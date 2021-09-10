Сотрудники ДПС устроили сонный час на посту и попали под проверку

В Липецке сотрудники ДПС решили вздремнуть во время смены, но подлый прохожий не только заснял их на камеру, но и посмел прервать сладкий сон стражей правопорядка.





Очевидец с активной гражданской позицией постучал по стеклу служебной "Лады" и попросил автоинспекторов предъявить документы и жетон. Судя по видео, спросонья автоинспекторы приняли мужчину с камерой за коллегу из органов правопорядка и разговаривали с ним "по уставу", охотно назвав имена и фамилии и предъявив свои жетоны.