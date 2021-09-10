Женщина устроила истерику в автомобиле таксиста

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В сети появился очередной случай конфликта пассажирки и таксиста. На этот раз в Саратовской области. Момент нападения женщины на водителя и её истерика попали на видео.
Все началось с того, что водитель не доехал до подъезда. По его словам, там просто не было места. Пассажирка скандалила, долго кому-то звонила и рыдала в трубку. Свидетелями шоу стали прохожие, знакомые женщины и сотрудники полиции.
В паблике «Типичный Балаково!» в социальной сети «ВКонтакте» опубликовали подробности произошедшего:
"Инцидент произошел 07.09.21. Женщина вызвала такси, по приезду её не устроило, что таксист встал у соседнего подъезда, так как ближе места не было. Начала скандалить и таксист(в спокойном тоне) отказался её везти, после чего началась истерика со стороны пассажирки. Также на видео будет слышно, как она говорит, что у неё травма позвоночника. НО! С такой травмой люди не скачут и не кидаются на других как ненормальные. Весь этот "концерт" продолжался около часа, всё это время женщина отказывалась выходить из машины, продолжала оскорблять и проклинать водителя. По приезду полиции также отказывалась выходить из машины, истерика не прекращалась. В итоге её кое-как уговорили выйти её знакомые. В общем всё видно на видео. "
"Инцидент произошел 07.09.21. Женщина вызвала такси, по приезду её не устроило, что таксист встал у соседнего подъезда, так как ближе места не было. Начала скандалить и таксист(в спокойном тоне) отказался её везти, после чего началась истерика со стороны пассажирки. Также на видео будет слышно, как она говорит, что у неё травма позвоночника. НО! С такой травмой люди не скачут и не кидаются на других как ненормальные. Весь этот "концерт" продолжался около часа, всё это время женщина отказывалась выходить из машины, продолжала оскорблять и проклинать водителя. По приезду полиции также отказывалась выходить из машины, истерика не прекращалась. В итоге её кое-как уговорили выйти её знакомые. В общем всё видно на видео. "
Полное видео в двух частях, снятое таксистом. Присутствует ненормативная лексика
Продолжение
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