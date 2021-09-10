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Богатый "урожай" из копилки

Богатый "урожай" из копилки (1 фото + 1 видео)

Автор:
10 сентября 2021 09:08
Метки: видео   деньги   интересно   копилка   неожиданно   
305
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Сформировать привычку у ребенка не тратить все полученные деньги сразу довольно просто. Нужно подарить ему красивую копилку! Накопление превратится в приключение с приятным финалом.
Копилки, пришло ваше время!

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Метки: видео   деньги   интересно   копилка   неожиданно   
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4  комментария
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65
Шурман 2 часа назад
Для дебилов пробки снизу есть , у меня сын недавно задался целью подсчитать , ну насчитал примерно 240 евро :) говорит ну вот я теперь могу вам оплатить за игру :) аферист растет , знает что мама с папой не возьмут и купят :)
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Мистер Фикс 2 часа назад
Что за деревня заколовки лепит? "Из" копилки!!!
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