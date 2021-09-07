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Доколе

Доколе (1 фото)

Автор:
07 сентября 2021 06:09
Сообщество : Калейдоскоп
Метки: Россия   идиотизм   криминал   
559
1
Очередной идиотизм ...

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Метки: Россия   идиотизм   криминал   
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14  комментариев
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1k
Ясный Пень Час назад
Соотечественнику Кадырова теперь следует на камеру извиниться и на бутылочку присесть. Традиции гор нарушать нельзя . Можно и по-простому отловить да отметелить обезьянье отродье.
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14k
Booka1a 9 минут назад
тренируется. завтра пойдет банк брать, хранилище с ячейками
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9k
3.6o6pa 13 минут назад
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4k
rutt 19 минут назад
Чурбанская чайка. Закладки ищет.
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29k
ACU900 46 минут назад
Да ну вашу толерантность. Мое название "чурка нерусская взламывает почтовые ящики"
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1k
gizmo gizmo 59 минут назад
....эмм... не однократно такое видел с персонажами всяких национальностей...
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225
Серега Час назад
Да ,урод с Кавказа под какими то веществами, ломает почтовые ящики.А славяне этого не делают?Или мы не выидим роликов,где те громят лифты,ссут в подъездах и тд?И да,очень вам хочется разжечь межнациональную рознь.
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−91
Александр Иван 49 минут назад
И много ценного нынче хранят в почтовых ящиках?
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Александр Иван 48 минут назад
И теперь хорошим тоном считается обозвать человека жёлоб€бом за его мнение?
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Кaleidoscope
так себе
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