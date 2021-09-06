Пенсионер жестоко отомстил продавщице за отказ разменять деньги

В одном из магазинов города Камышина (Волгоградская область) мстительный пенсионер покалечил девушку-продавщицу за отказ разменять крупную купюру. Причем, мужчина сделал это не сразу, а преподнес "блюдо" холодным - вернувшись через несколько часов.

К несчастью для сотрудницы торговой точки, в момент второго визита недовольного клиента она стояла на табурете, раскладывая товар по верхним полкам. Недолго думая, мужчина выбил опору из-под ног продавщицы, в следствии чего та плашмя рухнула на кафельный пол.