Томские МЧСники спасли местного человека-паука

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Этому городу нужен новый герой, решил житель Томска и отправился на подвиги, но что-то пошло не так и мужчина оказался в весьма непростой ситуации.
Жильцов дома по улице Алтайская в три часа ночи 9 сентября разбудили вопли о помощи. Когда обеспокоенные соседи вышли на улицу, то их ожидал сюрприз. Между вторым и третьим этажом зацепившись за водосточную трубу, сидел мужчина в одних трусах и носках.
Самостоятельно спуститься у него не получалось, так как его нога застряла между трубой и стеной. Никто из местных тоже не мог помочь «скалолазу» выбраться из коварного плена. Пришлось вызвать спасателей.
Вот только и в добрые руки МЧСников мужчина не хотел сдаваться, утверждая, что боится слезать. Что же его так напугало, осталось неизвестным. Почти полчаса потребовалось спасателям, чтобы уговорить его отцепится от трубы.
Не тот нынче человек-паук пошел, не тот...
Не тот нынче человек-паук пошел, не тот...
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Метки: видео водосточная труба мчс томск человек паук
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