Мазь Вишневского – народное средство и его создатель

Наверное, нет ни одного человека, родившегося в СССР, который хотя бы раз в жизни не пользовался мазью Вишневского. До сих пор помню тот жуткий и стойкий запах, который она издавала. Немудрено ведь основой этой чудо-мази был березовый деготь и ксероформ (соединение висмута), в качестве дополнительного компонента использовалось касторовое масло. Люди шутили, что только один запах убивает любую заразу напрочь.
Александр Васильевич Вишневский родился 23 августа (4 сентября) 1874 года в семье штабс-капитана пехотного полка и дочери военного священника в дагестанском ауле Чир-Юрт (сегодня — село Нижний Чирюрт Кизилюртовского района Дагестана). После окончания Астраханской гимназии поступает на медицинский факультет Казанского университета. И на долгие годы судьба связала его с этим городом, ставшим родным.
Студенческие годы Вишневского были тяжелыми. Правление университета даже освободило молодого человека от оплаты учебы «из-за крайней бедности». Тем не менее, в 1899 году Вишневский получает диплом лекаря с отличием. Из него получился отличный хирург. И не только. В годы Гражданской войны он борется с болезнями, в том числе с эпидемией сыпного тифа, которая охватила Казань. И именно по инициативе Вишневского на медицинском факультете Казанского университета начали читать специальный курс инфекционных болезней. Когда город захватили, а потом оставили белые, из Казани уехала практически вся профессура университета и обосновалась в Томске (потом это переросло в открытие знаменитого Новосибирского Академгородка). Вишневский остался. «Я не могу бросить своих больных!» — заявил он. И вообще, во многих воспоминаниях современников рефреном звучит его знаменитая фраза: «Больного надо лечить только так, как лечил бы себя».
Работал старшим врачом первой советской больницы Казани, возглавлял областную больницу Татарской АССР. С 1926 год заведовал факультетской хирургической клиникой Казанского университета. Причем в совершенно новой сфере деятельности — административной — проявил себя блестящим организатором. Его деятельность достигла наивысшего расцвета в 1923 — 1934 годах. В это время Вишневский опубликовал около 40 научных работ. А всего их было больше сотни. По сути классик мировой медицины, если это слово можно применить к врачам. Одна из его разработок была та самая знаменитая мазь.
Тогда ещё не было антибиотиков, и практически не было антисептиков. Эти средства нужны для борьбы с инфекцией в ране, и из-за отсутствия необходимых лекарств ранения приводили к тяжелым осложнениям, а иногда и к сепсису, и тогда исход был фатален. Не существовало и средств, стимулирующих регенерацию — процесс заживления ран.
А главной фигурой в медицине был врач, он же часто и придумывал новые лекарства. Их обычно изготавливали прямо в аптеках. Сегодня аптек с производственным отделом почти не осталось, а в начале ХХ века производство лекарств — мазей, порошков, настоек, растворов и т. д. — и было аптекой. Готовых лекарственных форм было мало. Врачи обычно ничего не получали за изобретенные ими препараты, на этом зарабатывали аптекари. И это был маленький бизнес, а не глобальный, как в современной фармацевтике, когда условия игры на рынке лекарств диктуют крупные концерны.
Да и люди тогда преимущественно работали не в офисах, а на заводах и фабриках или в сельском хозяйстве. Открытые переломы, рваные раны, глубокие порезы были обычным делом. И дети играли не в компьютерные игры, а в подвижные, которые гораздо травматичнее, чем забавы с гаджетами. Так что мазь Вишневского оказалась очень востребованной. Ей отдавали предпочтение потому, что она реально помогала.
Но самую серьезную помощь она оказала в Великую Отечественную. Медики называют войну травматической эпидемией. А травмы, получаемые при этом, «грязными» — инфицированными бактериями. Для лечения ранений применялась именно мазь Вишневского, потому что первые антибиотики появились только в конце войны.
И надо сказать, что советская военная медицина в годы войны работала суперэффективно. В строй возвращались 70% раненых. Это очень высокий показатель, свидетельствующий о качестве работы медиков. Теперь лечили и оперировали раненных уже два хирурга Вишневских — сам изобретатель мази Александр Васильевич и его сын Александр Александрович. Последний лично прооперировал тысячи человек, он был главным хирургом Волховского и Карельского фронтов. А потом стал даже главным хирургом Министерства обороны СССР.
Хотя Вишневского мы в основном знаем как создателя чудодейственной и вонючей мази, он также основал целую школу в военной хирургии. Одним из его принципов был новый подход к обезболиванию: медик считал, что на войне не нужно тратить бесценное время и силы нескольких специалистов на общий наркоз, поэтому анестезия должна быть местной. Правда, в начале XX века местную анестезию проводили двумя десятками разных способов, и у всех были свои минусы (например, повреждение окружающих тканей, когда вещество вводится с инъекцией), поэтому намного большим успехом пользовалась общая анестезия.
Вишневский же ввел метод новокаиновой блокады, при котором теплый раствор новокаина омывал поврежденную ткань и воздействовал прямо на нерв, чтобы блокировать его и спасти человека от боли (сын медика назовет это метод «новокаиновыми ваннами»). Другие нововведения Вишневского касались лечения ран. Если раньше рану зашивали не полностью, время от времени удаляли гной, часто меняли повязки, то этот хирург предложил вырезать пораженные ткани, чтобы не дать гною образоваться, а инфекции — проникнуть в кровь и вызвать заражение.
Новые методы обезболивания и лечения ран, предложенные Вишневским, сыграли огромную роль во время войны, спасли тысячи советских воинов. Метод обезболивания по Вишневскому стал одним из ведущих в операционной деятельности советских хирургов и принёс автору широкую известность. Доступный рядовым хирургам, метод способствовал проникновению хирургии в обычные лечебные учреждения до сельской районной больницы включительно. А мазь Вишневского или по научному масляно-бальзамическая повязка, применялась с успехом для лечения ран в военный период. Кстати изначально эта мазь не была такой вонючей. Сначала туда добавлялся перуанский бальзам, но привозить тропический ингредиент из-за океана было не слишком дешево, поэтому его заменили на березовый деготь. И оказалось что родимый отечественный деготь хоть и вонюч, но зато гораздо целебнее заморских бальзамов.
Вишневский прожил долгую и богатую событиями жизнь. Умер в Москве в 1948 году. Его дело продолжили сын и внук.
Мазь Вишневского конечно устарела. Выявились и ее побочные эффекты. Но все они возникают при длительном применении препарата - зуд кожи, высыпания, крапивница, отечность тканей. Противопоказано применение мази Вишневского на открытых участках тела в весенне-летний период. Наука не стоит на месте: сегодня есть лекарства не менее эффективные и более удобные для применения. Но стоят они многократно дороже, и у них нет и никогда не будет такой долгой, богатой и героической истории, как у мази Вишневского.
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Все не так. Изначально применялся перуанский бальзам - сам по себе. Но - дорого, сложности с доставкой, зависимость от поставок. Вишневский фактически на отечественных материалах в 1927г. сделал линимент с аналогичными свойствами, очень дешево, источник неисчерпаем. Сотни тысяч солдат были спасены благодаря его линименту. Когда на кону здоровье и жизнь - запах вторичен. Если кто сталкивался с АСД - знают. Тут мазь Вишневского изысканным парфюмом покажется.
Бальзам по Вишневскому - просто аромат по сравнению со многими амбре.
Не раз выручал в детстве и бурной юности.
Однозначно, плюс.