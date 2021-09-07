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В Набережных Челнах пенсионерку оштрафовали за ведро смородины на 3000 рублей

В Набережных Челнах пенсионерку оштрафовали за ведро смородины на 3000 рублей (1 фото)

Автор:
07 сентября 2021 15:31
Сообщество : Жить в России
Метки: ynews   Набережные Челны   Россия   интересное   пенсионерка   смородина   фото   штраф   
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Жительница Набережных Челнов рассказала, как её мать продавала ведро смородины на рынке за 500 рублей, а позже получила штраф в размере 3000 рублей. По словам старушки, прямо на рынке к ней подошли молодые люди и потребовали назвать адрес и фамилию.

С соцсетях дочь пенсионерки рассказала о том, как в почтовый ящик извещение о вынесении административного правонарушения, составленного исполкомом города, сообщают «Челнинские известия».

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«Поначалу не поняли, за что это, – пишет дочь пенсионерки. – Поговорили с мамой, оказалось, что два месяца назад она выходила на рынок в 41-м комплексе с ведром черной смородины стоимостью 500 рублей, собранной на своем участке. Подходили человек пять - девушки и мужчины, записали ее домашний адрес и фамилию, ничего не разъяснили и не представились. Причем подходили ко всем без разбора, оптовикам и пенсионерам, стоявшим с ведрами ягод. Хочется спросить - нашли источник пополнения казны в лице пенсионеров? Они даже не знают, как этот штраф оплатить. У мамы давление подскочило, распереживались, ведь она никогда под судебные извещения не попадала за 79 лет жизни»


Женщина нашла пункт, по которому имеется нарушение. Однако штраф составляет от 1000 до 3000. Пенсионерку обязали выплатить максимальную сумму. В обращении женщина попросила прокуратуру провести проверку.


Адвокат Сергей Русинов прокомментировал ситуацию. По словам специалиста, нужно выяснить было ли получено объяснение этой женщины?  Подписан ли ею протокол? Не нарушена ли процедура административного привлечения?

 

«Как правило, такие штрафы обжалуют юридически грамотные люди. Потому что юридические услуги тоже требуют денежных расходов. Вообще, этот инцидент связан с наведением  порядка, в сфере  уличной торговли. Пожилые люди не могут прожить на одну пенсию, вот они и выходят  на уличную продажу излишков урожая», - подытожил юрист.



Источник:

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Метки: ynews   Набережные Челны   Россия   интересное   пенсионерка   смородина   фото   штраф   
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2k
Бровеносец в потёмках 2 часа назад
Чем ближе выборы - тем о...ительней истории
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920
zenon 13 минут назад
Повезло старушке! Будь это в гитлеровской германии, ей бы прямо на месте сделали бы укол эвтаназии. А в теперешней России всего-навсего оштрафовали. А ведь могли в концлагерь отправить, всё-таки пожалели.
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51
Brawl Dd 42 минуты назад
Бред от покемонки. Интересно как в жизни это чудовище выглядит
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44k
zloykoyot 46 минут назад
Хочу чтобы с гайцами так же было. Когда тормозят - просто говоришь адрес соседа и все штрафы ему.
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41k
Соломей 55 минут назад
Пруфы будут,или джентэльмэнам верят на слово?
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14k
vikklu 59 минут назад
Ипать крысиное государство.
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154
LeonDi Час назад
и когда это в России появились исполкомы?
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51k
parallax Час назад
Оказывается для выписки штрафа достаточно просто знать адрес.
Ильф с Петровым, скромно курят в сторонке.
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7k
Миха Час назад
Опять мерзкая покемониха свои говнопосты стрточит
Блин, как забанить то её в ленте, а?
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240
Сигизмунд Лазаревич Час назад
странно что три рубля... в преддверии выборов должны были лишить пенсии и отобрать единственное жильё, а дачу где росла эта ягода сжечь по гимн единой россии.
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31k
Mamin Sibiriak Час назад
<<< Подходили человек пять - девушки и мужчины, записали ее домашний адрес и фамилию >>>

Как-то сложно всё. Подошли бы, сказали - "бабка, гони 3 тыр" - тут же поделили, ни писанины, ни волокиты.
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−184
Sweetie Час назад
И где рынок на фото? Бабка без разрешения торговала, за это и повязали. Забыла походу что уже не 90е
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11k
Элитный тигр 2 часа назад
Какая-то великая дичь. Подходили какие-то люди, спросили адрес (для чего?), мама всем рассказала, где живет (для чего?), и оп-па, просто так пришел штраф??? Маме на слово верят? штрафы просто так с ее слов выписывают? без наличия документов, без ничего??? 3,14здежь дикий для идиотов-хомяков.
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32k
Опаньки 2 часа назад
Адвокат , конечно , отменил бы постановление в 5 минут. Протокол составлен в отсутствие заявителя , не получены объяснения, нарушено право на защиту и т.д. Но отменить протокол будет стоить дороже, чем его оплатить.
А вообще ведро за 500р что то дешево, давайте я куплю
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4k
tamin 2 часа назад
А потом окажется, что не смородину, а наркотики. Не бабушка а цыгане. Не в РФ а в Греции. Но в России правительство говно
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2k
Ivan 2 часа назад
В нашу власть и их скотство верю. Мрази те еще. Но конкретно в эту историю-нет.
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174
Олег Квирулянт 2 часа назад
На брехню похоже. Как может штраф без регистрации нарушения, протоколов и прочего.
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20k
Дмитрий К. 2 часа назад
Чем ближе выборы, тем одна история ох.ительнее другой. За что вам только деньги платят, бездари графоманы?
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8k
MUZSER 2 часа назад
Автор PokemonKa расходимся.
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9k
Атеист 2 часа назад
"Подходили человек пять - девушки и мужчины, записали ее домашний адрес и фамилию, ничего не разъяснили и не представились."
А бабка взяла и назвала от нефиг делать!?
Ой не могу.. и с каких пор только фамилия и адрес может использоваться для вынесения штрафа?
Может бабка сказала от балды кого-то и всё. Ну вот знает что по ул. великой куры, д. 222 кв 222 живет Иванова И.И ну и назвалась ею. в итоге этой Ивановой ИИ прилетает штраф.. ага, верю.
А в остальном согласен с Sergius SPb,.. вбросик галимый, опять к выборам.
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13k
Ser 2 часа назад
Всё правильно...всё как у нас.
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