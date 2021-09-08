Мазь Вишневского – народное средство и его создатель

Работал старшим врачом первой советской больницы Казани, возглавлял областную больницу Татарской АССР. С 1926 год заведовал факультетской хирургической клиникой Казанского университета. Причем в совершенно новой сфере деятельности — административной — проявил себя блестящим организатором. Его деятельность достигла наивысшего расцвета в 1923 — 1934 годах. В это время Вишневский опубликовал около 40 научных работ. А всего их было больше сотни. По сути классик мировой медицины, если это слово можно применить к врачам. Одна из его разработок была та самая знаменитая мазь.

Тогда ещё не было антибиотиков, и практически не было антисептиков. Эти средства нужны для борьбы с инфекцией в ране, и из-за отсутствия необходимых лекарств ранения приводили к тяжелым осложнениям, а иногда и к сепсису, и тогда исход был фатален. Не существовало и средств, стимулирующих регенерацию — процесс заживления ран.

А главной фигурой в медицине был врач, он же часто и придумывал новые лекарства. Их обычно изготавливали прямо в аптеках. Сегодня аптек с производственным отделом почти не осталось, а в начале ХХ века производство лекарств — мазей, порошков, настоек, растворов и т. д. — и было аптекой. Готовых лекарственных форм было мало. Врачи обычно ничего не получали за изобретенные ими препараты, на этом зарабатывали аптекари. И это был маленький бизнес, а не глобальный, как в современной фармацевтике, когда условия игры на рынке лекарств диктуют крупные концерны.

Да и люди тогда преимущественно работали не в офисах, а на заводах и фабриках или в сельском хозяйстве. Открытые переломы, рваные раны, глубокие порезы были обычным делом. И дети играли не в компьютерные игры, а в подвижные, которые гораздо травматичнее, чем забавы с гаджетами. Так что мазь Вишневского оказалась очень востребованной. Ей отдавали предпочтение потому, что она реально помогала.

Но самую серьезную помощь она оказала в Великую Отечественную. Медики называют войну травматической эпидемией. А травмы, получаемые при этом, «грязными» — инфицированными бактериями. Для лечения ранений применялась именно мазь Вишневского, потому что первые антибиотики появились только в конце войны.