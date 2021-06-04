1. Гипертония – недуг пожилых людей. Как и многие другие болезни, она в последнее время, что называется, помолодела. Гипертонической болезнью сейчас страдают люди в возрасте 40, 30 и даже 20 лет.

2. Норма – это 120/80. И любые отклонения от этого значения – это тревожный сигнал. В действительности нормальным считается показатель до 140/90.

3. Обязательные признаки высокого давления – «мушки» перед глазами, головная боль и головокружение. И это очень опасное заблуждение. Довольно часто давление никак себя не проявляет. Люди упускают время и не обращаются к врачу. В это время идет повреждение сосудов и сердца, и однажды это может просто стать причиной инфаркта или инсульта. Поэтому при фиксировании повышенных показателей необходимо обратиться к врачу для назначения терапии, а не подбирать препараты по советам знакомых или рекомендациям с интернет-форумов.

4. Давление в норме – можно забыть о таблетках. Очень частая и распространенная ошибка, поскольку после отмены лекарства еще некоторое время может наблюдаться накопительный эффект. Но вскоре он исчезает, и давление опять начинает расти. Безусловно, проблема может носить разовый характер по причине обострения сопутствующего заболевания или стресса. Однако если повышенное давление сохраняется в течение нескольких дней и более, несмотря на регулярный прием препаратов, необходимо подкорректировать лечение.

5. Препараты от давления негативно сказываются на состоянии и работе внутренних органов. Побочные эффекты нельзя исключать. Но это не значит, что они обязательно проявятся. А в ряде случаев для нормализации давления достаточно модифицировать образ жизни – изменить рацион, снизить вес, ввести постоянные посильные физические нагрузки или упражнения.

6. Гипертоникам нельзя пить кофе. К слову, кофеина, употребление которого рекомендовано ограничить людям с повышенным давлением, в крепком чае может быть даже больше. Поэтому кофе пить можно, но с осторожностью: не очень крепкий и не более двух чашек в день. Рекомендован зеленый чай, который обладает способностью улучшать состояние стенок сосудов, а, значит, и препятствовать развитию гипертонии.

7. Электронный тонометр точнее. Аппарат будет показывать точные цифры, если у человека отсутствуют сопутствующие заболевания. Особенно связанные с нарушением сердечного ритма. В любом случае перед измерением необходимо немного посидеть, успокоиться. Измерение производится три раза на одной руке с интервалом 5 минут. В качестве показателя берется среднее значение.

8. Существование метеозависимых людей – это выдумка. Погода действительно может влиять на состояние и самочувствие. И на фоне высокого или низкого атмосферного давления в разных случаях картинка может быть разной.