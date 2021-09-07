В Набережных Челнах пенсионерку оштрафовали за ведро смородины на 3000 рублей

Жительница Набережных Челнов рассказала, как её мать продавала ведро смородины на рынке за 500 рублей, а позже получила штраф в размере 3000 рублей. По словам старушки, прямо на рынке к ней подошли молодые люди и потребовали назвать адрес и фамилию.
С соцсетях дочь пенсионерки рассказала о том, как в почтовый ящик извещение о вынесении административного правонарушения, составленного исполкомом города, сообщают «Челнинские известия».
«Поначалу не поняли, за что это, – пишет дочь пенсионерки. – Поговорили с мамой, оказалось, что два месяца назад она выходила на рынок в 41-м комплексе с ведром черной смородины стоимостью 500 рублей, собранной на своем участке. Подходили человек пять - девушки и мужчины, записали ее домашний адрес и фамилию, ничего не разъяснили и не представились. Причем подходили ко всем без разбора, оптовикам и пенсионерам, стоявшим с ведрами ягод. Хочется спросить - нашли источник пополнения казны в лице пенсионеров? Они даже не знают, как этот штраф оплатить. У мамы давление подскочило, распереживались, ведь она никогда под судебные извещения не попадала за 79 лет жизни»
Женщина нашла пункт, по которому имеется нарушение. Однако штраф составляет от 1000 до 3000. Пенсионерку обязали выплатить максимальную сумму. В обращении женщина попросила прокуратуру провести проверку.
Адвокат Сергей Русинов прокомментировал ситуацию. По словам специалиста, нужно выяснить было ли получено объяснение этой женщины? Подписан ли ею протокол? Не нарушена ли процедура административного привлечения?
«Как правило, такие штрафы обжалуют юридически грамотные люди. Потому что юридические услуги тоже требуют денежных расходов. Вообще, этот инцидент связан с наведением порядка, в сфере уличной торговли. Пожилые люди не могут прожить на одну пенсию, вот они и выходят на уличную продажу излишков урожая», - подытожил юрист.
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Ильф с Петровым, скромно курят в сторонке.
Блин, как забанить то её в ленте, а?
Как-то сложно всё. Подошли бы, сказали - "бабка, гони 3 тыр" - тут же поделили, ни писанины, ни волокиты.
А вообще ведро за 500р что то дешево, давайте я куплю
А бабка взяла и назвала от нефиг делать!?
Ой не могу.. и с каких пор только фамилия и адрес может использоваться для вынесения штрафа?
Может бабка сказала от балды кого-то и всё. Ну вот знает что по ул. великой куры, д. 222 кв 222 живет Иванова И.И ну и назвалась ею. в итоге этой Ивановой ИИ прилетает штраф.. ага, верю.
А в остальном согласен с Sergius SPb,.. вбросик галимый, опять к выборам.