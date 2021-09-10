Освобожденные крестьяне

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В 1861 году император Александр II отменил крепостное право. Крестьянин стал «свободным сельским обывателем». В этой выставке собраны портреты и быт крестьянской жизни с 1860-х по начало XX века.
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1.
Крестьянка у ткацкого станка. 1900-е. Автор: Александр Грюнблат. Костромская губерния, Кинешемский уезд.
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3.
Крестьянская изба в Колпине. 1860-е. Неизвестный автор. Санкт-Петербургская губерния, слобода Колпино.
6.
Голодный год в Нижегородской губернии. Раздача продовольственного хлеба в ссуду крестьянам. 1891–1892 годы. Автор: Максим Дмитриев. Нижегородская губерния, село Княгинино.
8.
Ложкарное производство. 1897 год. Автор: Максим Дмитриев. Нижегородская губерния, Семеновский уезд, деревня Деяново.
11.
Семья крестьянина Ефима Мичурина в избе. 1900-е. Неизвестный автор. Владимирская губерния, Муромский уезд, деревня Анциферово.
18.
Крестьяне села Моховое после воскресной молитвы. 8 июля 1902 года. Неизвестный автор. Тульская губерния
20.
Крестьяне стоя, сидя или лежа расположились на отдых возле деревянного строения. Июль 1903 года. Фотоателье «К. Е. фон Ган и К°». Нижегородская губерния.
26.
Лев Толстой с крестьянскими детьми в Троицын день. 17 мая 1909 года. Автор: Томас Тапсель. Тульская губерния, Крапивенский уезд, деревня Ясная Поляна.
28.
Мужчина правит косу горбушу. 1910 год. Неизвестный автор. Архангельская губерния, Онежский уезд, село Порог.
29.
Муромский историко-художественный музей
Крестьянин из села Карачарово с сыном. 1910 год. Неизвестный автор. Владимирская губерния, Муромский уезд, село Карачарово.
Крестьянин из села Карачарово с сыном. 1910 год. Неизвестный автор. Владимирская губерния, Муромский уезд, село Карачарово.
35.
Ручное ткачество, размотка пряжи и столярная работа крестьян. 1911 год. Неизвестный автор. Рязанская губерния, Егорьевский уезд, деревня Васильково.
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