Женщина устроила истерику в автомобиле таксиста

Пранки, роллы и ноготочки: что чаще всего разыгрывают в интернетах (1 фото + 1 видео)

"Ты недоношенный, и ты сдохнешь": в Новосибирке пьяная пассажирка избила слабослышащего водителя

"Вези меня в Югорск, петух!": В ХМАО пассажирка такси подралась с водителем

"У меня вся жизнь плохая!": в Питере таксист устроил истерику из-за низкой стоимости поездки

Барнаульский таксист выжил благодаря второму подбородку после того, как неизвестные перерезали...

В Томске водитель маршрутки не выдержал провокаций пассажира и выдал ему порцию тумаков