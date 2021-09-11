Томские МЧСники спасли местного человека-паука

Вот только и в добрые руки МЧСников мужчина не хотел сдаваться, утверждая, что боится слезать. Что же его так напугало, осталось неизвестным. Почти полчаса потребовалось спасателям, чтобы уговорить его отцепится от трубы. Не тот нынче человек-паук пошел, не тот...

2021-09-11T12:18:11+03:00