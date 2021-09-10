40 старых фотографий, от которых бросает в дрожь

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Название сообщество «Жуткие старые фото» говорит само за себя: в этом укромном уголке интернета пользователи делятся старыми снимками, от которых становится не по себе – будь то примитивные детские костюмы или портреты викторианской эпохи.
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2. Ответ на вопрос, почему популяция американских бизонов за 50 лет снизилась с 30 миллионов до трехсот (на фото гора из черепов бизонов)
4. Письмо пациентки с шизофренией Эмми Хаук мужу. Оно состоит из слов «Herzensschatzi Komm» (Дорогой, пожалуйста, приходи) и «Komm Komm Komm» (Приходи, приходи, приходи), написанных снова и снова
15. Пьяный мужчина в цилиндре и фраке обнимается с фонарем, Лондон, 1934 год. Фото Билла Брэндта
18. Человеческие зубы, найденные замурованными в стене здания, где работал дантист в начале 20-го века
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