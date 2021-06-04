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Неощущаемая гипертония

Неощущаемая гипертония (3 фото)

Автор:
04 июня 2021 10:49
Сообщество : Медицина на Фишках
Метки: гипертония   давление   почемучка   сердце   стресс   тонометр   физическая нагрузка   
888
3

Некоторые люди не чувствуют давление. И считают себя абсолютно здоровыми, не предпринимая никаких мер. Отчасти это логично, поскольку отсутствие симптомов вроде как свидетельствует и об отсутствии самой болезни. Но так ли это в действительности?

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Метки: гипертония   давление   почемучка   сердце   стресс   тонометр   физическая нагрузка   
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7k
Maddy8 Час назад
Очень мутно написано.
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5k
Мистер Фикс 44 секунды назад
Электронный тонометр точнее?
Нифига. Ничто не сравнится с обычным.

А вот то, что препараты от гипертонии могут вызвать эректильную дисфункцию - молчат поголовно.
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2k
Ivan Полчаса назад
Гипертония 3 ст, риск ССО 3 ст.
37 годиков.
С баней-нахер! Лучше сдохну в парилке, чем буду жить без нее!
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639
Татьяна Юсова Полчаса назад
Автор утверждает, что если нет симптомов, то это не значит, что вы здоровы.
С другой стороны, дается рекомендация, незамедлительно обратиться к врачу при появлении таких симптомов как боль в сердце, одышка, отечность, нарушения зрения.
Было бы логичнее порекомендовать, следить за давлением в профилактических целях, даже если нет никаких симптомов.
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