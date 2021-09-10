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Фотографии с богатым историческим прошлым со всего мира

Фотографии с богатым историческим прошлым со всего мира (19 фото)

Автор:
10 сентября 2021 22:08
Метки: Россия   СССР   заграница   интересно   история   люди   прошлое   фотографии   
618
19
Предлагаем вам ознакомиться с подборкой интересных фотографий.
В подписи к фото бывают ошибки, иногда курьёзные, прошу вас не быть столь серьёзными, фотографии уже были подписаны но от этого они не перестают быть интересными!
Сайт развлекательный, улыбайтесь чаще, ищите ошибки, будем смеяться вместе :)
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Источник:

Еще крутые истории!
Метки: Россия   СССР   заграница   интересно   история   люди   прошлое   фотографии   
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7  комментариев
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11k
Bill 6 часов назад
С "человеком будущего" почти угадали. С бородой. На груди пояс смертника. Своей башкой не управляет. В шароварах.
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31k
turyst 3 часа назад
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1k
ah3007 5 часов назад
Вернее "Котик и Ленин"
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17k
babuby 6 часов назад
То Задержание за отсутствие маски, то Суд работает на открытом воздухе для предотвращения пандемии. На первой чувака повязали за то что был без маски, зато на второй ВСЕ без масок! Показательно!
Это как Парад Победы. Там тоже основная масса народа без масок была, и ничего, транслировали на всю страну!
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15k
Corvus Corax 6 часов назад
18. А где Эль Койот и Исидора Коварубио Де Лос-Льянос?
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940
Stranger2018 6 часов назад
На Киркорова похож:

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