Богатый "урожай" из копилки

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Сформировать привычку у ребенка не тратить все полученные деньги сразу довольно просто. Нужно подарить ему красивую копилку! Накопление превратится в приключение с приятным финалом.
Копилки, пришло ваше время!
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Метки: видео деньги интересно копилка неожиданно
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