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Пенсионер жестоко отомстил продавщице за отказ разменять деньги

Пенсионер жестоко отомстил продавщице за отказ разменять деньги (1 фото + 1 видео)

Автор:
06 сентября 2021 14:38
Сообщество : Криминал
Метки: Волгоградская область   видео   месть   пенсионер   полиция   
2775
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Похоже, мужчина решил провести остаток пенсии в местах не столь отдаленных.

В одном из магазинов города Камышина (Волгоградская область) мстительный пенсионер покалечил девушку-продавщицу за отказ разменять крупную купюру. Причем, мужчина сделал это не сразу, а преподнес "блюдо" холодным - вернувшись через несколько часов.


К несчастью для сотрудницы торговой точки, в момент второго визита недовольного клиента она стояла на табурете, раскладывая товар по верхним полкам. Недолго думая, мужчина выбил опору из-под ног продавщицы, в следствии чего та плашмя рухнула на кафельный пол.

Пострадавшая сразу же написала заявление в полицию. Правоохранителям не составило труда найти агрессивного пенсионера - его задержали буквально через несколько часов после сообщения об инциденте.


«Пенсионер поясняет, что разозлился из-за того, что она не разменяла деньги. Проводится проверка, по результатам которой будет принято решение. После установления тяжести вреда здоровью», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.


Как сильно пострадала девушка - неизвестно. Но судя по видео, она как минимум получила серьезную травму ноги.

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Метки: Волгоградская область   видео   месть   пенсионер   полиция   
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35k
Alex 2 часа назад
Старая гнида
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1k
Feathery Минуту назад
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27k
Slonyash 5 минут назад
Девушка надеюсь хоть ничего не сломала? Ужас нафик!
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11k
Taximaxi 8 минут назад
Седина в бороду-срок под ребро.
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−70
малюта 10 минут назад
долпаеп совковый
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11k
Великий Кормчий 15 минут назад
Живой пенсионер?
С крупной купюрой?
Простите, это точно в России?
(Сарказм)
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7k
Андрей Полчаса назад
Почему-то показалось, что и девушка и мужик - китайцы. Это точно город Камышин (Волгоградская область), или описание просто подтянули под картинку?
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6k
BenderRodriguez Полчаса назад
Вот же дерьмо старое. А был бы продавец мужик, так этот мститель штаны бы наполнил от страха
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1k
Antarez Полчаса назад
Месть это действие в следствии нанесенного вреда и тд. Она что по звкону обязана ему деньги менять? Или на библии клялась, а потом отказалась?
Надоели тупые и агрессивные "мстители" - дегенераты.
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28k
Fat Lynx 46 минут назад
Вот же гнида!
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127
Andrey 49 минут назад
Мудрость не всегда приходит со старостью ! Иногда старость приходит только с маразмом !
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42
Nane First NameLast 49 минут назад
Старый пень трухлявый. Нашёл на ком отыграться. Теперь пусть на зоне шконарь выбивает из под ног.
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1k
анатолий горленко 58 минут назад
ССК. Слова подходящие куда-то подевались.
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41k
Элек Мек Час назад
Мразь.
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14
wr33 Час назад
даже если она ему нахамила - это не повод калечить
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4k
Дарвин и аморальная премия Час назад
Кто ж ей виноват,нужно было раньше думать и разменять дедушке денюжку
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11k
ss Час назад
Вот πидор!...
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10k
ЕвгенийДончак Час назад
3,14-дор какой-то...
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3k
Горожанин Час назад
Мразь. Сколько же от таких трусливых гнид-нетерпил людей страдают, до того когда утырка на место поставят.
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2k
Мефодий Час назад
а ведь у некоторых из них есть права и автомобиль...
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7k
кот базилий Час назад
Мозги от водки сьехали напрочь - на зоне протрезвеет.
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