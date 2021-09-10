Сотрудники ДПС устроили сонный час на посту и попали под проверку

Смертельно утомленных работой автоинспекторов могут уволить. Но в этом есть и плюсы - спать можно будет сколько угодно.
В Липецке сотрудники ДПС решили вздремнуть во время смены, но подлый прохожий не только заснял их на камеру, но и посмел прервать сладкий сон стражей правопорядка.
Очевидец с активной гражданской позицией постучал по стеклу служебной "Лады" и попросил автоинспекторов предъявить документы и жетон. Судя по видео, спросонья автоинспекторы приняли мужчину с камерой за коллегу из органов правопорядка и разговаривали с ним "по уставу", охотно назвав имена и фамилии и предъявив свои жетоны.
"У вас здесь сонный пункт?" - поинтересовался местный житель. "Никак нет", - ответил сонный сотрудник ДПС
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После публикации видео в соцсетях в УМВД по городу Липецку сообщили, что по "данному факту проводится служебная проверка, устанавливаются все обстоятельства", по результатам которой там дадут оценку работе запечатленных на камеру сотрудников дорожно-патрульной службы. Хоть выспятся во время проверки...
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Ну спят себе и спят - никому не мешают, экстренных вызовов нет, улица пустая. Может они с ночной смены. Проснулись бы с хорошим настроением.
Тюрьма. В камеру заводят старенького дедушку.
Его обступают блатные.
- Ну чё дед, за что посадили?
- За подляны, подлянщик я.
- Да ладно, ну покаж..
- Нет,вы потом меня убьёте.
- Да ладно, дед, покажи.
- Ну ладно.
Дед берёт веник,макает его в парашу,стучит в окошко. В окно заглядывает надзиратель.Дед мгновенно втирает веник ему в лицо. Окошко закрывается. Все в камере хохочут. Через минуту в коридоре слышен топот. Открывается дверь на пороге толпа здоровенных надзирателей с засученными рукавами. Осмотрели камеру взглядом.
- А ну ка, дед, отойди в сторонку, сейчас этих [мат] будем.
время не зафиксировано, нарушения нет
Кто знает причину, по которой они отдыхали сидя, не снимая снаряжения (спали)? Может она очень даже уважительная. Уже доснимал бы тогда до конца.
Дяди спят и тети...
Все вокруг спать должны,
Но не на работе!" (с)