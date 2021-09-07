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Очередной идиотизм ...
Не хочется разжигать межнациональную рознь но с такими что-то нужно, да и пора, делать.
Это --Домодедово.— ВАСИЛИЙ (@ot5vvdM1yqRnCzt) September 5, 2021
Название-сами придумайте.
У меня--нет слов.🤨 pic.twitter.com/SZItiLEx1m
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