Пенсионер жестоко отомстил продавщице за отказ разменять деньги

Похоже, мужчина решил провести остаток пенсии в местах не столь отдаленных.
В одном из магазинов города Камышина (Волгоградская область) мстительный пенсионер покалечил девушку-продавщицу за отказ разменять крупную купюру. Причем, мужчина сделал это не сразу, а преподнес "блюдо" холодным - вернувшись через несколько часов.
К несчастью для сотрудницы торговой точки, в момент второго визита недовольного клиента она стояла на табурете, раскладывая товар по верхним полкам. Недолго думая, мужчина выбил опору из-под ног продавщицы, в следствии чего та плашмя рухнула на кафельный пол.
Источник:
Пострадавшая сразу же написала заявление в полицию. Правоохранителям не составило труда найти агрессивного пенсионера - его задержали буквально через несколько часов после сообщения об инциденте.
«Пенсионер поясняет, что разозлился из-за того, что она не разменяла деньги. Проводится проверка, по результатам которой будет принято решение. После установления тяжести вреда здоровью», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.
Как сильно пострадала девушка - неизвестно. Но судя по видео, она как минимум получила серьезную травму ноги.
Источник:
- Московские полицейские подстрелили полуголого негра с ножом
- Живой щит: грабители в Бразилии привязали заложников к капотам машин для защиты от полиции
- Роковуха: в Иркутске задержали женщину, сумевшую развести мужчин на 1,5 миллиона рублей
- Полицейские прервали матч Бразилия - Аргентина, чтобы депортировать четверых футболистов
- Управляющая компания натравила ЧОП на отказавшихся от ее услуг жильцов
Понравилось40
С крупной купюрой?
Простите, это точно в России?
(Сарказм)
Надоели тупые и агрессивные "мстители" - дегенераты.
Месть в данном случае - это МОТИВ (причина) для нападения.