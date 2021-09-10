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Освобожденные крестьяне

Освобожденные крестьяне (39 фото)

Автор:
10 сентября 2021 21:32
Метки: Крестьяне   история   российская империя   фотографии   
535
39
В 1861 году император Александр II отменил крепостное право. Крестьянин стал «свободным сельским обывателем». В этой выставке собраны портреты и быт крестьянской жизни с 1860-х по начало XX века.
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Метки: Крестьяне   история   российская империя   фотографии   
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Ruk 3 часа назад
у половины нет обуви
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