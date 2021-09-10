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10 сентября 2021 00:05
Подборка интересных фотографий из нашего недалекого прошлого.
2.
Одри Хепбёрн на своей кухне, 1950-е
3.
Будущий Пaпа Pимский Франциск в мeтро, Apгентина, 2008 год
4.
Мисс Югославия - на фоне МИГ-21Ф, 1968 год
5.
Президент Кеннеди с сыном на заднем дворе Белого дома. 1963 год
7.
Российская актриса Эвелина Бледанс, 2005 год
8.
Молодой Марк Цукерберг, 2004 год
9.
Грейс Келли, 1995 г. Американская модель, актриса и дочь миллионера Джона Брэндона Келли
10.
Сати Казанова, 2005 год
11.
Постановщик боев Юэнь Ву Пин с актерами "Матрицы"
12.
Последствия урагана в Москве в 1998 году
14.
Встреча ребёнка представителя Ку-Клукс-Клана и чёрного патрульного, 1992 год
15.
Мальчик в игровых автоматах. 1992 год, Санкт-Петербург
16.
Ели, развешанные над дорогой для маскировки. Район Raate возле города Suomussalmi, Финляндия, 10 км от советской границы, 27 июня 1941 года
17.
19-22 августа 1991 года. Период ГКЧП
18.
Альберт Эйнштейн на открытии всемирной ярмарки. Нью-Йорк,1939 год
19.
Праздник мусора в Москве, 1999 год
20.
Юрий Алексеевич Гагарин во время визита в Японию, 1962 год
21.
Молодая пара показывает своих детей родственникам, находящимся по другую сторону Берлинской стены, 1961 год
23.
Мужчина племени Мундари охраняет свое стадо с помощью автомата Калашникова, Южный Судан, 2016 год
24.
В 1995 году в Японии произошло одно из сильнейших землетрясений в истории, город Кобе
25.
Левую руку статуи Свободы собирают в Париже, 1882 год
26.
Девушки на роликах предлагают табачную продукцию фирмы «Pall Mall». Россия, Москва, 1998 год
27.
Солдаты проверяют мускулы культуристки Юлии Стефанович после того, как она выиграла Кубок России по бодибилдингу в Москве, 11 июня 1995 года
28.
Уолт Дисней во время открытия первого тематического парка Диснейленд,17 июля 1955 год
29.
Джанис Дикинсон с гепардом, 1983 год
30.
Папа Иоанн Павел II, 1950-е
31.
Посетители автопавильона. Февраль 1992 года
32.
Элвис Пресли даёт автограф своим фанатам, 1963 год
33.
На кухне. Москва, 1973 год
34.
Продавщица винограда. Узбекская ССР. 1969 год
35.
Победный парад в Выборге (фин. Вийпури) после взятия города финскими солдатами в 1941 году
36.
Жан Яни, Мисс Июль 1957 жарнала Playboy
37.
Продажа морса из бочек, 1990 год
38.
Жерар Депардье и Пьер Ришар , 70-е годы
39.
Кастро, Гагарин и Че - крутые мужики прошлого века
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