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Субботнее настроение уставшего грузовика

Субботнее настроение уставшего грузовика (1 фото + 1 видео)

Автор:
11 сентября 2021 09:51
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   авария   видео   грузовик   перегруз   работа   
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Работа, работа! Конца и краю не видно, а ведь порой так и хочется скинуть с себя груз проблем и беззаботно укатить куда глаза глядят.

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Метки: Юмор   авария   видео   грузовик   перегруз   работа   
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SilentBob 47 минут назад
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Жупел - Кипучая сера 6 минут назад
Самосвал - самосъеб!
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Sergei Ogarkov 39 минут назад
Сбрось балласт, чтобы продолжить движение!
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Vladimirs Orlovskis 46 минут назад
Freedom!!!
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2k
Sergiy Rambus Час назад
Он мой герой.
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5k
Борис Карабанов 2 часа назад
Это нечто!
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Dixi_Mole

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