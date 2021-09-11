Субботнее настроение уставшего грузовика

1378
1
1
Работа, работа! Конца и краю не видно, а ведь порой так и хочется скинуть с себя груз проблем и беззаботно укатить куда глаза глядят.
Вот и этот грузовик решил, что пора ему на заслуженный отдых. Скинул все лишнее, в том числе и незадачливого водителя, да налегке продолжил свой путь.
Пусть боянчик и древний, но актуальный.
Источник:
Ссылки по теме:
- «Сдохни, тварь»: сотрудница «Почты России» обматерила клиентку и швырнула в нее посылкой
- Царь склада, суетолог и другие убойные профессии: 20 супер-работников, которых следует нанять
- Это куча мала какая-то: в центре Тюмени произошло крупное ДТП
- Малыш выбежал во время матча на поле и угодил на видео
- Игорь, начинайте работать: убойные переписки с заказчиками, над которыми мы смеялись до слез
34
Понравилось34
Новости партнёров