Пряника приняли в МЧС, чтобы научить детей правилам безопасности "Ну, разбился и разбился": рыбаки засняли падение частного самолета в Москву-реку "Ну, разбился и разбился": рыбаки засняли падение частного самолета в Москву-реку Пинал по лицу и таскал за волосы: мужчина избил спутницу в подъезде Пинал по лицу и таскал за волосы: мужчина избил спутницу в подъезде «Лечение травами»: девушек публично выпороли крапивой в Томске «Лечение травами»: девушек публично выпороли крапивой в Томске На Алтае женщина удерживала выпавшего из окна мужчину до приезда МЧС На Алтае женщина удерживала выпавшего из окна мужчину до приезда МЧС
Dixi_Mole

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

112892



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
25 случайных фактов для вашей копилки знаний
3
163
25 случайных фактов для вашей копилки знаний
"Выборы, выборы..": порция традиционного предвыборного юмора из России
3
118
"Выборы, выборы..": порция традиционного предвыборного юмора из России
Набирающие популярность в сообществах
Побеждаем простуду за 1 день
1
13
Побеждаем простуду за 1 день
Кино для полуночников ( продолжение), 3-й сезон
1
1
Кино для полуночников ( продолжение), 3-й сезон
«Почему нет?» Волочкова призналась в интиме с богачами за деньги (2 фото)
«Почему нет?» Волочкова призналась в интиме с богачами за деньги (2 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Первая женщина в жизни каждого советского мужчины
2
6

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#животные#кино#ynews#СССР#автомир#прикольные#шоу бизнес#фильм
#Юмор#история#прикол#люди#картинки#автомобили#город#аварии#авто аварии#полиция
#факты#подборка#Россия#новости#фотографии#дтп#комментарии#сша#природа#закон

На что жалуетесь?

Вернуться