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Сотрудники ДПС устроили сонный час на посту и попали под проверку

Сотрудники ДПС устроили сонный час на посту и попали под проверку (1 фото + 1 видео)

Автор:
10 сентября 2021 15:32
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Дежурство   видео   дпс   курьез   липецк   проверка   сон   
1876
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Смертельно утомленных работой автоинспекторов могут уволить. Но в этом есть и плюсы - спать можно будет сколько угодно.

В Липецке сотрудники ДПС решили вздремнуть во время смены, но подлый прохожий не только заснял их на камеру, но и посмел прервать сладкий сон стражей правопорядка.


Очевидец с активной гражданской позицией постучал по стеклу служебной "Лады" и попросил автоинспекторов предъявить документы и жетон. Судя по видео, спросонья автоинспекторы приняли мужчину с камерой за коллегу из органов правопорядка и разговаривали с ним "по уставу", охотно назвав имена и фамилии и предъявив свои жетоны.

После публикации видео в соцсетях в УМВД по городу Липецку сообщили, что по "данному факту проводится служебная проверка, устанавливаются все обстоятельства", по результатам которой там дадут оценку работе запечатленных на камеру сотрудников дорожно-патрульной службы. Хоть выспятся во время проверки...

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Метки: Дежурство   видео   дпс   курьез   липецк   проверка   сон   
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23  комментария
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13k
Роберт Шекли 2 часа назад
И чего пешик до*бался?
Ну спят себе и спят - никому не мешают, экстренных вызовов нет, улица пустая. Может они с ночной смены. Проснулись бы с хорошим настроением.
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357
konstantinkaz2016 7 минут назад
Пешеход подлянщик какой то, как в анекдоте
Тюрьма. В камеру заводят старенького дедушку.
Его обступают блатные.
- Ну чё дед, за что посадили?
- За подляны, подлянщик я.
- Да ладно, ну покаж..
- Нет,вы потом меня убьёте.
- Да ладно, дед, покажи.
- Ну ладно.
Дед берёт веник,макает его в парашу,стучит в окошко. В окно заглядывает надзиратель.Дед мгновенно втирает веник ему в лицо. Окошко закрывается. Все в камере хохочут. Через минуту в коридоре слышен топот. Открывается дверь на пороге толпа здоровенных надзирателей с засученными рукавами. Осмотрели камеру взглядом.
- А ну ка, дед, отойди в сторонку, сейчас этих [мат] будем.
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14k
vikklu 36 минут назад
Либо они лохи конченные, либо постанова. Но, судя по харям, вроде как не совсем лохи.
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430
mironc 43 минуты назад
не пойму, если в обеденный перерыв и не на посту, в чем проблема?
время не зафиксировано, нарушения нет
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5k
молотый Либентроп 50 минут назад
А пешик-то крыса и провокатор.
Кто знает причину, по которой они отдыхали сидя, не снимая снаряжения (спали)? Может она очень даже уважительная. Уже доснимал бы тогда до конца.
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10k
Lynx 52 минуты назад
Ряха!
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7k
кот базилий 59 минут назад
Это они спросоня не сообразили кто их опрашивает, в кусты бы затащили и от..дохали влив бутылку водки.
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7k
КОСТЯН Час назад
Забыл еще спросить: Алкоголь когда в последний раз употребляли??? Пойдемте присядем в мою машинку
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53
gaz10 2 часа назад
Да ликвидировать вообще эти патрули по сбору денег. Один хрен толку ноль
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229
Сигизмунд Лазаревич 2 часа назад
увольнять вместе с комбатом
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0
Виталий Васильев Сигизмунд Лазаревич 44 минуты назад
с вомбатом б...ть
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24k
Батончик с маком 2 часа назад
Да они вмазанные зависают. Походу штрафы герычем берут.
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1k
fraxinus 2 часа назад
Полицейский (или любого сорта охранник) спит на работе? Такое никогда нигде в мире не бывает!
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16k
Serg2001 2 часа назад
" Спят медведи и слоны,
Дяди спят и тети...
Все вокруг спать должны,
Но не на работе!" (с)
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932
GoInDown 2 часа назад
Солдат спит, служба идет.
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458
Mowgley 2 часа назад
Легли бы лучше поперек проезжей части, и никаких вопросов бы не было - лежачие полицейские, все норм
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6k
Николай 2 часа назад
Сытому в тепле без надзора херли не спать, ведь их служба и опасна и трудна...
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1k
Moon24 2 часа назад
Вот скоты . Перетрудились ? На завод , на стройку , на склад на суточну смену . Там и поссать будет некогда
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