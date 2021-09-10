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Женщина устроила истерику в автомобиле таксиста

Женщина устроила истерику в автомобиле таксиста (1 фото + 3 видео)

Автор:
10 сентября 2021 14:58
Метки: 360подмосковье   видео   инцидент   конфликт   пассажир   такси   таксист   
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В сети появился очередной случай конфликта пассажирки и таксиста. На этот раз в Саратовской области. Момент нападения женщины на водителя и её истерика попали на видео.
Все началось с того, что водитель не доехал до подъезда. По его словам, там просто не было места. Пассажирка скандалила, долго кому-то звонила и рыдала в трубку. Свидетелями шоу стали прохожие, знакомые женщины и сотрудники полиции.
В паблике «Типичный Балаково!» в социальной сети «ВКонтакте» опубликовали подробности произошедшего:

"Инцидент произошел 07.09.21. Женщина вызвала такси, по приезду её не устроило, что таксист встал у соседнего подъезда, так как ближе места не было. Начала скандалить и таксист(в спокойном тоне) отказался её везти, после чего началась истерика со стороны пассажирки. Также на видео будет слышно, как она говорит, что у неё травма позвоночника. НО! С такой травмой люди не скачут и не кидаются на других как ненормальные. Весь этот "концерт" продолжался около часа, всё это время женщина отказывалась выходить из машины, продолжала оскорблять и проклинать водителя. По приезду полиции также отказывалась выходить из машины, истерика не прекращалась. В итоге её кое-как уговорили выйти её знакомые. В общем всё видно на видео. "

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Метки: 360подмосковье   видео   инцидент   конфликт   пассажир   такси   таксист   
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13k
Объект реальности Час назад
тете в клинику надо.
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2k
Sergius SPb 8 минут назад
Кстати,сколько такой концерт стоит? 300-500 рублей?
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2k
Sergius SPb 9 минут назад
Разбудите когда начнут ставить клетки безопасности...
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9k
Schandmaul 11 минут назад
мужика её жалко,скорее всего у неё загоны регулярны.. мы поржали и забыли, а ему с ней жить дальше
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455
Mowgley Полчаса назад
Кресло-катапульта очень помогло бы в таких случаях
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11k
Bonchyk 49 минут назад
ПМС
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47k
Albert GER 49 минут назад

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35k
Лесли 🥰 54 минуты назад
А я говорю, разрешите уже в таких случаях пиз*дить неадекватов!)))
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5k
Станислав Час назад
Я боюсь представить сколько таких случаев не придается огласке и что творилось, когда камер вообще не было. Таксист очень рискованая профессия ))
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7k
КОСТЯН Час назад
Сейчас что в такси одни шизофреники ездят? Чуть ли не каждый день новый пост, вчера прокурор, косоглазый сверхчеловек, сегодня ведьма пиз*да,нутая
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11k
ЕвгенийДончак Час назад
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637
Ольга Час назад
бабу ПМСом накрыло, прямо по-жесткому. и убить, и поплакать - все сразу хочется. у меня такое бывает, но научилась ловить момент и следить за собой, понимать, когда не просто разозлилась, а накрывает. эта не научилась
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1k
sedoisever Час назад
Вот зря, что не поступило заявлений.
Таких идиоток нужно по хулиганке сажать на 15 суток.
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